Gerhard Pfister erinnert an TG-Nein zu Beitrag an Berner Fontäne

Mosttröpfli Alte Schulden begleichen an der Krönungsfeier der Ständeratspräsidentin Gerhard Pfister, Mitte-Präsident und Zuger Nationalrat, fordert den Thurgau auf, endlich die Rechnung für seine Wasserfontäne auf dem Bundesplatz zu bezahlen. Pfister sollte sich besser mit den Zuger Landvögten befassen, die den Thurgau ausbeuteten. Thomas Wunderlin 07.12.2022, 04.50 Uhr

Am 28. September 2004 nimmt der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät einen symbolischen Check entgegen, den ihm Hansjürg Schmid, Präsident des «Wirtschaftsraums Hinterthurgau - ganz vorn» überreicht.

An der Krönungsfeier Brigitte Häberlis als Ständeratspräsidentin in Bichelsee letzten Mittwoch ergriff Mitte-Schweiz-Präsident Gerhard Pfister das Wort. Der Zuger Nationalrat forderte den Thurgau auf, endlich seine alten Schulden in Bern zu begleichen. Gemeint waren die 10 000 Franken, die der Thurgau 2004 an die Wasserfontänen auf dem neu gestalteten Bundesplatz zahlen sollte. Die Stadt Bern hatte dafür die Kantone zur Kasse gebeten, ohne diese vorher zu fragen, ob sie sich daran beteiligen wollten.

Der Thurgau fand, es handelt sich um eine Infrastrukturaufgabe der Stadt Bern. Die Stadt profitiere ja auch von ihrer Funktion als Bundeshauptstadt. Den Thurgau gehe der feuchte Kinderspass nichts an. Er war nicht der einzige Kanton, der so dachte.

Schlaue Hinterthurgauer versuchten damals, die Gelegenheit zu nützen, die Wirtschaftsregion Südthurgau bekannt zu machen. Sie brachten aus eigener Tasche den Beitrag zusammen und retteten die Ehre des Kantons. Jedenfalls sahen sie selber es so. Genützt hat es nicht allzu viel. Beim Mitte-Präsidenten ist nur das Thurgauer Nein in Erinnerung geblieben.

Man sollte ihn bei der Gelegenheit an die langen Finger erinnern, die die Zuger Landvögte seinerzeit in der Gemeinen Herrschaft Thurgau gemacht hatten. Wäre es nicht an der Zeit, dass der Kanton Zug dafür Reparationszahlungen an den Thurgau leistet? Pfister könnte allerdings kontern, der Kanton Zug tue das bereits über den nationalen Finanzausgleich.