«Unsensibles Vorgehen»: Bei Agroscope geht wieder die Angst um

Personalentscheide Gerüchte um Abbau – Thurgauer Kantonsrat Peter Bühler ist verärgert: «Ich verurteile das unsensible Vorgehen der Agroscope-Stellen auf das Schärfste» Die Gerüchte um einen weiteren Abbau bei Agroscope in Tänikon verstummen nicht. «Was ist los?», fragt sich Mitte-Kantonsrat Peter Bühler. Mit einem politischen Vorstoss im Grossen Rat will er nun für Klarheit sorgen. Auch bei nationalen Politikerinnen und Politikern aus dem Thurgau macht sich Unmut breit. Hans Suter Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Rundgang auf der Swiss Future Farm 2018 in Tänikon. Agroscope präsentiert aktuelle Forschungsprojekte zum Weidemanagement. Bild: Andrea Stalder

(20. September 2018)

Peter Bühler wohnt in Ettenhausen in der Politischen Gemeinde Aadorf. Der Betriebsökonom und Mitte-Kantonsrat kann von seinem Wohnort aus direkt auf die Agroscope-Gebäude blicken. Wehmut erfüllt ihn beim Anblick der landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung des Bundes.

Agroscope in Kürze Agroscope ist das Kompetenzzentrum der Schweiz für landwirtschaftliche Forschung, das dem Bundesamt für Landwirtschaft angegliedert und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung untergeordnet ist. Seit dem 1. Januar 2017 besteht Agroscope aus drei Kompetenzbereichen für Forschungstechnologie und Wissensaustausch sowie sieben strategischen Forschungsbereichen und der Einheit Ressourcen. Für Verbindungen zur Praxis (Landwirte, Unternehmen, Beratung) sind schwerpunktmässig die Kompetenzbereiche, für Verbindungen zur Forschung (Hochschulen, Forschungsinstitute, wissenschaftliche Community) die Forschungsbereiche verantwortlich. Mit den Standorten in Avenches, Changins, Liebefeld, Posieux, Tänikon, Wädenswil und Zürich Reckenholz verfügt Agroscope über eine dezentrale Infrastruktur, die nach eigenen Angaben «auch die Berücksichtigung von regionalen Unterschieden im Agrarumweltsystem erlaubt». Der Forschungsstandort Tänikon nahm seine Arbeit am 1. April 1969 auf. (hs)

Wird im August im Grossen Rat einen Vorstoss zu den Vorgängen bei Agroscope in Tänikon einreichen: Mitte-Kantonsrat Bühler Peter. Ralph Ribi

Nachdem der Kanton Thurgau bei der letzten Abbau-Aktion der bundesbetriebenen Agroscope mit dem Arenenberg für einen Teil des Geländes in die Bresche gesprungen sei und Hand für eine Partnerschaft geboten habe, scheine Agroscope nun weitere gewichtige Abbaupläne zu haben. «Dies widerspricht allen vorher gemachten Versprechungen von Bund und Bundesrat», kritisiert Peter Bühler. «Man war bereit, zusammen mit dem Kanton Thurgau in Tänikon die Forschungsplätze und die Arbeitsstellen beizubehalten. Immerhin ist der Thurgau im Landwirtschaftsbereich ein wichtiger Pfeiler.» Im März 2018 war man mit einer dringlichen Interpellation zum «Vertragsbruch des Bundes beim Agroscope-Standort Tänikon» ja auch im Grossen Rat vorstellig geworden.»

Klare Erwartung an Bund und Agroscope

Dass man die teils jahrelangen, treuen Mitarbeitenden mit Druck zu einem Arbeitsplatzwechsel –man höre Zürich Reckenholz oder Wädenswil – zwingen wolle, empfindet Bühler als «bedenklich, ja skandalös». Innert Wochenfrist jemanden zu informieren und dann Papiere unterzeichnen zu lassen, die weder einen neuen Vertrag noch eine neue Arbeitsplatzbeschreibung beinhalten, sei sozialpolitisch unmöglich und unsensibel. «Wenn ein Weltkonzern dies macht, ist es das eine», sagt Bühler.

«Wenn aber auch der Bund solches Gebaren an den Tag legt, dann muss man dagegen mit Vehemenz intervenieren.»

