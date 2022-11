Kanti Frauenfeld: Die Kosten sind hoch, aber nicht zu hoch

Leitartikel Die Kosten für den Erweiterungsbau der Kantonsschule Frauenfeld sind hoch, aber nicht zu hoch: Ein Ja zur Vorlage ist eine gute Investition Am 27. November befinden die Thurgauer Stimmberechtigten über einen Objektkredit von 16,3 Millionen Franken für den Erweiterungsbau der Kantonsschule Frauenfeld. Die Vorlage mag vielen langweilig erscheinen. Eine Bauvorlage eben. Bei einer Weitung des Blickwinkels hat es das Begehren aber sehr wohl in sich. Hans Suter Jetzt kommentieren 09.11.2022, 04.30 Uhr

Der Erweiterungsbau (rechts) der Kanti Frauenfeld im Modell. Hans Suter

Natürlich: Zunächst ist und bleibt es naturgemäss eine klassische Bauvorlage (es wird gebaut). Zum anderen ist es aber auch eine Finanzvorlage (es wird investiert) – und eben auch eine Bildungsvorlage (es wird gelehrt). Das zeigt: Auch wenn letztlich «nur» über einen Kredit abgestimmt wird, sind die Auswirkungen vielschichtig.

Zur Bauvorlage:

Die Zahl der Klassenzimmer soll bedürfnisorientiert von 60,5 auf 66 erhöht werden. Das entspricht einer Ausdehnung des schulischen Raumprogramms um 10 Prozent. Zugleich sollen jene acht Schulzimmer, die seit rund 50 Jahren in barackenähnlichen Provisorien untergebracht sind, durch moderne Klassenzimmer ersetzt werden.

Insgesamt werden somit 14 Klassenzimmer neu erstellt, die Gesamtzahl aber nur um sechs auf 66 erhöht. Dies deckt laut dem Regierungsrat den für das Jahr 2035 prognostizierten Bedarf. Zugleich lassen sich sechs der neuen Klassenzimmer zu drei grossen, multifunktionalen Räumen zusammenfassen, was die Nutzungsflexibilität erhöht.

Gebaut wird weitgehend in Holz. Für die Energieversorgung werden unter anderem Fernwärme und Solartechnik eingesetzt. Ausserdem: Schülerinnen und Schüler aus dem Hinterthurgau sollen weiterhin die Kantonsschule Wil besuchen können.

Alles in allem ergibt das Projekt ein stimmiges Bild. In diesem Sinn äusserten sich sowohl die vorberatende Kommission (einstimmiges Ja) als auch die Fraktionen des 130-köpfigen Grossen Rats (104:0). Aber eben: Wenn da nur nicht die hohen Kosten wären.

Zur Finanzvorlage:

Die beantragten 16,3 Millionen Franken bedeuten umgerechnet rund zwei Millionen Franken pro Klassenzimmer oder 917 Franken pro Kubikmeter umbautem Raum. Das sind stolze Zahlen. Da nützt es wenig, auf vergleichbare Bauten mit ähnlich hohen Kosten zu verweisen.

Die als hoch empfundenen Kosten führten im Grossen Rat zu zwei Denkanstössen. Zum einen wurde generell festgehalten, dass das Parlament «jeweils spät, aber gerade noch rechtzeitig vor der Abstimmung» in den Prozess eingespannt werde. Ausser einem Ja oder einem Nein und maximal zwei vorberatenden Kommissionssitzungen bleibe oft kein Spielraum zur Einflussnahme. Der Wunsch: Ein früherer Einbezug des Parlaments.

Zum anderen wurde angeregt, dass der Kanton künftig nicht selbst baut, sondern die quasi nach privatwirtschaftlichen Mechanismen erstellte Baute erst nach der Fertigstellung erwirbt. «So würden die Kosten pro Klassenzimmer nicht zwingend über, sondern unter einer Million Franken liegen», wurde argumentiert. Diesem Ansatz ist einiges abzugewinnen. Es erweckt immer wieder den Anschein, dass die Kosten für meist nur vom Staat bestellte Leistungen eher nach oben tendieren.

Letztlich entscheidend ist aber, dass die bestellten Leistungen nach bestmöglichem Wissen und in hoher, dauerhafter Qualität erbracht werden. Dazu wiederum braucht es gute Bildung.

Zur Bildungsvorlage:

In rohstoffreichen Ländern wird für das wirtschaftliche Gedeihen von Land und Menschen gebohrt, gesprengt und gefrackt, um an wertvolle Rohstoffe oder Energieträger wie Öl und Gas zu gelangen. In der rohstoffarmen Schweiz werden stattdessen Schulen gebaut. Kein Wunder: Bildung ist der wichtigste Rohstoff dieses kleinen Landes.

Dementsprechend ist die Politik tunlichst darauf bedacht, den Bildungsbereich angemessen zu alimentieren. Das geht ins Geld. Schulhäuser wie der Erweiterungsbau der Kantonsschule Frauenfeld sind das eine, der Schulbetrieb das andere. Es herrscht aber weitgehend Konsens in Gesellschaft und Politik, dass dieses Geld gut investiert ist: Bildung eröffnet berufliche Perspektiven mit vielfältigen und attraktiven Einkommensmöglichkeiten für die Gesellschaft und damit auch für den Staat.

Die Konklusion:

Der Erweiterungsbau der Kantonsschule Frauenfeld ist als sinnvoller Zweckbau geplant, der die bestehenden Gebäude gut ergänzt. Der Raumbedarf wurde aus aktuellen Daten ermittelt und ist ausgewiesen. Die Kosten freilich sind hoch, aber nicht zu hoch. Ein Ja zu dieser Vorlage ist eine gute Investition.

