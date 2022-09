Der Notfall im Kinderspital erlebt nach Corona einen Ansturm

Notfall Wegen Schnupfen in den Notfall: Immer häufiger suchen Eltern mit ihren Kindern wegen Bagatellen das Thurgauer Spital auf – Kinderärzte am Anschlag Im Kinderspital Münsterlingen sind die Patientenzahlen drastisch angestiegen. «Oft stellen wir nach der Behandlung fest, dass es vermeidbar gewesen wäre, zu uns in den Notfall zu kommen», sagt Chefarzt Peter Gessler. Nun überlegen sich die Thurgauer Kinderärztinnen und Kinderärzte, eine zusätzliche Notrufnummer einzurichten. Silvan Meile Jetzt kommentieren 23.09.2022, 12.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spielecke im Kinderspital Münsterlingen. Andrea Stalder

Der Notfall des Thurgauer Kinderspitals in Münsterlingen erlebt einen Andrang. Seit sich die Lage der Coronapandemie entspannte, suchen deutlich mehr Eltern mit ihren Kindern direkt die Notfallaufnahme auf. Klinikmanager Christian Gutmann verdeutlicht den Anstieg an Fällen anhand von Zahlen: Im Jahr 2019 weist die Statistik 4750 Behandlungen von Kindern und Jugendlichen aus. «Im laufenden Jahr steuern wir auf 7000 Fälle zu.»

Mit einem Bagatellfall in den Notfall

«Wir sind zwar nicht chronisch überlastet, aber zu Spitzenzeiten am Abend und am Wochenende wird es eng», sagt Peter Gessler, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am Kantonsspital Münsterlingen. Dort ist man auf die Behandlung von mittel- bis schwererkrankten Patienten ausgerichtet. Immer häufiger zeige sich aber, dass Eltern mit ihren Kindern wegen leichter Gebrechen oder gar Bagatellen direkt den Notfall aufsuchen: etwa wegen Schnupfen, Zeckenbiss oder Verstopfungen.

Auch das widerspiegelt sich in den Zahlen. Während die Gesamtzahl an Fällen im Vergleich zu 2019 um mehr als 40 Prozent zunahm, ist die Anzahl an stationären Patientinnen und Patienten um weniger als fünf Prozent angestiegen, sagt Gutmann.

Natürlich würden alle Ankommenden im Kinderspital Münsterlingen behandelt werden, auch wenn es sich herausstellt, dass es sich nur um leichte Fälle handelt. Doch nicht alle Ärzte und Pflegepersonen in der Münsterlinger Pädiatrie können Verständnis für diese Situation aufbringen.

Nicht gleich ins Auto steigen und nach Münsterlingen fahren

Peter Gessler sagt:

Peter Gessler, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am Kantonsspital Münsterlingen. Donato Caspari

«Oft stellen wir nach der Behandlung fest, dass es vermeidbar gewesen wäre, zu uns in den Notfall zu kommen.»

Das müsste nicht sein. Der Chefarzt verweist auf das Beratungstelefon für Kindernotfälle «Kids Line». An der einst vom Universitätskinderspital Zürich ins Leben gerufene Dienstleistung beteiligen sich mittlerweile Spitäler aus unterschiedlichen Kantonen – auch die Spital Thurgau AG ist dabei. Betrieben wird die kostenpflichtige Nummer seit einem Jahr von Ärzten und Pflegefachpersonen des Telemedizinanbieters Medgate.

Gessler verweist auf die Statistik. In mehr als 50 Prozent der Fälle kann den jungen Patientinnen und Patienten bereits am Telefon geholfen werden. Er wünschte sich, das Angebot würde im Thurgau stärker genutzt werden, bevor die Eltern mit ihren Kindern ins Auto steigen und nach Münsterlingen fahren.

Auch die Kinderarztpraxen erleben einen Ansturm

«Es wäre auch gut, wir würden die räumlichen Möglichkeiten im Thurgau besser nutzen», sagt Peter Gessler. Damit meint er, dass sich die Eltern auch kundig machen, wo in ihrer Umgebung ein Kinderarzt eine Praxis hat, um dort einen Termin zu vereinbaren, anstatt direkt auf dem Notfall zu erscheinen.

Doch auch die rund zwei Dutzend Thurgauer Kinderärztinnen und Kinderärzte erleben in ihren Praxen das Phänomen eines starken Anstiegs an Arztkonsultationen, wie eine Nachfrage bei Sandra Dübendorfer, Kinderärztin in Tägerwilen, verdeutlicht. Die Gründe dürften vielschichtig sein: Verunsicherung und Ängste seit der Coronapandemie und vielleicht auch eine gestiegene Erwartungshaltung an das Gesundheitswesen. Auch würden seit der Aufhebung der Maskenpflicht vermehrt Infekte auftreten, sagt Dübendorfer.

Gleichzeitig spürt aber auch die Kindermedizin die personellen Herausforderungen aufgrund des Fachkräftemangels. Die aktuelle Situation bringe gewisse Praxen an den Anschlag. Oft werde das Problem durch längere Arbeitstage oder mit einer dichteren Agenda gelöst, um jedes Kind behandeln zu können.

Die Tägerwiler Kinderärztin Sandra Dübendorfer. Reto Martin

Sandra Dübendorfer kennt auch die Situation am Kinderspital in Münsterlingen. Regelmässig leistet sie dort am Sonntag Einsätze in der Notfallpraxis und erlebte den Anstieg an Patientinnen und Patienten. Falls sich die Lage nicht wieder normalisiere, brauche es tatsächlich eine Lösung.

In lebensbedrohlichen Notfällen: Telefon 144!

«Das Problem in der Pädiatrie ist im Thurgau erkannt», sagt Andreas Mensch von der Thurgauer Ärztegesellschaft: «Wir sind im Gespräch, eine vernünftige Lösung zu finden.» Die Thurgauer Pädiater seien daran, eine zusätzliche Notfallnummer hervorzubringen. So könnten Behandlungen über die Notfallsprechstunden über «die jeweils diensttuenden Pädiatriepraxen» in den Regionen Ost und West des Kantons besser koordiniert und das Kinderspital in Münsterlingen entlastet werden.

In der ganzen Diskussion um eine optimierte Information und Koordination streichen alle Beteiligten heraus: Ob Kind oder erwachsene Person: «Wählen Sie in lebensbedrohlichen Notfällen die Nummer 144.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen