Migration Flüchtlingshalle an der Kunstgrenze: Konstanzer Gemeinderat schlägt Klein Venedig als Standort für eine Notunterkunft vor Die Stadt Konstanz plant Leichtbauhallen für Flüchtlinge und hat zwei Standorte im Visier. Einer im Industriegebiet, der andere direkt an der Grenze zur Schweiz. Die Politik will nämlich verhindern, dass Flüchtlinge in Sporthallen von Vereinen oder Schulen unterkommen müssen. Torsten Lucht/Südkurier Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.30 Uhr

Wo direkt an der Kunstgrenze normalerweise Feste stattfinden, könnten bald Flüchtlinge wohnen. Bild: Oliver Hanser

Wohin mit den Geflüchteten? Wie Sozialbürgermeister Andreas Osner in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Konstanzer Gemeinderats sagte, werden die Möglichkeiten für die Erstunterbringung bis Ende September erschöpft sein – und damit geraten die Sporthallen als alternative Quartiere ins Visier.

Die Folge wären Einschränkungen des Schul- und Vereinssports. Und das will Konstanz mit dem Bau von Leichtbauhallen vermeiden. Als Standorte sieht der Sozialbürgermeister den Lastwagenabstellplatz in der Max-Stromeyer-Strasse und/oder das Areal Klein Venedig vor.

Rund 3000 Flüchtlinge in Konstanz

Insgesamt beläuft sich die Zahl der in Konstanz untergebrachten Flüchtlinge auf rund 3000, von denen etwa 1040 aus der Ukraine stammen. Das entspricht ungefähr einem Drittel aller Menschen, die im Landkreis Konstanz eine Zuflucht gefunden haben. Beim Landratsamt weiss man kreisweit von insgesamt 9300 Flüchtlingen, 3050 von ihnen stammen aus der Ukraine.

Andreas Osner, Konstanzer Sozialbürgermeister. Bild: Aurelia Scherrer

Die Dynamik der Entwicklung ergibt sich für Andreas Osner aus dem Vergleich mit dem Jahr 2015. Im Vergleichszeitraum von Januar bis August kamen damals 976 Flüchtlinge im Landkreis an, in diesem Jahr sind es etwa 1900 – also etwa doppelt so viele.

Untergebracht sind die meisten von ihnen in Gemeinschaftsunterkünften, die dem Landkreis Konstanz zur Verfügung stehen. Andere haben bereits eine Anschlussunterkunft gefunden oder sie haben durch private Initiativen ein Dach über den Kopf bekommen.

Private wollen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen

In Konstanz ist die Lage aktuell wie folgt: 420 Menschen leben in Gemeinschaftsunterkünften, 290 Flüchtlinge haben eine Anschlussunterbringung gefunden und weitere 330 werden privat beherbergt. Wie der Sozialbürgermeister erläuterte, nimmt die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen auf Basis privater Initiativen allerdings spürbar ab.

Die Reaktionen der Ausschussmitglieder reichten von generellen Appellen zum Erhalt der Hilfsbereitschaft bis zu Alternativvorschlägen für die Unterbringung. Dorothee Jacobs-Krahnen von der Grünen Freien Liste lobte das bürgerschaftliche Engagement und gab sich in Anlehnung an alt Bundeskanzlerin Angela Merkel zuversichtlich, «dass wir das schaffen».

Der Lastwagenabstellplatz an der Max-Stromeyer-Strasse ist ein möglicher Standort für eine Flüchtlingsunterkunft. Bild: Oliver Hanser

Tanja Rebmann von der Fraktion der SPD brachte die Uni-Sporthalle als Herberge ins Gespräch, FDP-Stadtrat Achim Schächtle sieht Leerstände bei den Büroflächen als Chance und Simon Pschorr von der Linken Liste Konstanz sieht die Zeit reif für Beschlagnahmen von nicht genutzten Wohn- oder Hotelräumen.

Beschlagnahmte Hotelzimmer als Option

Auf diese Ideen ist man auch schon in der Stadtverwaltung gekommen – und Andreas Osner bekannte sich dabei ausdrücklich zu der Option von Beschlagnahmen. Laut Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn liegt das Problem oft im Detail. So würden dem Augenschein nach manche Büroflächen nicht genutzt, was sich bei der Überprüfung allerdings nicht bestätige.

Immerhin besteht in Konstanz mit dem geplanten Bau von Leichtbauhallen die Chance, dass es vorerst keine Beschränkungen beim Schul- und Vereinssport geben wird. Geregelt ist damit jedoch längst nicht alles. So erschliesst sich für Susanne Heiss von den Freien Wählern nicht, wo die auf der jetzigen Abstellfläche geparkten LKW künftig stehen sollen.

