Klinik Littenheid: Verschwörungs-Vorwürfe in SRF-Dok

Satanic Panic Die Tochter hatte nachts Angst vor Satanisten: Opfer und Angehörige erheben in SRF-Sendung Vorwürfe gegen die Klinik Littenheid Die Traumastationen der Psychiatrischen Klinik Littenheid sind wiederholt in die Kritik geraten. In zwei SRF Doksendungen ist von satanistischen Verschwörungstheorien und suggestiven Therapien die Rede. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Psychiatrische Klinik in Littenheid. Bild: Nana Do Carmo

«Ich habe zwei Tage lang geweint», erzählt Bettina* in der SRF Doksendung «Jetzt reden die Opfer – ‹Satanic Panic› in der Schweiz.» Als sie im Dezember den ersten Teil der Sendung sah, sei ihr sofort wieder alles, was vor zehn Jahren geschah, in den Sinn gekommen. Denn ihre Tochter war Patientin in der Psychiatrischen Klinik Littenheid.

Sie hatte Angst, Unbekannte würden sie nachts abholen

Ihre Tochter war viermal in Littenheid gewesen, viermal drei bis vier Monate lang. Dabei, so erzählt Bettina, ging es ihrer Tochter gesundheitlich immer schlechter. Denn während der Therapien sei ihr suggeriert worden, dass sie programmiert worden sei. Ihre Tochter habe Angst gehabt, dass Unbekannte sie in der Nacht abholen würden. Bettina sagt:

«Meine Tochter wollte sich das Leben nehmen, weil sie dachte, alle um sie herum würden zu den Bösen gehören.»

Bettina, Mutter einer ehemaligen Littenheid-Patientin spricht über die Erlebnisse. Bild: SRF

Die Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen nach schlimmen Erlebnissen

Bevor Bettinas Tochter in die Klinik in Littenheid eingewiesen wurde, sei bei ihr eine dissoziative Identitätsstörung (DIS) diagnostiziert worden. Das bedeutet, dass ein Mensch, der ein schweres Trauma erlebt hat, Teile seiner Persönlichkeit abspaltet, da die Psyche das schreckliche Erlebnis nicht verarbeiten kann. Verschwörungstheoretiker nehmen an, es gäbe Täter, die einen Weg gefunden hätten bei dieser Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen eine Art Programmierung einzusetzen. Somit hätten sie wie bei einer Fernsteuerung Zugriff auf die Menschen und könnten sie nach ihrem Willen einsetzen.

Dissoziative Identitätsstörung (DIS) Die Diagnose Dissoziative Identitätsstörung (DIS) besagt, dass ein Mensch nach einem traumatischen Erlebnis, einen Teil seiner Persönlichkeit abspaltet. Frank Urbaniok ist forensischer Psychiater in Zürich. Er erklärt in der Dok-Sendung, das Krankheitsbild DIS sei so etwas wie ein Überlebensmechanismus der Persönlichkeit. «Alles Schlechte wird in einen Persönlichkeitsanteil abgespalten.» Verfechter des Verschwörungstheorie-Konzepts der rituellen Gewalt behaupten, dass eine von 100 Personen an einer DIS leide. Franz Moggi, Chefpsychologe Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern, widerspricht: Gemäss der Epidemiologie leide 1 bis 50 auf 100’000 Personen an einer DIS. Es muss ein Trauma gegeben haben Eine DIS Diagnose wird gemäss Katharina Stegmayer, stellvertretende Direktorin der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern, nur gestellt, wenn der Patient oder die Patientin gleichzeitig ein Trauma habe. Nie dürfe es umgekehrt sein, wie Werner Strik, Direktor Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern, erklärt: «Man möchte eine dissoziative Identitätsstörung diagnostizieren, kann das aber nur, wenn es ein Trauma gibt – und dann wird dieses erfunden.» (fra)

Urbaniok glaubt nicht an organisierte satanistische Zirkel,

die Menschen programmieren

Der Zürcher Forensiker Frank Urbaniok sagt, dass es schwersten sexuellen Missbrauch, der mit rituellen Aspekten verknüpft sein könne, gebe. Was es gemäss Urbaniok jedoch nicht gibt, seien organisierte Zirkel, die im Hintergrund eine grosse satanistische Unterwelt organisieren, in der Patientinnen und Patienten, speziell Kinder missbraucht und programmiert werden.

