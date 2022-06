Mattwil «Furze isch gsund»: Dä Brüeder vom Heinz singt übers Furzen – so klingt’s Manfred Fries alias Dä Brüeder vom Heinz hat einen neuen Song herausgebracht. Er widmet sich einem Thema, das alle kennen, aber über das man nicht oft spricht: Das Furzen. So kam es dazu. Sabrina Bächi 18.06.2022, 05.20 Uhr

Dä Brüeder vom Heinz hat einen neuen Song veröffentlicht: «Furze isch gsund». Bild: Donato Caspari

«Der Titel ist mir einfach so eingefallen», sagt Manfred Fries, der als Dä Brüeder vom Heinz als Sänger unterwegs ist. Erst am Freitag hat er auf Youtube seinen neuesten Hit hochgeladen. «Furze isch gsund», so lautet der Titel. Er sei nicht mehr sicher, ob ihm die Idee auf dem WC kam oder nicht, sagt er schmunzelnd.