Natürlich gebe es immer und überall Veränderungen. «Aber diese sollen einvernehmlich und mit Einbezug der Öffentlichkeit erfolgen.» Immerhin lebe man ja auch von den (Steuer-)Geldern der Öffentlichkeit. Deshalb hat Bühler eine klare Erwartung an Bund und Agroscope:

«Wenn es Veränderungen geben muss, dann sollen diese transparent kommuniziert werden sowie arbeitsverträglich und mitarbeiterfreundlich ausgestaltet werden.»

Unverständlicher Umgang mit Mitarbeitenden

Nationalrat Kurt Egger, Grüne Partei, Eschlikon. Bild: Donato Caspari

Der in Eschlikon wohnhafte GP-Nationalrat Kurt Egger war kürzlich bei Agroscope in Tänikon und hat mit zwei Mitarbeitenden gesprochen. «Sie haben mir tatsächlich erzählt, dass sie ab Januar 2023 in Zürich Reckenholz arbeiten oder sich eine neue Arbeitsstelle suchen müssen.»

Der Entscheid zur Zentralisierung von Agroscope auf weniger Standorte sei inzwischen – «gegen unseren Wunsch» – gefällt worden. Dass es in diesem Zusammenhang zu Umstrukturierungen komme, sei grundsätzlich verständlich. «Sehr unverständlich ist der Umgang mit den Mitarbeitenden. Sie mussten sich innerhalb weniger Tage entscheiden, ob sie den Arbeitsort wechseln oder Agroscope verlassen wollen», sagt Kurt Egger. Ebenso unverständlich sei die Kurzfristigkeit (wechseln bis Ende Jahr).

«Ich würde eigentlich annehmen, dass ein Bundesbetrieb vorbildlich handelt.»

Auch inhaltlich könne er die Entscheide schlecht nachvollziehen. «Die Mitarbeitenden müssen dann von Reckenholz aus die Anlagen in Tänikon betreuen und somit mindestens teilweise wieder in Tänikon arbeiten», wundert sich Kurt Egger. «Ich glaube, dass man eine solche Umstrukturierung sozialverträglicher gestalten könnte, zum Beispiel, in dem man Änderungen bei Pensionierungen oder natürlichen Wechseln vornimmt.» Von seiner Seite ist im Moment noch kein Vorstoss im Nationalrat geplant.

Vorstoss im Grossen Rat im August

Peter Bühler wird nach der Sommerpause einen politischen Vorstoss im Grossen Rat des Kantons Thurgau einreichen. Er will vom Regierungsrat wissen, ob dieser darüber informiert ist, was in der Agroscope Tänikon vom Bund losgetreten werde, ob er einen Plan hat, wenn der Bund sich ganz zurückziehen sollte, und ob er sich vorstellen kann, sein Engagement in diesem Fall auszubauen. Konkret meint er damit, ob der Regierungsrat für die Mitarbeitenden der Agroscope eine Beschäftigung in der Sektion «Arenenberg» in Aussicht stellt.

«Ich verurteile das unsensible Vorgehen der Agroscope-Stellen auf das Schärfste», sagt Peter Bühler in einer Gefühlslage zwischen Verärgerung und Enttäuschung.

«Das schafft kein Vertrauen. Und das hat ein Ort wie die Gemeinde Aadorf, die sich immer für die Agroscope eingesetzt hat, nicht verdient.»

Blick zurück Walter Meier, Direktor der damaligen Eidgenössischen Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik in Tänikon (FAT), schrieb 1999 im Leitartikel «Kundenorientierte Forschung und Entwicklung» in der Publikation «Agrarforschung»: «Widrige Umstände wie Budgetkürzungen und Personalabbau hindern uns nicht daran, auch nach 30 Jahren FAT mit einem motivierten Team ins 31. Jahr durchzustarten unter dem Motto: ‹Gegenwind gibt Auftrieb!›» Dieses der Aerodynamik entlehnte Bonmot hat zwar etwas für sich. Doch Aviatiker wissen: Auch Gegenwind ist kein Garant vor Bruchlandung. (hs)

Die Situation schnell klären

Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (Mitte, Bichelsee). Bild: Andrea Stalder

«Sollten sich die Informationen bewahrheiten, bedaure ich dies sehr», sagt Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (Mitte, Bichelsee). Sie begrüsst den Vorstoss im Thurgauer Grossen Rat. «Es ist wichtig, dass die Situation schnell geklärt wird. Eine Koordination des allfälligen Handlungsbedarfes auf Bundesebene mit der Thurgauer Regierung ist wichtig», sagt sie. «Ich werde mich weiterhin mit Überzeugung für einen starken und kompetenten Standort Tänikon einsetzen.»

