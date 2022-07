Das erste Pfadi-Bundeslager, freilich nur für Buben, fand 1925 in Bern mit 2500 Teilnehmern statt. Die Mädchen mussten sich bis 1931 gedulden, ehe sich 200 von ihnen zum ersten Mal an der Areuse trafen. Sechs Buben- und vier Mädchenlager später fand 1980 das erste gemeinsame Bula statt: 22'000 Pfadis kamen in Greyerz zusammen. Seither hat sich der 14-Jahre-Rhythmus etabliert, nach Greyerz folgte 1994 das Bula im Napfgebiet, dann fand es 2008 in der Linthebene statt. Am Bundeslager 2022 in Goms werden mit 30'000 etwa 5'000 Teilnehmende mehr erwartet als noch 2008.