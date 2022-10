Müllheim Verwahrloste Haustiere, tote Katzen neben Lebensmitteln im Tiefkühler: Thurgauerin wehrt sich erfolglos vor Bundesgericht gegen Tierhalteverbot Kontrolleure des Veterinäramts stossen in einem Müllheimer Haushalt auf hygienisch desolate Zustände. Sie beschlagnahmen Dutzende Tiere, die teilweise todkrank vor sich hinvegetieren. Dagegen wehrte sich die Betroffene. Das Bundesgericht bezeichnet die Thurgauerin jedoch als unfähig, Tiere zu halten. Silvan Meile Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.40 Uhr

Bei einer Kontrolle stiess das Veterinäramt in einer Thurgauer Liegenschaft auf 18 Katzen und weitere Haustiere. Bild: Michel Canonica

Den Mitarbeitern des Thurgauer Veterinäramtes steigt ein extremer Gestank in die Nase. Schimmel spriesst und Dreck klebt an den Wänden. Vor der Kontrolle in einem Privathaushalt in Müllheim im Jahr 2019 ging ein Hinweis aus der Bevölkerung ein.

Die Kontrolleure halten später fest, eine desolate hygienische Situation vorgefunden zu haben. Und sie stiessen auf stark verwahrloste und vernachlässigte Haustiere. Als sie die Tieftruhe öffnen, entdecken sie mehr als 20 tote Katzen in Plastiksäcken.

Der Kanton greift durch

Das Thurgauer Veterinäramt suchte diesen Haushalt in den vergangenen Jahren mehrmals auf, zählte mal 24 Katzen in schlechtem Zustand, stellte ein anderes Mal 30 tote Kaninchen fest. Aufgrund früherer Beanstandungen war die Frau bereits vor 2019 mit einem Teiltierhalteverbot belegt, das sie jedoch missachtete.

Diesmal greift der Kanton aber entschiedener durch, spricht ein generelles Tierhalteverbot aus und beschlagnahmt die vorgefundenen Tiere: 18 Katzen, 7 Hühner, 4 Kaninchen und 4 Wüstenmäuse. Gegen diesen Entscheid wehrt sich die Tierhalterin bis vor Bundesgericht – vergeblich.

Unbelehrbar: Die Frau ignoriert das Tierhalteverbot

Aus dem nun publizierten Gerichtsurteil geht hervor, dass 10 der beschlagnahmten 18 Katzen derart krank waren, dass sie eingeschläfert werden mussten. Die anderen Tiere seien für eine Neuplatzierung freigegeben worden.

Der Kanton stellte fest, der Frau fehle der Überblick über ihre Tiere, die teils an chronischen und hochansteckenden Krankheiten litten. Gleichzeitig habe die Frau «Unmengen verschreibungspflichtiger Medikamente» besessen, «wovon eine grosse Anzahl das Ablaufdatum zum Teil seit Jahren überschritten hatte», heisst es im Urteil weiter.

Die 20 tiefgefrorenen Katzenkadaver lagen neben Lebensmitteln im Gefrierschrank, weitere fanden die Kontrolleure in einer Tiefkühltruhe neben Katzenfutter. Drei Plastiksäcke mit je einer toten Katze lagen ausserdem im Hasenstall im Garten.

Der Kanton auferlegte der Frau nach der Räumung Verfahrenskosten von rund 18'600 Franken. Dagegen legte sie ebenfalls Rekurs ein. Das gilt auch für die Gebühren einer Nachkontrolle von knapp 1500 Franken. Diese fielen an, weil das Veterinäramt bereits drei Monate nach dem ausgesprochenen generellen Tierhalteverbot wieder Katzen und Kaninchen im Haushalt der Frau vorfand.

Weder gewillt noch in der Lage, sich an Auflagen zu halten

Die Müllheimerin verlangte schliesslich vor Bundesgericht, sämtliche Entscheide des Veterinäramts seien zurückzuweisen, für nichtig zu erklären und die angefallenen Kosten dem Kanton zu übertragen. Ihr sei das Halten von Tieren sofort wieder zu gestatten. Alle noch lebenden Tiere seien ihr zurückzugeben und die Beschlagnahmung und die Einschläferungen als nicht rechtens zu beurteilen. Doch sie vermochte die Richter in Lausanne nicht zu überzeugen.

In ihrer Beschwerde versuche die Frau, «die bei ihr angetroffenen Zustände durchgehend zu verharmlosen», hält das Bundesgericht in seinem Urteil fest. Den schlechten Gesundheitszustand ihrer Katzen würde sie mit blossen Behauptungen in Frage stellen. «Inwiefern die tierärztlichen Befunde nicht zutreffend sein sollten, vermag sie jedoch nicht darzulegen.»

Für das Bundesgericht ist deshalb klar: Die Beschlagnahmung der Tiere war gerechtfertigt. Sie hätten in einem hygienisch absolut unzureichenden Umfeld leben müssen, ihr Wohlbefinden sei in erheblichem Masse eingeschränkt gewesen. Die Missachtung der behördlichen Auflagen in der Vergangenheit liessen auf Uneinsichtigkeit der Frau schliessen. Im Urteil heisst es:

«Sie ist weder gewillt noch in der Lage, Tiere unter geeigneten Bedingungen und unter Berücksichtigung der Tierschutzgesetzgebung sowie der behördlichen Auflagen zu halten.»

Das Bundesgericht weist die Beschwerde vollumfänglich ab: «Aufgrund der konkreten Umstände ist die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen, dass die Beschwerdeführerin nicht in der Lage ist, grundsätzliche Verhaltensgebote und -verbote der Tierschutzgesetzgebung zu befolgen, und somit unfähig ist, Tiere zu halten.»

Die Verfahrens- und Gerichtsgebühren werden der Frau auferlegt. Diese belaufen sich mittlerweile auf insgesamt mehr als 30’000 Franken.

Die Frau machte zwar noch geltend, die vorgefundenen Tiere hätten ihrer Schwester gehört. «Eigentum ist keine notwendige Voraussetzung, um als Halter zu gelten», hält das Bundesgericht fest. Gleichzeitig lehnt es eine separate Beschwerde der Schwester ab.

