Kapo Thurgau kritisiert Werbeaktion der Stadtpolizei Winterthur

Plakataktion «Anstand verletzt»: Die Kantonspolizei Thurgau ist verärgert über Kampagne der Stadtpolizei Winterthur Von «Landeiern»und «Dorf-Sheriffs» ist in der Werbung der Stadtpolizei Winterthur zu lesen. Die Plakate waren auch im Thurgau aufgehängt. Die Kantonspolizei Thurgau reagiert empört auf die Kampagne; sie widerspreche den Gepflogenheiten und Abmachungen unter den Polizeikommandanten und verletze den Anstand. Thomas Wunderlin 08.10.2022, 05.40 Uhr

Werbeplakat der Stadtpolizei Winterthur. Screenshot: Züri Today

Die Stadtpolizei Winterthur braucht Verstärkung. Ein Grund dafür ist laut dem Internet-Portal «Züri Today» unter anderem der Aufstieg des FC Winterthur in die oberste Liga. Die Werbeplakate, mit denen neues Personal gesucht wird, fallen durch provokante Sprüche auf. So heisst es darauf «Stadtpolizei sucht Landeier. Am besten ausgekochte.» oder «Genug vom Job als Dorf-Sheriff?»