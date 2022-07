Rückruf «Wir waren in Schockstarre»: Der Kundelfingerhof hat kontaminierten Fisch verkauft – jetzt steht die Räucherei wochenlang still Die Nachricht des Kantonschemikers am vergangenen Mittwoch war ein Schock für den Kundelfingerhof: Verschiedene Räucherprodukte sind mit gesundheitsgefährdeten Listerien belastet. Jetzt muss der Betrieb in Schlatt die gesamte Produktion desinfizieren – und die Kosten tragen. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 25.07.2022, 18.30 Uhr

Vorübergehend nicht zum Verzehr geeignet: Räucherfische vom Kundelfingerhof. Bild: PD/Karl-Heinz Hug

Die Räucherei steht auch am fünften Tag nach der Schliessung still – und das wird sich so bald nicht ändern. Nachdem in verschiedenen Kantonen Leute erkrankt und beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) Verdachtsmeldungen eingegangen waren, nahm der Kanton Thurgau zehn Proben von Räucherprodukten des Kundelfingerhofs.

Am Mittwochabend kam der Befund: Räucherforelle und geräucherte Lachsforelle vom Fischzucht- und Verarbeitungsbetrieb in Schlatt bei Diessenhofen sind mit Listerien belastet.

Über Listerien Die Bakterien kommen fast überall in der Natur vor und werden durch Lebensmittel übertragen. Während eine Infektion bei gesunden Personen meist milde mit Fieber- und Grippesymptomen verläuft, kann die Listeriose, wie die durch Listerien hervorgerufene Krankheit heisst, bei geschwächten Patienten Hirnhaut- oder Lungenentzündungen verursachen und zu Blutvergiftungen führen. Bei Schwangeren kommt es gemäss Bundesamt für Gesundheit nach Listerien-Infektionen unter Umständen zu Fehlgeburten. (ste)

Kontamination ohne Vorwarnung

«Wir waren in Schockstarre. So einen Fall will man sich gar nicht vorstellen», sagt Martin Junker, Geschäftsführer des Kundelfingerhofs. Man lasse regelmässig Proben in externen Labors analysieren und habe noch nie Auffälliges entdeckt. «Die Nachricht des Kantonschemikers kam aus heiterem Himmel.»

Obwohl die Verantwortlichen des Kundelfingerhofs nie damit gerechnet haben, sie einmal brauchen zu müssen, haben sie Massnahmen für den Krisenfall erarbeitet. Am vergangenen Mittwoch waren sie froh um die Vorbereitung. Junker sagt: «Wir konnten unsere Notfallszenarien zücken und es hat alles funktioniert.»

Martin Junker, Geschäftsführer des Kundelfingerhofs. Bild: Andrea Stalder

So nahm der Kundelfingerhof sofort mit Coop, Migros und Volg Kontakt auf und erwirkte eine Kassensperre für sämtliche Räucherprodukte. Im eigenen Hofladen nahm man die betroffenen Portionen noch am Mittwochabend aus den Regalen. Junker sagt:

«Schon am Donnerstagmorgen konnte man die kontaminierten Produkte nirgends mehr kaufen.»

Zudem startete der Kundelfingerhof eine Rückrufaktion für die Fische, die sich bereits im Umlauf befanden. Coop und Migros hätten über ihre Treuekarten rückverfolgt, wer Fisch vom Kundelfingerhof gekauft hatte, und sich direkt bei den betroffenen Personen gemeldet, sagt Junker. «Die Zusammenarbeit funktionierte hervorragend.»

Das Image bleibt stabil, der Umsatz bricht ein

Von allen Rückmeldungen aus der betroffenen Kundschaft seien 97 Prozent wohlwollend, schätzt Junker. Trotz der Umstände – und einer möglichen Gefährdung der Gesundheit – hätten die meisten Käuferinnen und Käufer zugesichert, weiterhin Räucherprodukte vom Hof zu konsumieren. Junker sagt:

«Wir sind sehr dankbar für die Kundschaft, die wir haben.»

Während sich der Imageschaden in Grenzen zu halten scheint, sind die finanziellen Auswirkungen der Listerien-Kontamination noch nicht abzuschätzen. Junker geht von «mindestens mehreren zehntausend Franken» aus und sagt: «Es wird ein guter Teil des Umsatzes fehlen und es werden einige Kosten auf uns zukommen.»

Weil noch nicht klar ist, wann der Kundelfingerhof seinen Normalbetrieb wieder aufnehmen kann, und weil mit den Versicherungen derzeit geklärt wird, wer wofür aufkommt, sei es noch nicht möglich, den Schaden genau zu beziffern.

Analyse, Reinigung, Testbetrieb

Sicher ist: In den nächsten drei bis sechs Wochen wird die Räucherei noch kein Geld einbringen. Man sei im Moment daran, Proben zu nehmen und sie zu analysieren, sagt Junker. Noch diese Woche wolle man mit der Reinigung und nächste Woche mit dem Desinfizieren aller Anlagen beginnen. Weil man Listerien weder sehen noch schmecken oder riechen kann, will der Kundelfingerhof auf Nummer sicher gehen:

«Wir werden alles dekontaminieren, inklusive Lüftungen.»

Dafür wird nicht nur die Räucherei, sondern die gesamte Verarbeitung im Kundelfingerhof zumindest für ein paar Tage stillstehen.

Normalbetrieb in der Räucherei wird auf dem Kundelfingerhof frühestens in ein paar Wochen wieder herrschen. Bild: PD

Dann muss Junker einen Reinigungsnachweis erstellen lassen, ehe er in den Testbetrieb starten kann. Dabei werde anfangs jede einzelne Charge beprobt, später werden die Intervalle grösser, sofern die Proben negativ sind. Junker sagt. «Wenn alles passt, fahren wir den Rhythmus langsam wieder hoch.»

Bis dahin muss der Kundelfingerhof die Folgen des Listerien-Befalls ausbaden. Alle Produkte aus der Rückrufaktion – es dürften mehrere hundert Kilo Fisch sein – kommen zurück nach Schlatt. Statt in einer Biogasanlage, wo sonst die Schlachtabfälle der Fischzucht zu Energie werden, landen sie in der Verbrennung.

