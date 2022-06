Naturmuseum Thurgau: Fledermäse - unheimlich, aber faszinierend

Naturmuseum «Viele Gegensätze, die sie uns Menschen ein wenig unheimlich machen»: Im Naturmuseum Thurgau dreht sich alles um Fledermäuse Ab dem 17. Juni wird im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld während knapp acht Monaten die Ausstellung «Fledermäuse – geheimnisvoll, faszinierend, schützenswert» gezeigt. Die 2008 im Thurgau erschaffene Ausstellung war auf Tournee in 15 Museen; 140'000 Menschen haben sie bisher gesehen. Nun wurde sie aktualisiert. Christof Lampart 16.06.2022, 04.30 Uhr

Der Museumsdirektor des Naturmuseum Thurgau, Hannes Geisser, posiert vor dem Kirchturm der aktuellen Fledermaus-Ausstellung. Christof Lampart

(15. Juni 2022)

Fledermäuse haben etwas an sich, das viele Menschen gruseln lässt. Und tatsächlich: Wer im Ausstellungskasten sieht, wie ein Vampir sich nachts auf seinen staksigen Beinen an ein Ferkel anschleicht, um von ihm Blut abzusaugen, der kann sich einer gewissen morbiden Faszination nicht entziehen.

Dem Direktor des Naturmuseums Thurgau, Hannes Geisser, geht es da ähnlich wie vielen anderen. «Fledermäuse sind archaisch und hochmodern zugleich. Es gibt sie seit 50 Millionen Jahren und fast so lange auch ihr Echolot – einer hochmodernen Technik, mit der Mutter Natur sie ausgestattet hat. Es kommen viele Gegensätze bei diesen Tieren zusammen, die sie uns Menschen ein wenig unheimlich machen», erläutert Geisser.

Ein unhörbarer Höllenlärm

Dass die Fledertiere schon im Mittelalter von den Menschen gejagt wurden, kommt also nicht von ungefähr. Die Kirche ging sogar so weit, dass sie die fliegenden Säugetiere als Vorboten des Antichristen geisselte. Nicht nur für Geisser völlig zu Unrecht. Allerdings verursachen die Tiere durchaus einen Höllenlärm – doch können wir ihn wegen unseres niedrigen Hörvermögens nicht hören.

Tatsächlich liegen die Tonhöhen bei Fledermäusen zwischen 9 und 150 Kilohertz und sind für uns Menschen nicht hörbar. Könnten wir sie hören, dann wäre es mit den ruhigen, lauschigen Sommernächten rasch vorbei: Die Rufe der Fledermäuse erreichen 140 Dezibel, was dem Knall eines Gewehrschusses entspricht. Hannes Geisser verdeutlicht:

«Dann wäre ein Aufenthalt in der Nähe eines Fledermausschwarms für uns so, wie wenn wir an einem Schiessstand mit Dauerfeuer wären – aber ohne Gehörschutz.»

Bestehende Ausstellung aktualisiert

Die Sonderausstellung im Naturmuseum, die bis zum 5. Februar 2023 zu sehen sein wird, ist zwar spannend, aber nicht neu. Denn es handelt sich um eine Eigenproduktion des Naturmuseums Thurgau aus dem Jahr 2008, die sich seither auf Tournee durch 15 Museen befand und nun, am Ende ihres Daseins, nach Hause zurückkehrt.

«Die Ausstellung wurde von über 140‘000 Menschen gesehen. Eine solche Erfolgsgeschichte wollten wir gerne nochmals zeigen, wobei wir vieles aufgefrischt und aktualisiert haben», sagt Geisser. So ist beispielsweise das Kapitel, das die Rolle der Fledermäuse als Sündenböcke für Pandemien beleuchtet, komplett neugestaltet.

Die verschiedenen Stationen sind als Häuser eines Dorfes, inklusive Kirchturm, gestaltet, was in gelungener Art darauf verweist, dass Fledermäuse oft gar nicht weit vom Menschen entfernt wohnen. Die «Königinnen der Nacht» lieben es, sich in Häuserspalten, Holzbeigen oder verwitterten Obstbäumen häuslich niederzulassen. Und noch etwas ist neu an dieser Ausstellung: Erstmals bietet das Naturmuseum Thurgau ins Französische und Englische übersetzte Ausstellungstexte an.

Weitere Infos, auch über das Rahmenprogramm, unter: www.naturmuseum.tg.ch.