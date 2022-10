Namensstatistik Bajrami in Rickenbach, Wüst in Salmsach und 23-mal Müller: Das sind die häufigsten Nachnamen in den Thurgauer Gemeinden Mammern ist eine Meier-Hochburg, die Siegenthalers sind aus dem Kanton Bern gekommen und der Name Ramadani schafft es kantonsweit auf Rang 58: Die Namensstatistik des Bundes gibt Aufschluss über die häufigsten Familiennamen im Kanton – und liefert unerwartete Details. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.20 Uhr

Wäre der Thurgau ein Wohnhaus, würden diese Namen an den Klingeln stehen. Bild: Getty, Montage: Oliver Marx

Das Bundesamt für Statistik hat für das Jahr 2021 erstmals die Nachnamen der Schweizer Bevölkerung publiziert. Die Übersicht für den Thurgau zeigt, welcher Name wo an der Spitze liegt, in welchen Dörfern besonders oft die gleichen Namen vorkommen und wo es ausländische Namen an die Spitze schaffen.

Genau wie auf nationaler Ebene heissen die Spitzenreiter auch im Thurgau Müller – in 78 der 80 Gemeinden ist der Name in den Top 100. Insgesamt leben im Kanton Thurgau über 2700 Müllers. Auf Rang 2 in der Kantonsrangliste liegt der Name Keller mit rund 2300 Personen, gefolgt von den Schmids – allerdings nur denjenigen ohne «ie».

Während es die Schmieds mit «ie» nur in Langrickenbach mit vier und in Wigoltingen mit acht Personen in die Top 100 schaffen, taucht der Name Schmid im ganzen Kanton über 1600-mal auf.

Erklärungsansätze dazu, weshalb Müller, Keller und Schmid an der Spitze der Thurgauer Namenshitliste stehen, liefert das SRF-Namenslexikon. Bei den Müllers und den Schmids ist die Erklärung relativ simpel: Weil es –im Gegensatz zu den Bauern – pro Dorf nur je einen Müller und einen Schmied gab, haben sich die beiden Berufsbezeichnungen als Familiennamen etabliert.

Der Name Keller hat indes nichts mit einem Untergeschoss zu tun. Im Namenslexikon steht:

«Im Mittelalter war der Keller ein Verwalter der grundherrschaftlichen Einkünfte, meist auf Klöstern.»

Hauptverbreitungsgebiet des Namens ist die Ostschweiz. Ebenfalls Berufs- oder Funktionsbezeichnungen entsprungen sind die Top-Ten-Namen Meier, Weber, Schneider, Graf und Ammann.

Eine andere Erklärung gibt es für die Hubers, die im Thurgau auf Rang 5 liegen. «Hueb» sei eine altallemannische Bezeichnung für einen grossen Lehenshof und im Begriff stecke das Wort «haben», ist im Lexikon zu lesen. «Die Hubers hatten folglich einen grossen Lehnshof.»

Zweifel äussert das Namenslexikon beim Namen Frei, der im Thurgau der sechsthäufigste ist. Er sei entweder «ein Standesname, der darauf hinwies, dass jemand frei geboren, also nicht leibeigen war», oder der «Übername für eine unbekümmerte, freie Person». Beide Erklärungsansätze finden sich auch im Forschungsportal familiennamen.ch.

Die Müllers führen nicht nur die Kantonsrangliste an, sie holen sich auch in den meisten Gemeinden den ersten Platz: In 23 Dörfern und Städten von Arbon im Osten bis Neunforn im Westen ist Müller der häufigste Name. Allein in der Kantonshauptstadt Frauenfeld leben 236 Müllers, in sechs weiteren Gemeinden von Aadorf bis Kreuzlingen ist der Name über 100-mal vertreten.

13-mal Platz eins holt sich der Name Keller. Während die Müllers vor allem im Hinter- und Oberthurgau obenauf schwingen, zeigt sich zwischen Matzingen, Weinfelden und Zihlschlacht-Sitterdorf ein Band von Gemeinden, in denen Keller der häufigste Name ist.

Nicht ganz mit der Dominanz von Müller und Keller mithalten können Schmid und Meier. Schmid ist in fünf Gemeinden ganz oben, Meier in deren vier. Weiter hinten in dieser Rangliste folgen Brühwiler, Herzog, Möckli und Roth, die in je zwei Gemeinden auf Platz eins liegen.

In den restlichen Gemeinden liegt je ein anderer Name an der Spitze – von B wie Badertscher in Warth-Weiningen über W wie Wüst in Salmsach bis Z wie Zürcher in Schönholzerswilen.

In Rebévelier im Berner Jura heissen 80,5 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner Amstutz. Einen solchen Ausreisser hat der Thurgau zwar nicht zu bieten, aber auch im Apfelkanton gibt es die eine oder andere Gemeinde mit einer auffälligen Häufung gleicher Nachnamen. Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist Mammern: 4,82 Prozent der Bevölkerung oder 33 Personen tragen hier den Namen Meier.

