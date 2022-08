Erbitterter Streit: Bahnlinie Amriswil-Rorschach wurde nie gebaut

Sommerserie (2/4) Keine direkte Bahnverbindung von Amriswil nach Rorschach – dafür ein erbitterter Streit Wer in den Zug steigt, mag sich hin und wieder über Unpünktlichkeit ereifern. Dass überhaupt ein Zug fährt, ist das Ergebnis politischer Auseinandersetzungen vor rund 160 Jahren. Im Thurgau kam es ab 1863 zu einem heftigen Streit um künftige Bahnlinien. Die Linie Amriswil–Rorschach wurde nie gebaut. Sie bildet den zweiten Teil der Sommerserie «Geplant und nie zu Stande gekommen». Hans Suter Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Die Wahl der Linienführung führte im Thurgau zu erbitterten Auseinandersetzungen. Im Bild eine Dampflokomotive im Locorama in Romanshorn Romanshorn.

Der Eisenbahnstreit lähmte das politische Geschehen im Thurgau in der zweiten Hälfte der 1860er-Jahre. «Die Bodenseegürtel-Bahn mit der Verbindung Lindau–St.Margrethen–Rorschach verlangte nach einer Fortsetzung und einem Anschluss an die schweizerische Nordostbahn», heisst es im Band 2 der «Geschichte des Kantons Thurgau» von Albert Schoop. Was auf den ersten Blick unproblematisch wirkt, entzündete sich an der Standortfrage aber zu einem Flächenbrand, der als «Thurgauer Eisenbahnstreit» in die Geschichte eingehen sollte.

Für die einen musste der Anschluss zwingend Romanshorn sein, dem Ort mit dem grössten Bodenseehafen in der Schweiz. Andere hingegen bevorzugten Amriswil mit Blick auf eine Weiterführung der Linie nach Rorschach; zu diesen Befürwortern gehörten die Thurgauer Regierung und die Direktion der Nordostbahn.

Erbitterten fünfjährigen Kampf losgetreten

Bereits verwirklicht waren um 1860 die Eisenbahnstrecken Zürich–St.Gallen–Rorschach und Zürich–Romanshorn, aber auch Rorschach–Chur. Am deutschen Ufer endete die Württembergische Eisenbahn in Friedrichshafen und die Bayerische Eisenbahn in Lindau. Die Diskussion im Thurgau vermischte sich zusätzlich mit der Frage einer Alpenbahn: «Der Bau einer Lukmanierbahn hätte den Oberthurgau und die Linie Rorschach–Konstanz verkehrspolitisch aufgewertet, die Gotthard-Route mehr dem westlichen Kantonsteil genützt», hält Albert Schoop fest.

175 Jahre Eisenbahn: gut erhaltene Dampflokomotive im Locorama.

Im September 1863 befasste sich der Thurgauer Grosse Rat erstmals mit dem Alpenbahnprojekt. Dabei standen sich die damals führenden Politiker Ständerat Eduard Häberlin und Regierungsrat Philipp Gottlieb Labhardt, beides Juristen, einmal mehr feindlich gegenüber. Während Häberlin den Gotthard als beste Lösung für die Schweiz betrachtete und damit seinen Freund Alfred Escher unterstützte, trat Labhardt für den Lukmanier ein. «Ein fünfjähriger erbitterter Kampf um die Linienführung im Thurgau setzte ein», hält Albert Schoop fest. «Das eine Komitee wollte die Verbindung Rorschach–Konstanz über Neukirch–Amriswil suchen, das gegnerische die Seetalbahn ausbauen.»

Eduard Häberlin Eduard Häberlin wurde am 8. März 1820 in Bissegg geboren und verstarb am 14. Februar 1884 in Zürich. Ab 1843 arbeitete er als Anwalt in Bissegg, dann in Weinfelden. 1849–72 gehörte er dem Thurgauer Kantonsrat an (siebenmal Präsident). Als solcher gewann er an Einfluss und stieg in der kantonalen und nationalen Politik schnell auf: 1851–57 war er Nationalrat, 1851 und 1857–69 Ständerat (1863 Präsident), 1852–69 Mitglied des Erziehungsrats (1855–69 Präsident), 1852–69 Thurgauer Staatsanwalt sowie 1862–72 Bundesrichter (1866 Präsident). Der Eisenbahnbau entwickelte sich zu einem zentralen Tätigkeitsfeld Häberlins. Seine Ämterhäufung und die damit einhergehende dominante Stellung in der thurgauischen Politik bot der demokratischen Opposition der 1860er-Jahre unter der Führung von Fridolin Anderwert, Adolf Deucher und Philipp Gottlieb Labhardt Anlass zu heftiger Kritik. (red)

Das Interesse der Bevölkerung war gross

Wie Albert Schoop schreibt, lud Eduard Häberlin Mitte Februar 1864 in Weinfelden zu einer öffentlichen Versammlung ein: «Sie wurde von 600 bis 700 Interessierten besucht, die mit starker Mehrheit die Linienführung über das sympathisch aufstrebende Amriswil begrüssten.» Die beiden Parteien befehdeten sich jedoch erbittert und suchten ihr Ziel mit allen erdenklichen Mitteln zu erreichen. Das Amriswiler Projekt soll den Zielen der Nordostbahn, die auch die Bodensee-Schifffahrt betrieb, zwar nicht ganz entsprochen haben, sei aber dennoch mit ungewöhnlichem und hartnäckigem Eifer verfochten worden.

