11. Dezember: Fahrplanwechsel bringt im Thurgau einige Änderungen

ÖV Der Fahrplanwechsel am 11. Dezember bringt im Thurgau einige Änderungen bei Bus und Bahn Das Interesse der Thurgauer Bevölkerung an der Mitwirkung am Fahrplan war auch in diesem Jahr gross. In Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und Nachbarkantonen wurden 42 Anliegen geprüft und beantwortet. Verschiedene Verbesserungsvorschläge können auf den nächsten Fahrplanwechsel umgesetzt werden. 21.09.2022, 16.20 Uhr

Bei den Buslinien im Thurgau ergeben sich einige Änderungen. PD

Das die wichtigsten Fahrplanänderungen per 11. Dezember im Kanton Thurgau auf der Schiene: Neu verkehren zwischen Konstanz und Weinfelden täglich schnelle S-Bahnen S44 im Zweistundentakt. Diese bieten in Weinfelden gute Anschlüsse an die Intercity IC8 Richtung Zürich. Damit werden alle zwei Stunden drei schnelle Verbindungen zwischen Konstanz–Kreuzlingen und Frauenfeld–Winterthur–Flughafen–Zürich angeboten. Auf der vorhandenen Bahninfrastruktur kann die S44 nicht stündlich verkehren.

Neue und zusätzliche Busverbindungen

Die Busse der Linie 736 Eschlikon–Sirnach–Münchwilen–St. Margarethen verkehren neu bis Tägerschen Bahnhof. In Tägerschen bieten die Busse gute Anschlüsse an die S10 Richtung Weinfelden–Romanshorn an.

Der erste Bus der Linie 833 verkehrt neu um 05.30 Uhr ab Ermatingen nach Weinfelden (an um 06.02 Uhr).

Der erste Bus der Linie 924 verkehrt neu um 05.06 Uhr ab Kreuzlingen über Illighausen nach Weinfelden (an 05.58 Uhr).

Der erste Bus der Linie 838 verkehrt neu um 05.22 Uhr ab Frauenfeld nach Weinfelden (an um 05.58 Uhr). Dafür verkehrt der letzte Bus am Abend um 20.22 Uhr ab Frauenfeld infolge schwacher Nachfrage nicht mehr nach Weinfelden.

Die ersten Busse der Linie 943 verkehren neu um 05.44 Uhr ab Zihlschlacht nach Bischofszell und bieten dort gute Anschlüsse an die S5 Richtung St. Gallen und um 05.55 Uhr von Bischofszell nach Amriswil (an um 06.19 Uhr). In Amriswil bieten die Busse gute Anschlüsse an die S7 Richtung Weinfelden.

Der erste Bus der Linie 942 verkehrt neu um 05.35 Uhr ab Amriswil nach Muolen und in Gegenrichtung um 06.08 Uhr ab Muolen. Die Busse bieten in Muolen gute Anschlüsse an die S1 Richtung St. Gallen.

Der erste Bus der Linie 944 verkehrt neu um 05.29 Uhr ab Obersommeri nach Amriswil (an um 05.43 Uhr) und bietet dort gute Anschlüsse an den IC8 Richtung Weinfelden–Zürich. Infolge schwacher Nachfrage verkehrt der letzte Abendbus um 20.29 Uhr ab Obersommeri nicht mehr nach Amriswil.

Neu bieten die halbstündlich verkehrenden Busse der Linie 739 Münchwilen–Sirnach einmal pro Stunde gute Anschlüsse am Bahnhof Sirnach an die S12 Richtung Winterthur. In Münchwilen bieten die Busse nur noch einmal pro Stunde gute Anschlüsse an die S15 Richtung Wil und Richtung Frauenfeld. In Sirnach werden neu die Haltestellen Sirnach, Gaswerkstrasse und Sirnach, Klett bedient. (red)