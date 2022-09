Mostindien Aus dem Fernen Osten eingewandert, dem «Obst-General» getrotzt und bis heute geblieben: Wie der Apfel zum Thurgauer Markenzeichen wurde Der für den Thurgau so unverzichtbare Apfel ist vor mehreren tausend Jahren aus Zentralasien nach Europa eingewandert. Er fand Eingang in die westliche Landwirtschaft, liess die Birne hinter sich und überstand die Angriffe eines «Obstbau-Generals». Stefan Marolf Jetzt kommentieren 25.09.2022, 05.30 Uhr

Apfelbäume bei Neukirch mit Sicht auf den Bodensee. Bild: Donato Caspari

Mostindien, Apfelkönigin, Saft vom Fass: Für den Thurgau sind Äpfel mindestens so identitätsstiftend, wie es Wilhelm Tell für die Schweiz ist. Ganz so alt wie die angeblich über 700-jährige Beziehung zwischen der Eidgenossenschaft und ihrem Nationalhelden ist diejenige zwischen dem Thurgau und seinem Obst allerdings nicht, denn: Äpfel sind «Made in China».