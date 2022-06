Lehrkräftemangel: Quereinsteiger sind kein Thema im Thurgau

Lehrermangel Höhere Schülerzahlen, zu wenig Lehrkräfte: Weshalb Thurgauer Schulen dennoch auf Quereinsteiger verzichten Vor jedem Semesterende zeichnet sich bei den Schulleitungen und Schulbehörden die gleiche Zitterpartie ab: Wie viele Lehrkräfte werden die Schule verlassen? Wie viele der offenen Stellen lassen sich rechtzeitig neu besetzen? Trotz der aktuellen Probleme sagt Beat Brüllmann, Chef des Amtes für Volksschule: «Es ist nicht vorgesehen, unqualifizierte Personen anzustellen.» Hans Suter Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.10 Uhr

Höhere Schülerzahlen, zu wenig Lehrkräfte – viele Schulgemeinden kämpfen mit derselben Problemstellung. Im Bild: Schulbeginn 2018 im neuen Schulhaus Elisabetha Hess in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

(13. August 2018)

Es war schon länger die Rede davon, dass in der Ostschweiz ein Mangel an Lehrkräften droht. Als Hauptursachen wurden oft die Pensionierung geburtenstarker Jahrgänge unter den Lehrkräften, Pensumsreduktionen und Berufswechsel genannt. Diese Mangellage stellte sich aber nicht wie erhofft langsam und mit genügend Zeit zum Reagieren ein. Im Gegenteil: Im Thurgau herrscht plötzlich ein akuter Lehrkräftemangel.

Auf dem Portal des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden (VTGS) sind seit Ende April rund 75 unbefristete Stellenangebote mit einem Pensum von 50 bis 100 Prozent allein im Kanton Thurgau publiziert (wir berichteten). Hinzu kommen etwa vier Dutzend befristeter Stellen sowie zahlreiche Stellenangebote von ausserhalb des Thurgaus.

Noch keine Entspannung in Sicht

Beat Brüllmann, Chef des Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin

Wie hat sich die Situation mittlerweile entwickelt? Am 30. April ist die für Lehrpersonen übliche dreimonatige Kündigungsfrist per Ende des laufenden Semesters abgelaufen. Seither sind naturgemäss keine neuen Kündigungen hinzugekommen, die ihre Wirkung zum Beginn des neuen Schuljahrs am 15. August entfalten. Es konnten aber auch erst wenige der ausgeschriebenen Stellen neu besetzt werden. Was also tun?

Zur kurzfristigen Gewinnung von Lehrpersonen haben das Amt für Volksschule (AV) des Kantons Thurgau und die Bildungsverbände als Sofortmassnahme beschlossen, in Pension gegangene Lehrkräfte und mögliche Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger anzuschreiben. «Verschiedene Schulgemeinden haben mittlerweile einzelne Rückmeldungen erhalten», erklärt Beat Brüllmann, Leiter des Amtes für Volksschulen, auf Anfrage. Dass die Zahl noch gering ist, erstaunt ihn nicht angesichts der kurzen Zeit, die seit dem Briefversand verstrichen ist. «Mehr wäre wohl eine leicht überhöhte Erwartung gewesen.»

Eine Entspannung ist also noch nicht in Sichtweite. Anne Varenne, Präsidentin von Bildung Thurgau, der Berufsorganisation der Lehrpersonen, erwartet bis Anfang Juli ein klareres Bild von der Situation.

Quereinsteiger stehen im Thurgau nicht zur Diskussion

Im Kanton Zürich wird in Erwägung gezogen, dem Lehrkräftemangel neu auch mit Quereinsteigern zu begegnen. Das bedeutet im Klartext: Es sollen Personen ohne pädagogische Ausbildung in den Lehrberuf eingeführt werden. Dieses Ansinnen hat hohe Wellen geschlagen, nicht nur in Pädagogenkreisen, auch auf der politischen Ebene; die Diskussion um Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ist längst auf andere Kantone übergeschwappt. Wie sieht man das beim AV Thurgau? «Das ist ein Reizthema bei den Bildungsverbänden», sagt Beat Brüllmann. Aus seiner Sicht zu Recht. «Es wird als Angriff auf den Berufsstand aufgefasst.»

Also keine Quersteinsteiger ohne pädagogische Ausbildung an den Thurgauer Schulen? «Wichtig ist, dass wir qualitativ einen so guten Unterricht bieten wie nur möglich», sagt Brüllmann. «Es ist nicht vorgesehen, unqualifizierte Personen anzustellen.» Vielmehr werde auf den Wiedereinstieg ehemaliger Lehrkräfte gesetzt. Anfang Januar 2023 führt das AV gemeinsam mit den Bildungspartnern eine Informationsveranstaltung durch, in der die Möglichkeiten für einen Wiedereinstieg beschrieben werden. Dabei haben die Bildungsakteure die Zukunft im Visier. «Vielleicht entscheidet sich heute jemand spontan zur Rückkehr in den Lehrberuf, vielleicht aber auch erst später für nächstes Jahr.»

Ursachen und Sofortmassnahmen

Dass es im Thurgau so schnell zu einem stärkeren Lehrkräftemangel gekommen ist, hat laut dem Amt für Volksschule verschiedene Ursachen: steigende Schülerzahlen, verschobene Urlaube und Kündigungen im Anschluss an die Coronapandemie, die Beanspruchung von Lehrpersonen aus der «Reserve» (Teilzeit, Pensionierte) für die Beschulung ukrainischer Kinder oder die Pensionierung geburtenstarker Jahrgänge.

Deshalb wurden vier Sofortmassnahmen beschlossen: Einsatz von Wiedereinsteigerinnen und Pensionierten (alle bekannten Adressen werden angeschrieben), Teilzeitstudium für PH-Studierende der Sekundarstufe I (Infoveranstaltung am 9. Juni in Kreuzlingen), Pensumerhöhung bei den angestellten Lehrpersonen und der Einsatz zusätzlicher Unterrichtsassistenzen. Die zwei letztgenannten Massnahmen obliegen den Schulgemeinden. Sie prüfen die Möglichkeit für Pensumerhöhungen bei ihrem Personal und das Potenzial zusätzlicher Unterrichtsassistenzen zur Entlastung der Lehrpersonen. «Mit diesen Sofortmassnahmen haben wir mit den Bildungsverbänden die Register gezogen, die sich kurzfristig ziehen lassen», sagt Brüllmann. Nun will man sich verstärkt mittelfristigen Massnahmen wie dem Gewinnen von Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern zuwenden.

Trotz allem – Zuversicht beim Verband der Schulgemeinden

Heinz Leuenberger, Präsident des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden, ist trotz der aktuell etwas angespannten Lage zuversichtlich: «Ich gehe davon aus, dass alle Gemeinden bis im Sommer vernünftige Lösungen finden werden.» Diese Auffassung teilt auch Beat Brüllmann.

Doch beide wissen: Am 31. Oktober, drei Monate vor dem Ende des ersten Semesters, läuft der nächste Kündigungstermin ab. Dann beginnt die Zitterpartie von neuem: Wie viele Lehrkräfte müssen für das zweite Semester gefunden werden?

