Dringend gesucht: Lehrkräfte - 75 offene Stellen im Thurgau

Lehrkräftemangel Dringend gesucht: Lehrkräfte – Mehr als 75 offene Stellen allein im Thurgau Vier Sofortmassnahmen sollen den Lehrkräftemangel im Kanton Thurgau zumindest kurzfristig ausgleichen. «Ich gehe davon aus, dass alle Gemeinden vernünftige Lösungen finden werden», sagt Heinz Leuenberger, Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden. Anfang Juli wird sich zeigen, wie weit sich die Hoffnung erfüllt. Hans Suter Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein ungünstiger Moment für viele Schulen: Sie sind nach der Coronapandemie und mit der Einschulung ukrainischer Kinder bereits stark belastet. Im Bild der erster Schultag für einige Erstklässler im Schulhaus Ergaten Frauenfeld. Andrea Tina Stalder (16. August 2021)

Mehr Schülerinnen und Schüler, aber zu wenig Lehrkräfte: Diese Situation droht vielen Schulgemeinden im Hinblick auf das neue Schuljahr im August. Auf dem Portal des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden (VTGS) sind rund 75 unbefristete Stellenangebote mit einem Pensum von 50 bis 100 Prozent im Kanton Thurgau publiziert. Hinzu kommen etwa vier Dutzend befristeter Stellen sowie zahlreiche Stellenangebote von ausserhalb des Thurgaus.

Dass es im Thurgau so schnell zu einem stärkeren Lehrkräftemangel kommt, hat laut dem Amt für Volksschule verschiedene Ursachen: steigende Schülerzahlen, verschobene Urlaube und Kündigungen im Anschluss an die Coronapandemie, die Beanspruchung von Lehrpersonen aus der «Reserve» (Teilzeit, Pensionierte) für die Beschulung ukrainischer Kinder oder die Pensionierung geburtenstarker Jahrgänge.

An einen Tisch gesetzt und Massnahmen beschlossen

«Die Situation trifft uns zusätzlich in einem Moment, in dem die Schulen nach der Coronapandemie und mit der Einschulung ukrainischer Kinder bereits stark belastet sind», heisst es im jüngsten «AV-Info» des Amtes für Volksschulen (AV). Wie aber lässt sich dem Lehrkräftemangel entgegenwirken? Zur Klärung dieser Frage haben sich alle Akteure mit dem AV an einen Tisch gesetzt: der Verband Thurgauer Schulgemeinden (VTGS), der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau (VSLTG), die Berufsorganisation der Lehrpersonen «Bildung Thurgau» sowie die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG).

Dabei wurden vier Sofortmassnahmen beschlossen: Einsatz von Wiedereinsteigerinnen und Pensionierten (alle bekannten Adressen werden angeschrieben), Teilzeitstudium für PH-Studierende der Sekundarstufe I (Infoveranstaltung am 9. Juni in Kreuzlingen), Pensumerhöhung bei den angestellten Lehrpersonen und der Einsatz zusätzlicher Unterrichtsassistenzen. Die zwei letztgenannten Massnahmen obliegen den Schulgemeinden. Sie prüfen die Möglichkeit für Pensumerhöhungen bei ihrem Personal und das Potenzial zusätzlicher Unterrichtsassistenzen zur Entlastung der Lehrpersonen.

Zuversicht beim Verband der Schulgemeinden

Heinz Leuenberger, Präsident des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden. Hannes Thalmann

Was aber, wenn es an einer Volksschule trotz aller Bemühungen beim Schuljahresbeginn zu wenig Lehrkräfte hat? «Die letzte Konsequenz wäre eine Veränderung der Klassenzusammensetzung», sagt Heinz Leuenberger, Präsident des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden. «Das letzte Mittel wäre die Erhöhung der Klassengrösse.» Das wäre aber nur über einen beschränkten Zeitraum erlaubt und hätte für die Schulgemeinde wegen des neuen Beitragsgesetzes negative finanzielle Konsequenzen, erklärt ein betroffener Schulpräsident, der namentlich nicht genannt sein möchte.

«Ich gehe davon aus, dass alle Gemeinden vernünftige Lösungen finden werden.»

Heinz Leuenberger ist trotz der aktuell etwas angespannten Lage zuversichtlich: «Ich gehe davon aus, dass alle Gemeinden bis im Sommer vernünftige Lösungen finden werden.»

Beruf ist anspruchsvoller geworden

Der Lehrkräftemangel liegt in den Augen Leuenbergers nicht an einer Attraktivitätseinbusse des Lehrberufs gegenüber anderen Berufen. Mit der Privatwirtschaft sei dieser auch finanziell konkurrenzfähig. Allerdings sei der Lehrberuf anspruchsvoller geworden. «Die Gesellschaft ist nicht mehr die gleiche wie vor 30, 40 Jahren», sagt Leuenberger. «Sie ist auch multikultureller und mobiler geworden.» Auch müsse die Schule immer mehr auffangen, was Familiensache wäre. «Ich will keineswegs jammern, aber die Schule hat Herausforderungen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen