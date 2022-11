Gas- mit Bremspedal verwechselt, so verlief die Parlamentssitzung

Ratsdebatte Gas- mit Bremspedal verwechselt, während die Kantonsangestellten abwandern – so verlief die Sitzung des Thurgauer Grossen Rates Das Budget 2023 führt im Thurgauer Kantonsparlament zu einer Kontroverse. Die linke Ratshälfte wies es erfolglos zurück, weil bei den Löhnen die Teuerung nicht ausgeglichen werde. Die Bürgerlichen stören sich am anhaltenden Stellenwachstum in der Kantonsverwaltung. Silvan Meile Jetzt kommentieren 23.11.2022, 16.00 Uhr

Sitzung des Thurgauer Grossen Rates im Rathaus Weinfelden. Andrea Tina Stalder

Der Kanton Thurgau hat für das nächste Jahr ein Budget. Ein Rückweisungsantrag der SP scheiterte. Die Sozialdemokraten forderten, dass die Löhne beim Staatspersonal der Teuerung von aktuell drei Prozent angepasst werden müssten. Mit den vorgesehenen generellen Lohnerhöhungen von 1,5 Prozent gaben sie sich nicht zufrieden. Unterstützung erhielten sie von den Grünen. Die bürgerliche Parlamentsseite lehnte das Bestreben jedoch ab. Sie störte sich vielmehr am Stellenwachstum in der Verwaltung, nimmt das Budget in der Eintretensdebatte jedoch zähneknirschend hin. 79 neue Stellen sind mit dem Voranschlag fürs kommende Jahr geplant. «Dieser Wahnsinn darf so nicht weitergehen», sagte Hans Eschenmoser im Namen der SVP-Fraktion. Ueli Fisch (GLP) vermisst beim Personalaufwand weiterhin einen positiven Effekt aufgrund der Digitalisierung.

Das Budget 2023 des Kantons steht im Zeichen einiger Probleme. Mit (üppigen) Gewinnausschüttungen der Schweizer Nationalbank ist nicht mehr zu rechnen. Ausserdem dürfte der Beitrag aus dem Finanzausgleich tiefer ausfallen. Und Lieferprobleme bremsen die Wirtschaft, während weiterhin Krieg in der Ukraine herrscht. Das alles führt zu einem prognostizierten Loch in der Staatskasse. Der Kanton Thurgau budgetiert für das kommende Jahr einen Gesamtverlust von 107,1 Millionen Franken.

Mehrere Kantonsräte bedienten sich für die aktuelle Finanzlage des Kantons einem bildlichen Vergleich. Kilian Imhof (Mitte, Balterswil): «Für die Milchkuh Nationalbank scheint die Galtzeit zu kommen.» Ueli Fisch (GLP, Ottoberg): «Die fetten Jahre sind vorbei.» Zu den Stellenaufstockungen sagte Pascal Schmid (SVP, Weinfelden): «In schlechten Zeiten sollte man aufs Bremspedal treten, nicht auf Gaspedal drücken.»

In Bereichen der Thurgauer Kantonsverwaltung sei eine Abwanderung von Angestellten zu beobachten. Vor dieser Herausforderung stehe etwa die Generalstaatsanwaltschaft, wie der Bericht der vorberatenden Kommission festhält. Die Gründe dafür waren im Parlament schnell gefunden: die Löhne. «Gute Leistungen müssten finanziell abgegolten werden», appellierte Kantonsrat Killian Imhof. Sonst ginge die Abwanderung in Richtung Zürich weiter. Sonja Wiesmann (SP, Wigoltingen) verwies auf den Teuerungsausgleich von 3,5 Prozent, den der Kanton Zürich aktuell seinem Staatspersonal gewähre. «Langsam halte ich unsere Lohnpolitik für problematisch.» Qualität habe ihren Preis, doppelte Didi Feuerle (Grüne, Arbon) nach. «Wir dürfen uns nicht über Abwanderung wundern.» Der zu tief angesetzte Teuerungsausgleich im Thurgau sei faktisch eine Lohnreduktion. Diese Meinung teilte auch Edith Wohlfender (SP, Kreuzlingen). Im hart umkämpften Markt der Pflegeberufe würden sich die Lohnunterschiede im Vergleich zu den Nachbarkantonen weiter vergrössern. Bruno Lüscher (FDP, Aadorf), Präsident des Verbands der Thurgauer Staatsangestellten, sprach von einer «ungenügend ausgestatteten Lohnrunde». Die durch die GFK nachgebesserten 0,5 Prozent an individuellen Lohnerhöhungen wolle er an der nächsten Sitzung mit einem Antrag verdoppeln.

Keine Kontroverse löste die Änderung des Sozialhilfegesetzes aus. Darin wird festgehalten, dass sämtlichen Thurgauerinnen und Thurgauern ein niederschwelliger Zugang zum Angebot einer Schuldenberatung offen stehen muss. Das war unbestritten.

Parlamentspräsidentin Barbara Dättwyler (SP, Frauenfeld) bewies Ausdauer. Obwohl die halbtägige Sitzung bereits bis in die Mittagszeit fortgeschritten war, machte sie nochmals ein ganz grosses Fass auf und liess über das Generationenprojekt Thur+ diskutieren. Wie zu erwarten war, gehen dort die Meinungen zwischen den Landwirten (Verlust von Kulturland) und Umweltschützern (zu geringe ökologische Aufwertung) in die komplett entgegengesetzte Richtung. Das führte dazu, dass die Eintretens-Debatte nach einigen Votanten unterbrochen und in die nächste Parlamentssitzung vom 7. Dezember verschoben wurde. Spannend: Ruedi Zbinden (SVP, Bussnang) kündete an, über den Rahmenkredit von 340 Millionen Franken dieses Renaturierungsprojekts der Thur eine Volksabstimmung zu fordern.

