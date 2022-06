Schussabgabe in Bürglen: Bundesgericht schickt Urteil zurück

Post vom Bundesgericht Schussabgabe in Bürglen: Thurgauer Obergericht muss Strafmass neu berechnen Das Thurgauer Obergericht muss ein Strafmass neu berechnen. Das Bundesgericht hat die Zusammenfassung der Delikte zu zwei Gruppen beanstandet. Betroffen ist das Urteil gegen zwei Besucher einer Party in Bürglen 2017, die nach einem Rauswurf die Türsteher bedroht hatten. Einer der Besucher feuerte dabei auf einen Türsteher. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.20 Uhr

Goa-Party: Zwei Gäste eines Clubs in Bürglen wollten sich für einen Rauswurf rächen. Bild: Rolf Jenni / ARC

Ein damals 26-jähriger Vertreter aus der Baubranche feuerte am 30. April 2017 mit einem Revolver auf einen Türsteher eines Clubs in Bürglen. Das Thurgauer Obergericht verurteilte ihn wegen dieses und weiterer Delikte am 4. November 2021 zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis.

Der Vertreter wurde bei der Tat von einem etwas jüngeren Mann, einem Maurer begleitet; dieser wurde zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Bundesgericht hat nun das Urteil ans Obergericht zurückgeschickt mit der Aufforderung, das Strafmass neu zu berechnen.

Eventualvorsätzliche Tötung bestätigt

Der Schuldspruch der eventualvorsätzlichen Tötung wird bestätigt. Der Vertreter hatte gesagt, er habe nur einen Warnschuss abgeben wollen. Darauf geht das Bundesgericht nicht ein: «Nur ein im Waffenumgang äusserst geübter und mit der fraglichen Waffe vertrauter Schütze» hätte darauf vertrauen dürfen, den rennenden Türsteher nicht zu treffen. Der Vertreter hatte aber keine Erfahrung im Umgang mit Waffen.

Die Türsteher hatten den Vertreter und den Maurer am 30. April 2017 nach einer Schlägerei aus einer Goa-Party im heute nicht mehr existierenden Club Wunderkammer hinausgeworfen. Der Vertreter und der Maurer, die beide aus dem St.Galler Rheintal stammten, fuhren danach per Taxi nach Uzwil, um sich bei einem Bekannten einen Revolver und Kokain zu besorgen. Auf der Rückfahrt bedrohte der Maurer den Taxifahrer mit der geladenen Waffe. Zurück in Bürglen bedrohten sie zwei Türsteher.

Auf den flüchtenden Türsteher gefeuert

Der Vertreter schlug einem Türsteher den Kolben der Waffe zweimal gegen die Stirn, worauf dieser davonrannte. Der Vertreter und der Maurer folgten ihm, wobei der Vertreter aus 20 bis 30 Meter Entfernung den Revolver auf den Flüchtenden abfeuerte.

Das Obergericht berechnete zunächst eine sogenannte Einsatzstrafe von achteinhalb Jahren; dafür massgebend waren die Delikte eventualvorsätzliche Tötung, mehrfache Gefährdung des Lebens, Nötigung und einfache Körperverletzung. Aufgrund einer verminderten Schuldfähigkeit reduzierte das Obergericht diese Einsatzstrafe auf sechseinhalb Jahre.

In einer zweiten Deliktsgruppe rechnete es Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz und Raufhandel zusammen und erhöhte die Strafe um eineinviertel Jahre auf siebendreiviertel Jahre. Davon zog es wiederum zweieinviertel Jahre ab, wobei es die stabilen privaten und beruflichen Verhältnisse des Vertreters ebenso berücksichtigte wie den Umstand, dass er sich nach der Untersuchungshaft nichts mehr zuschulden kommen liess und er sich ausserdem beim Türsteher schriftlich entschuldigt hatte.

Wohlverhalten und stabile Verhältnisse neutral werten

«Das Wohlverhalten nach einer Tat» stellt hingegen laut Bundesgericht «keine besondere Leistung» dar und sei neutral zu werten. Ebenso seien stabile berufliche und private Verhältnisse grundsätzlich weder strafmindernd zu berücksichtigen noch vermöchten sie eine erhöhte Strafempfindlichkeit zu begründen, heisst es im Urteil, das kürzlich vom Bundesgericht veröffentlicht worden ist (6B_196/2021).

Die schriftliche Entschuldigung lässt das Bundesgericht zwar als strafmindernd gelten, jedoch reiche das nicht für eine Reduktion der Strafe um rund dreissig Prozent:

«Die Vorinstanz hat das ihr zustehende Ermessen offensichtlich überschritten.»

Die Strafzumessung des Vertreters wie auch des Maurers widerspricht der vom Bundesgericht entwickelten Gesamtstrafenbildung. Beanstandet wird die Zusammenfassung der Delikte zu zwei Gruppen. Das Bundesgericht gibt dem Obergericht eine detaillierte Handlungsanweisung mit auf den Weg.

Demnach werden zunächst die Einzelstrafen festgelegt. Als Einsatzstrafe ist die Strafe für das schwerste Delikt zu ermitteln. Dann ist die Schuldfähigkeit einzuschätzen und in einem zweiten Schritt die hypothetische Strafe zu bestimmen, die diesem Verschulden entspricht. Davon kann in einem dritten Schritt die ermittelte Strafe wegen wesentlicher Täterkomponenten sowie des blossen Versuchs verändert werden.

In einem weiteren Schritt wird die Einsatzstrafe aufgrund der weiteren Einzeltaten erhöht. Deren Beitrag wird laut Bundesgericht geringer zu veranschlagen sein, wenn die Delikte zeitlich, sachlich und situativ in einem engen Zusammenhang stehen.

«Das Obergericht wird entsprechend den Vorgaben des Bundesgericht in einem schriftlichen Verfahren die Strafzumessung vornehmen und einen neuen Entscheid fällen.», kommentiert Mediensprecher Thomas Soliva den Entscheid aus Lausanne.