Hier heisst fast eine von 20 Personen Meier: Mammern am Untersee. Bild: Andrea Stalder (23. Februar 2021)

Auf den weiteren Rängen folgen die 77 Möcklis, die in Schlatt 4,22 Prozent der Bevölkerung ausmachen, und Basadingen-Schlattingen, wo 3,93 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner auf den Namen Schmid hören. Ebenfalls überdurchschnittlich vertreten sind die Oswalds in Sommeri, die Roths in Kesswil und die Herzogs in Homburg.

Der erste ausländisch klingende Name auf der kantonalen Top-100-Liste ist Ramadani auf Platz 58. Es folgen Krasniqi auf Rang 78 und da Silva auf Rang 80. Heruntergebrochen auf die Gemeinden, schafft es nur ein ausländischer Name an die Spitze: In Rickenbach bei Wil ist Bajrami der häufigste Nachname – die Bajramis machen genau ein Prozent der Dorfbevölkerung aus.

Auf der Gemeindeverwaltung in Rickenbach TG ist der Name Bajrami allen geläufig. Bild: Nana Do Carmo (19. August 2010)

Nach Scherrer und Allenspach auf den Rängen 2 und 3 folgen mit Kadriu, Gashi und Ramadani drei weitere Namen aus dem Kosovo und Albanien in der Rickenbacher Namenshitparade. Damit lassen sie sogar die im Thurgau so dominanten Müllers hinter sich.

Weitere ausländische Namen, die in den Thurgauer Gemeinden auf den ersten drei Plätzen der Namensranglisten auftauchen, sind:

Ramadani, Rang 2 in Romanshorn

Selishta, Rang 2 in Sulgen

Shala, Rang 2 in Kesswil

Zefi, Rang 2 in Matzingen

Zaimi, Rang 2 in Salmsach

Jaja, Rang 3 in Diessenhofen

Memeti, Rang 3 in Birwinken

Shabani, Rang 3 in Müllheim

Teixeira, Rang 3 in Mammern

Bilali, Kahraman und Shabani, Rang 3 in Salmsach

Obwohl am weitesten verbreitet sind weder Müller noch Keller oder Schmid typische Thurgauer Familiennamen – ganz im Gegensatz zu Brunschwiler, Osterwalder oder Rutishauser.

Namen wie diese sind auf Orte im Kanton zurückzuführen. Die Brunschwilers kommen vermutlich aus Brunschwil bei Fischingen, die Osterwalders aus dem Osterwald bei Hagenwil und die Rutishausers aus dem gleichnamigen Weiler zwischen Langrickenbach und Amriswil.

Typische Thurgauer Namen festzuhalten, ist gemäss Martin Graf, Redaktor beim schweizerischen Idiotikon, schwierig. Berufs-, Amts- und Übernamen kämen als Familiennamen überall vor, etwas weniger verbreitet seien Herkunfts- und Wohnstättennamen. Eine Thurgauer Besonderheit nennt Graf aber:

«Vielleicht etwas häufiger als anderswo sind Herkunftsnamen, die auf Örtlichkeiten im Kanton Bern verweisen.»

Beispiele solcher Namen seien Siegenthaler, Fankhauser, Zaugg und Gerber.

Innerhalb der Top 100 aller Thurgauer Gemeinden befinden sich insgesamt 3671 Nachnamen von A wie à Porta bis Z wie Zyba. Sogar die Buchstaben X (Xhafa, Xhaferi, Xhela, Xhini) und Y (Yalcin, Yalkilday, Yildirim, Yildiz) sind je vierfach vertreten.

Unter den vielen Namen sind 241, die nur gerade dreimal vorkommen – darunter sind einige witzige bis kuriose Exoten wie Billig, Fleisch, Hammelbeck, Lama, Mc Swiney, Nass, Nothhelfer, Süssmilch, Wettengel oder Zuckschwerdt.

Das andere Ende der Thurgauer Namensrangliste entspricht in etwa derjenigen der ganzen Schweiz – mit einer Ausnahme: Die Ammanns liegen national auf Rang 59, schaffen es im Thurgau aber auf Platz zehn – und sind vor allem in Aadorf heimisch.

Die Anfrage beim Idiotikon zeigt allerdings: Ammann ist wohl kein typischer Thurgauer Familienname. Der Name sei zwar in 15 Thurgauer Gemeinden alteingesessen, schreibt Redaktor Martin Graf, aber:

«Ammann kommt von Kreuzlingen bis Genf im ganzen Mittelland vor.»

Dass die Ammanns heute im Thurgau stärker vertreten sind als im Rest der Deutschschweiz, sei «vermutlich Zufall».

