Thurgau bewilligt Feuerwerke an zwei Seenachtsfesten

Seit dem 21. Juli gilt im Thurgau nicht nur ein Feuerverbot in Wäldern und in Waldesnähe. Auch das Abbrennen von Feuerwerken ist im ganzen Kantonsgebiet nicht gestattet. Für das Kreuzlinger Seenachtsfest "«Fantastical» am 13. August und das Sommernachtsfestival in Romanshorn am 6. August werden Ausnahmen gemacht.

29.07.2022, 15.00 Uhr