Robin Rehmann im Gespräch mit dem forensischen Psychiater Frank Urbaniok. Bild: SRF

Jeglichen Kontakt zu den Eltern abgebrochen

In der Dok-Sendung spricht auch Patrizia* über ihre Zeit in Littenheid. In der Klink sei auch bei ihr eine DIS diagnostiziert worden. Dabei habe es geheissen, eine DIS entstehe nie, wenn man zumindest eine gute Bezugsperson habe. Hätten ihre Eltern gut für sie gesorgt, dann hätte sie keine DIS.

Darauf habe sie den Kontakt abgebrochen. «Ich hatte zehn Jahre lang keinen Kontakt zu meiner Familie. Ausser mit meinem Partner lebte ich völlig isoliert.» Von den Therapeuten sei sie dafür belohnt worden. Es habe geheissen: «Es sei so schwierig Täterkontakt abzubrechen, und es sei daher toll, dass ich dies nun geschafft habe.»

Während ihrer Zeit in Littenheid habe sie zwei grosse Ängste entwickelt: «Was ist, wenn ich mich irgendwann an etwas Schlimmes erinnere, was ich ja angeblich erlebt haben soll und werde ich das überleben?» Die andere Angst war:

«Was ist, wenn ich mir das alles nur einbilde?»

Die einzige Antwort, die sie erhielt: Die Diagnose sei der Beweis. Denn sie habe ja schreckliche Dinge erlebt, sonst hätte sie diese Diagnose nicht erhalten. Irgendwann müsse sie sich an diese schrecklichen Dinge erinnern, sonst könne sie nicht gesund werden. Später wechselte Patrizia ihren Therapeuten, dieser diagnostizierte bei ihr Autismus. Heute gehe es ihr besser.

Makreike spricht über ihre Freundin, die in Littenheid behandelt wird. Bild: SRF

Die Erfahrungen, die Bettinas Tochter und Patrizia in Littenheid gemacht haben, liegen zehn Jahren zurück. Doch solche Ideen scheinen noch nicht ausgemerzt. In Film erzählt Mareike*, dass ihre Kollegin, die aktuell in Littenheid sei, sie gefragt habe: «Ob ich denn nicht auch irgendwann mal bei einer Kinderverbrennung im Wald dabei gewesen sei.» Mareike ist überzeugt, die Therapie in Littenheid sei schuld, dass es ihrer Freundin immer schlechter gehe.

Urbaniok sagt: «In Littenheid wird auch sehr viel gute Arbeit geleistet.»

Frank Urbaniok merkt an, dass er die Klinik Littenheid kenne und wisse, dass es sehr viele gute Mitarbeitende gibt. Jedoch hätte vor allem in den Traumastation in Littenheid «ein verschwörungstheoretisches Narrativ» Einzug gehalten. Was aus seiner Sicht nicht nur unprofessionell sei, sondern auch zu psychischen Schäden bei den Patientinnen und Patienten führen könne.

Littenheid trennt sich von Oberarzt nach der SRF-Sendung

Bereits im Dezember strahlte SRF den ersten Beitrag über Satanic Panic in der Psychiatrie aus. Damals erklärte ein Oberarzt der Clienia Littenheid vor laufender Kamera, er sei in seiner Therapie mit grausamsten Ritualen konfrontiert. Die Clienia Littenheid hat den Oberarzt daraufhin sofort freigestellt, mittlerweile wurde er entlassen.

Ebenfalls als Reaktion auf die Sendung beauftragte der Kanton Thurgau ein Zürcher Anwaltsbüro mit einer Untersuchung. Die Ergebnisse werden im Herbst erwartet. Clienia Littenheid liess ihrerseits Traumastationen von zwei externen Experten überprüfen. Diese seien zum Ergebnis gekommen, dass dort sehr gut und professionell gearbeitet werde. Der Psychiater Thomas Ihde, zugleich Präsident der Stiftung Pro Mente Sana, möchte Einsicht in den Expertenbericht. Er sagt, sonst könne er Littenheid nicht mehr empfehlen.

* Namen geändert

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen