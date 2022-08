Dämonen in Littenheid: Klinik und Kanton widersprechen Vorwürfen

Zum Bericht der «Thurgauer Zeitung» vom Montag über eine Witwe, der nach dem Suizid ihres Mannes in Littenheid offene Fragen bleiben, nimmt Claudia Baumer, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation der Clienia Litteheid Stellung:

«Der Suizid eines geliebten Menschen ist für Angehörige eine ausserordentliche Belastungssituation und schwer zu verstehen. Nach einem Suizid bleiben immer viele offene Fragen, auf welche die Hinterbliebenen selten eine ausreichende Antwort erhalten werden. In solchen Momenten sind wir immer auch für Gespräche mit den Angehörigen bereit, so selbstverständlich auch in diesem Fall.

Dass die Witwe Einsicht in die Patientenunterlagen ihres verstorbenen Mannes wünschte, ist nur verständlich. Wir haben in der Clienia Littenheid umgehend nach Eingang der Anfrage auf Akteneinsicht die Schweigepflichtentbindung beim Kanton beantragt. Dieser hat einer Entbindung teilweise stattgegeben.

Das bedeutet, dass die Clienia Littenheid sämtliche Patientenunterlagen zur persönlichen Ansicht an die Witwe übergeben durfte. Zudem wurde der zuständige Chefarzt so weit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden, dass er der Witwe zusätzliche Informationen geben durfte.

In der vom Kanton definierten Schweigepflichtentbindung wurde aber darauf hingewiesen, dass keine Beweisausforschungen («fishing expeditions») gemacht werden dürfen. Als Anwalt sind Roland Hochreutener die rechtlichen Mittel eines Beschwerdeverfahrens an die zuständige Instanz, in dem Fall das Verwaltungsgericht, sicherlich bekannt. Dass die Witwe die vollständigen Patientenakten ihres verstorbenen Mannes erhalten hat, wurde sowohl dem Verwaltungsgericht wie auch dem Rechtsanwalt, Roland Hochreutener, mitgeteilt.

Diesen tragischen Suizid in den Kontext unseriöser Behandlungsmethoden zu lenken, wie dies durch Roland Hochreutener gemacht wurde, entbietet jeglicher Grundlage und ist eine Unterstellung, die völlig aus der Luft gegriffen ist. Wir weisen diese vehement zurück und halten zum wiederholten Mal fest, dass satanistische Verschwörungstheorien bei uns weder toleriert werden noch in der Behandlung Platz haben.

Das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten hat für uns oberste Priorität. Leider sind wir dennoch auch damit konfrontiert, dass Menschen ihre lebensmüden Gedanken nicht kommunizieren und trotz aller professioneller Unterstützung unsererseits sich bedauerlicherweise suizidieren.»