Philipp Gottlieb Labhardt Philipp Gottlieb Labhardt wurde am 26. Mai 1811 in Steckborn geboren und starb am 21. Juli 1874 in Frauenfeld. Die politische und berufliche Karriere war voller Brüche. 1858 gründete Labhardt mit Fridolin Anderwert und Johann Ludwig Sulzberger den Liberalen Verein, aus dem die demokratische Opposition der 1860er-Jahre hervorging, die sich sowohl gegen das «System Häberlin» als auch gegen Eduard Häberlin persönlich wandte. Als Gründer und Präsident des thurgauischen Seetalbahnkomitees (1864–69) setzte er die Bahnlinie Rorschach–Kreuzlingen über Romanshorn durch, während Häberlin Amriswil favorisierte. 1868 Mitinitiant der Verfassungsrevision. 1863 entstand unter der Führung und Leitung Labhardts die Dampfschifffahrtsgesellschaft für den Untersee und Rhein. (red)

Im Mai 1864 stellte das Seetalkomitee das Konzessionsgesuch für die Bodenseebahn Konstanz–Romanshorn–Rorschach. Da die Finanzierung durch Aktienzeichnungen beinahe sichergestellt war, begann das Seetalkomitee das Gegenprojekt in harter Polemik anzuzweifeln. Für die Romanshorner Lösung, die «Seeschlange», trat auch die Gesellschaft «Vereinigte Schweizerbahnen» in St.Gallen ein. Und mit ihr die Regierung des Nachbarkantons, die einen Teil des künftigen Verkehrs über die eigenen Strecken leiten wollte.

175 Jahre Eisenbahn: Dahinter stehen Visionen, Glaube an die Zukunft, Mut zum Aufbruch und Risiko.

Für die Linie über «Amrisweil» war die Nordostbahn-Gesellschaft und die Mehrheit der Thurgauer Regierungsräte, die nicht an den Erfolg des Lukmaniers glaubten, sondern dem Gotthard-Durchstich grössere Bedeutung zumassen.

In den Jahren des Aufbruchs wurde gerne gross gedacht und gross gebaut. Lokomotive im Locorama.

Amriswil im Vorteil – dann kam alles anders

Amriswil schien anfänglich das Rennen zu machen. Die Thurgauer Regierung hielt im Herbst eine raschere Verwirklichung dieser Linie für möglich. Doch jetzt drängte die St.Galler Regierung die Nordostbahn-Gesellschaft dazu, das ihr zustehende Prioritätsrecht für die Strecke Rorschach–Romanshorn innert kurzer Frist auszuüben. «Nicht ohne Einfluss auf diesen Kampf war nun, dass die ‹Thurgauer Zeitung›, die anfänglich zwischen den Parteien vermitteln wollte, sich im April 1864 ebenfalls für die Seetalbahn erklärte», schreibt Schoop.

Der Grosse Rat entschied sich schliesslich im Februar 1865 für den Bau der Bahn Rorschach–Romanshorn durch die Nordostbahn-Gesellschaft, die seit 1852 das alleinige Anschlussrecht als Fortsetzung ihrer bisherigen Linie Zürich–Romanshorn besass. «Nach einer leidenschaftlichen Debatte, in der sich die beiden Exponenten Häberlin und Labhardt scharf gegenüberstanden, genehmigte das Kantonsparlament am 7. Juni 1865 einen Antrag, es sei die Konzessionsfrage der Bundesversammlung vorzulegen, in der ein Beschluss zu Gunsten der Amriswiler Variante wahrscheinlich schien.»

175-Jahre Eisenbahn: Im Eisenbahnmuseum Locorama in Romanshorn hat die Nostalgie ein Zuhause.

Mehr als 14'000 Bürger drückten jedoch in einer Petition ihr Missfallen über diesen Beschluss aus und verlangten energisch die Seetallinie. Der leidenschaftliche Streit, in dem eine Flut von Broschüren, Flugblättern und Presseartikeln die Meinungen zu beeinflussen versuchten, dauerte in unverminderter Schärfe noch jahrelang, bis endlich auch der Präsident der Nordostbahn-Gesellschaft, Alfred Escher, einlenkte und im Blick auf die internationalen Interessen seiner Bahnen nach einer Verständigung trachtete. Am 22. November konnte zwischen dem Kanton Thurgau und der Nordostbahn ein Vertrag abgeschlossen werden, den der grosse Rat im Februar 1868 genehmigte. Erst im letzten Moment entschloss sich der Verwaltungsrat der Bahn, die Linie Romanshorn–Rorschach und nachher die Anschlussstrecke Romanshorn–Konstanz selber zu bauen. Am 15. Oktober 1869 konnte die Bahn Rorschach–Romanshorn, am 1. Juni 1870 die Strecke Romanshorn–Kreuzlingen und am 1. Juni 1871 das fehlende Teilstück Kreuzlingen–Konstanz eröffnen.

Eduard Häberlin hatte am Ende die Schlacht verloren. Diese Niederlage leitete auch das Ende seiner politischen Karriere ein.

