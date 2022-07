96,7 % der Thurgauer Schulaustretenden haben eine Amschlusslösung

Schulschluss Die meisten machen eine Lehre: 96,7 Prozent der Thurgauer Schulaustretenden haben eine Anschlusslösung 83 Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus dem Kanton Thurgau wissen noch nicht, was sie nach den Sommerferien machen. 96,7 Prozent der Jugendlichen haben hingegen bereits eine Anschlusslösung. Mehr als 70 Prozent machen eine Berufslehre. 14.07.2022, 16.24 Uhr

2531 Jugendliche haben diesen Sommer die 3. Sekundarschule im Thurgau abgeschlossen. Laurent Gillieron / Keystone

Fast alle wissen, was sie nach der Schule tun. Mit Stichtag 30. Juni wurde die jährliche Umfrage bei den Lehrpersonen aller Abschlussklassen durchgeführt, teilt der Kanton mit. «Von den 2531 Schulaustretenden haben 2448 eine Anschlusslösung, das entspricht einer Quote von 96,7 Prozent.» 2111 Schulaustretende (83,4 Prozent) haben eine definitive Anschlusslösung, sie beginnen nach den Sommerferien eine berufliche Grundbildung EFZ oder EBA oder treten in eine weiterführende Schule ein.