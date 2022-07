Sicherheit Wer in Rehetobel in die Badi will, muss den Schwimmtest bestehen – so sieht es im Rest der Ostschweiz aus Die Badi Rehetobel führt für zehnjährige Dorfkinder einen Schwimmtest durch. Nur wer ihn besteht, darf allein in die Badi. Was in der kleinen Gemeinde funktioniert, scheint ein Einzelfall zu sein. Andere Badis in der Ostschweiz vertrauen auf die Schwimmausbildung in den Schulen. Stefan Marolf 08.07.2022, 05.30 Uhr

In der Badi Rehetobel gilt: Einlass erst ab zehn Jahren und mit bestandenem Schwimmtest – oder in Begleitung. Bild: PD

Mindestalter sechs, acht oder zehn Jahre: Das gilt an vielen Ostschweizer Orten für Kinder, die ohne Begleitung in die Badi wollen. Den Bademeisterinnen und Bademeistern nützt diese Regel wenig, denn: Mit der Alterslimite erhalten auch Kinder Zugang zu Wasserrutsche und Sprungturm, die gar nicht schwimmen können.

In Rehetobel ist das anders. Zwar gilt auch hier das Mindestalter von zehn Jahren für alle, die ohne Begleitung in die Badi wollen. Das ist aber nicht alles. Die Bademeisterin Anna Heimann sagt:

«Wer den Schwimmtest nicht bestanden hat, darf nicht allein in die Badi.»

In der Ausserrhoder Gemeinde mit 1700 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört der Test seit mehr als 15 Jahren dazu. Die 21-jährige Heimann sagt: «Schon ich habe den Schwimmtest gemacht.» Und so funktioniert er: «Die Kinder müssen am Rand ins Wasser springen, einmal durch das Becken und wieder zurück schwimmen, nach Reifen tauchen und sie in einem Anlauf herausfischen.»

Der Badi-Test bringt Vertrauen

Beim Reinspringen müssten die Kinder ganz untertauchen, betont Heimann, denn: «Uns ist wichtig, zu sehen, dass sie nicht erschrecken, wenn sie den Kopf unter Wasser haben.» Zusammen mit den insgesamt rund 20 Metern Schwimmstrecke und der Übung mit den Reifen ergebe sich ein Bild davon, wie sicher sich ein Kind im Wasser bewege.

«Wir müssen Vertrauen in jedes Kind haben.»

Zum Test traben die Kinder aus Rehetobel – im Moment ist der Jahrgang 2012 an der Reihe – freiwillig an. Heimann sagt: «Die Kinder können ihren zehnten Geburtstag kaum erwarten. Dann kommen sie zu uns und fragen, ob sie den Test machen dürfen.»

19 von 20 Kindern bestünden die Prüfung auf Anhieb, schätzt Heimann. «Die meisten sind schon sehr fit im Wasser. Wenn wir aber sehen, dass ein Kind unsicher ist, besteht es den Test nicht.» Weiter tragisch ist das nicht: In Rehetobel kann man den Schwimmtest wiederholen, bis man ihn schafft. «Und dann gibt es als Belohnung ein Sugus», sagt Heimann.

Die Badi in Rehetobel ist überschaubar, selbst wenn sie gut besucht ist. Bild: PD

Das Rehetobler System bewährt sich

Ist der Schwimmtest bestanden, müssen die Eltern nicht mehr mit in die Badi. Heimann sagt:

«Wir finden den Test super und führen ihn weiter.»

In einer kleinen Gemeinde wie Rehetobel sei es nicht nötig, das Alter der Kinder, die zum Test kommen, zu überprüfen. «Da vertrauen wir den Eltern.» Und früher oder später kenne man als Bademeisterin ohnehin alle Kinder, die ein und aus gingen.

Obwohl der Schwimmtest – zumindest aus Rehetobler Sicht – ein Erfolgsmodell ist, scheint er ein Ostschweizer Ausnahmephänomen zu sein. Eine Umfrage unter Badis in der ganzen Region zeigt: Einen eigenen Test führt man nirgends durch.

Die Badis verzichten auf Tests und Kontrollen

In Arbon gilt: Kinder unter sechs Jahren dürfen nur unter Aufsicht in die Badi. Thomas Steccanella, der Kommunikationsbeauftragte der Stadt, schreibt: «Bisher hatten wir in Arbon keine nennenswerten Probleme mit unbeaufsichtigten Kindern. Vor diesem Hintergrund stellt sich hier auch die Frage nach Sinn oder Unsinn eines Schwimmtests nicht.»

Die St.Galler Badi Lerchenfeld blieb bisher von Zwischenfällen verschont. Bild: Benjamin Manser

In den Badis der Stadt St.Gallen sind Kinder unter neun Jahren nur in Begleitung geduldet, ausserdem untersagt die Badeordnung Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern den Zutritt. Weil es kaum zu Zwischenfällen komme, sei ein Schwimmtest für die städtischen Bäder zurzeit keine Option, schreibt Roland Hofer, Ressortleiter Bad- und Eisanlagen.

In Amriswil und Kreuzlingen liegt das Mindestalter bei acht Jahren, wobei die Kontrolle schwierig sei. In Stettfurt gilt: Wer zehn Jahre alt ist und den Wassersicherheitscheck in der Schule bestanden hat, darf allein in die Badi.

In Stettfurt gibt es kaum Probleme mit unbeaufsichtigten Kindern. Bild: Reto Martin

Das Kassenpersonal frage die Kinder zwar nach dem Alter, sagt Bademeister Oender Sengül. Der Sicherheitscheck werde aber nicht kontrolliert. Offenbar funktioniert das Stettfurter Vorgehen trotzdem. Sengül sagt: «Probleme haben wir fast nie.»

Die Verantwortung soll bei den Eltern bleiben

Der Wassersicherheitscheck (WSC), den Sengül anspricht, ist Teil des Lehrplans 21. Er verlangt, dass sich Kinder ab der ersten Klasse eine Minute über Wasser halten können. Ab der dritten Klasse sollten Kinder gemäss Lehrplan ausserdem 50 Meter weit schwimmen und nach einer Rolle ins tiefe Wasser selbstständig an den Beckenrand zurückkehren können.

Michael Krucker, Projektleiter Sportamt Thurgau. Bild: Nana Do Carmo

Michael Krucker, Projektleiter beim Sportamt Thurgau, sagt zum Check: «Die Schule versucht, den Kindern die nötigen Kompetenzen im, auf und am Wasser zu vermitteln.» Es sei aber zu beachten, dass es für Kinder nebst dem Wasser auch andere Gefahren, zum Beispiel den Verkehr, gebe.

«Letztendlich sind die Erziehungsberechtigten verantwortlich, ihre Kinder auf solche Gefahren vorzubereiten.»

Er findet es zwar gut, wenn Badis auf freiwilliger Basis einen Test anbieten. Dass das System von Rehetobel aber auch in grösseren Gemeinden funktioniert, glaubt er nicht. «Wenn man einen Test einführen wollte, dann müsste man auch konsequent kontrollieren.»