Pandemie Wenig Betreuungsplätze, fehlendes Personal: Psychisch belastete Kinder brauchen eine bessere Unterstützung Eine Auswertung der Taskforce Schule zum Pandemiemanagement im Thurgau fällt weitestgehend positiv auf. Das Angebot für Schüler mit psychischen Störungen ist allerdings mangelhaft. Judith Schuck Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.20 Uhr

Homeschooling: ein Schüler beim Lernen zu Hause. Samuel Golay / Keystone

Die Taskforce Schule lancierte im Mai in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Schulevaluation eine Onlinebefragung zur Bewältigung der Coronapandemie. Die Umfrage richtete sich insbesondere an Schulpräsidien, Schulleitungen, Bildung Thurgau sowie den Verband Thurgauer Schulgemeinden und der Schulleiterinnen und Schulleiter Kanton Thurgau. Unter den 139 Teilnehmenden waren die Schulleitungen und Rektorate am stärksten vertreten.