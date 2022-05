Satanic Panic: Clienia Littenheid wehrt sich gegen Vorwürfe

Satanic Panic «Keine konkreten Anschuldigungen bei uns eingegangen»: Die psychiatrische Klinik Littenheid weist Vorwürfe zu ihren Traumatherapien zurück Satanistische Verschwörungstheorien in der Psychiatrie: Die Klinik Littenheid ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Elisabeth Möller, die ärztliche Direktorin, sagt im Interview: «Wir haben einen harten Schnitt vollzogen.» Ida Sandl Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.30 Uhr

Elisabeth Möller ist die Ärztliche Direktorin der Clienia Littenheid. Sie nimmt im Interview Stellung zu den Vorwürfen. Bild: PD

Frau Möller, wie kommt es, dass ein anerkannter Psychiater wie Thomas Ihde die Clienia Littenheid als einen Brennpunkt satanistischer Verschwörungstheorie in der Schweiz sieht?

Elisabeth Möller: Rituelle Gewalt oder satanistische Verschwörungstheorie ist eine Thematik, die in unserer Gesellschaft immer wieder in verschiedenen Kontexten auftaucht, so auch im Kontext der Psychotraumatherapie. Alle Institutionen mit einem Angebot in Traumatherapie können mit dieser Thematik konfrontiert werden. Auch wir werden mit solchen Fragestellungen konfrontiert. Wir nehmen dies bei uns sehr ernst und haben aufgrund des Vorwurfs gegen einen Oberarzt von uns umgehend Massnahmen eingeleitet. Einerseits haben wir uns von besagtem Oberarzt getrennt, andererseits haben wir nebst einer internen Evaluation eine Visitation eingeleitet.

Thomas Ihde haben wir am 11. April 2022 auf seinen Wunsch hin eingeladen, sich bei uns in der Clienia Littenheid selbst einen Einblick zu verschaffen und dabei auch Einsicht in den Visitationsbericht zu erhalten. Wir haben ihm auch angeboten, einen Rundgang auf den Abteilungen zu machen und dabei die beiden Stationsleitungen kennen zu lernen und sich von unserem Angebot selbst ein Bild zu machen. Herr Ihde hat leider auf unsere Einladung nie geantwortet.

Thomas Ihde sagt, er könne Littenheid nicht mehr empfehlen, solange er nicht den Bericht der externen Experten gesehen habe. Warum händigen Sie ihm den Bericht nicht aus?

Dieser Visitationsbericht enthält sowohl vertrauliche Patienten- als auch Mitarbeiterdaten. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht und der Datenschutzvorgaben können wir ihm diesen nicht einfach zukommen lassen. Herr Ihde kennt die diesbezügliche Vorgehensweise genauestens aus seiner eigenen ärztlichen Tätigkeit. Wir haben Herrn Ihde angeboten, bei uns in Littenheid Einblick in diesen Visitationsbericht zu erhalten. Er hat auf dieses Angebot nicht reagiert.

Aussenbereich der Clienia Littenheid. Bild: PD

Die Privatklinik Meiringen hat vor einigen Jahren einen harten Schnitt vollzogen und sich von mehreren Therapeuten getrennt, die Anhänger einer Verschwörungstheorie waren. Reicht die Entlassung eines Oberarztes in Littenheid aus?

Auch wir haben diesen harten Schritt vollzogen und haben uns umgehend von unserem Oberarzt getrennt und augenblicklich verschiedene Massnahmen selbstständig eingeleitet. Einerseits wurde eine interne Evaluation der beiden Traumatherapiestationen durchgeführt und andererseits fand eine Visitation von zwei unabhängigen, international anerkannten Experten statt. Dabei kamen alle zum gleichen Schluss: «Die Behandlungskonzepte werden in der Clienia Littenheid fachkundig umgesetzt und sie verfügen über ein erfahrenes Team für komplex traumatisierte Patienten.» Es bestand bisher keine Notwendigkeit, Massnahmen gegen andere Mitarbeitende einzuleiten.

Im SRF-Beitrag «Gehirnwäsche in der Psychiatrie» erzählt eine Patientin, die in Littenheid war, sie sei komplett von der Familie isoliert worden. Eine Mutter berichtet, ihre Tochter habe geglaubt, eine satanistische Sekte habe sie programmiert. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?

Auf anonyme Anschuldigungen zu antworten, ist unmöglich. Wir können nicht verifizieren, ob diese Personen tatsächlich bei uns in der Klinik in Behandlung waren und wenn ja, welches Krankheitsbild diese haben. Es wird in den Medien auch immer wieder über eine junge Appenzellerin berichtet, welche bei uns zur Überzeugung gelangt sein soll, sie habe rituelle Gewalt und Satanismus durch ihren Vater erlebt. Diese Patientin hat uns erlaubt und gebeten, dies richtigzustellen. Die Patientin war in der Clienia Littenheid nie in einer stationären Traumatherapie. Wir haben uns von besagtem Oberarzt getrennt und Anhaltspunkte, dass weitere Mitarbeitende gleiches Gedankengut haben, gab und gibt es bislang nicht.

Ist in den Fokus der Kritik geraten: Die Psychiatrische Klinik Littenheid. Bild: Andrea Stalder

Wie steht die Clienia Littenheid zum umstrittenen Verein Cara, der die Theorien von satanistischen Sekten verbreitet? Darf Cara weiter Tagungen in Littenheid durchführen?

Wir distanzieren uns in aller Form vom Verein Cara. Die Seminarräume auf dem Gelände der Clienia Littenheid können auch von externen Personen oder Organisationen gemietet werden. Die Verantwortung über Inhalt und Referenten liegt beim Veranstalter. Wir haben aber unser Vermietungskonzept angepasst. Wir werden Vermietungen zukünftig genau prüfen. Es ist uns wichtig, dass solche oder ähnliche Veranstaltungen nicht mehr bei uns stattfinden können.

Momentan steht die Clienia Littenheid sehr in der Kritik. Wie wirkt sich das aus? Rechnen Sie mit Entschädigungsforderungen?

Diese Kritik ist nicht einfach. Insbesondere weil diese auf anonymen Quellen basiert. Bis jetzt ist keine konkrete Anschuldigung bei uns eingegangen. Unser Angebot der psychotraumatologischen Behandlung bieten wir seit mehr als 15 Jahren an. Während der gesamten Zeit wurden wir nie mit einer solchen Forderung konfrontiert. Patientinnen und Patienten, Angehörige, Zuweiser und Mitarbeitende haben schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, anonym oder namentlich über unsere Website Kritik oder Verbesserungsvorschläge einzureichen. Zudem sind wir als eine der ersten Kliniken dem Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken beigetreten.

Der Kanton Thurgau hat eine Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse waren auf Ende Mai angekündigt, nun wurden sie auf Herbst verschoben. Was ist der Grund dafür?

Der Kanton strebt eine gründliche und umfassende Aufarbeitung der Vorwürfe an, was auch ganz in unserem Interesse ist. Deshalb sind die Untersuchungen noch im Gange und benötigen mehr Zeit.

Das Interview wurde schriftlich geführt

