Landgericht Konstanz Die Übergabe von drei Kilo Kokain an der Kreuzlinger Grenze missglückt – jetzt wandert ein Mann dafür hinter Gitter Am Landgericht Konstanz musste sich ein 46-Jähriger wegen eines geplatzten Drogendeals verantworten. Der gebürtige Serbe, der noch nie zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, steht in Verbindung mit einem Kokainfund an der Schweizer Grenze. Claudia Wagner/Südkurier Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.30 Uhr

Drei Kilo Kokain, gefunden im Grenzgebiet zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Bild: PD/Kapo TG

Den 4. April 2020 würde der 46-jährige Mann vermutlich gern aus seiner Biografie streichen und den 5. April gleich dazu. Das ist rückblickend der Tag, an dem sich sein weiterer Lebensweg entscheidet. Der Ort: ein Stück Wiese zwischen der Konstanzer Grenzbachstrasse und Kreuzlingen, das der Serbe vorher nicht kannte und das er vermutlich nie wieder aufsuchen wird.

Nun steht der Mann vor dem Konstanzer Landgericht. Eine Dolmetscherin sorgt dafür, dass er dem Verfahren folgen kann. Seine Füsse sind gefesselt und stecken in weissen Turnschuhen. Sie wippen nervös auf und ab.

Die Kantonspolizei meldete am 7. April 2020 Ein Militärpolizist hat im Rahmen von Grenzschutzkontrollen am Sonntagvormittag auf der Wiese im Bereich «Gassa» einen schwarzen Rucksack aufgefunden. Der Fundort liegt zwischen dem Fussballplatz Döbeli und der Grenzbachstrasse in Konstanz neben dem Grenzwall. Im Rucksack befanden sich mehrere Pakete mit rund drei Kilo Kokain im Wert von zirka 300'000 Franken. Der Rucksack muss in der Nacht zum Sonntag bei der Landesgrenze deponiert worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mit einem Komplizen drei Kilo Kokain ins Grenzgebiet gebracht zu haben. Als die Übergabe an einen Käufer durch eine Polizeistreife gestört wird, lässt jemand den Rucksack mit dem Koks fallen. Wer den Stoff im Grünland liegen liess, bleibt im Dunkeln. Der Angeklagte wird des Drogenhandels in nicht geringer Menge beschuldigt.

Der Angeklagte hat zwei Kinder

Dass der Mann vor dem Konstanzer Gericht steht, statt einer regulären Arbeit nachzugehen, ist so nicht vorgezeichnet. Denn bis zum 4. April 2020 verläuft sein Leben weitgehend geradlinig. Der Mann wächst in einer Stadt in Serbien auf, seine Eltern arbeiten beide in einer Textilfabrik. Er habe eine gute Kindheit gehabt, lässt er durch seinen Anwalt erklären.

Nach Abschluss der achtjährigen Volksschule absolviert er eine Lehre als Schuhmacher. Später arbeitet er zeitweise im Textilhandel, als Koch und als Grillmeister. 2014 lernt er seine spätere Frau kennen, sie ziehen nach Belgrad, haben miteinander zwei Kinder. Er macht sich dort mit einem Restaurant 2016 selbstständig, das Projekt scheitert jedoch im Folgejahr. Es folgt die Trennung von der Familie.

Ist das der Zeitpunkt in seinem Leben, in dem ihn das Glück verlässt? 2018 kommt der Mann jedenfalls erstmals nach Deutschland, um auf einer Baustelle zu arbeiten. Den «Kollegen», mit dem er am 4. April 2020 von Frankfurt nach Konstanz fuhr, hatte der Angeklagte in Serbien kennen gelernt. Dieser machte ihm ein Angebot, mit ihm nach Frankfurt zu kommen und in einem Restaurant zu arbeiten.

Ein Zeuge belastet den Angeklagten

Was genau in dieser Aprilnacht geschieht, kann das Gericht nicht restlos klären. Der Angeklagte äussert sich nicht, lässt nur seinen Anwalt sprechen. Demnach habe er den «Kollegen» und dessen Frau mit dem Auto von Frankfurt nach Konstanz begleitet. Dieser «Kollege» habe an der Grenze zur Schweiz etwas zu erledigen gehabt, berichtet der Anwalt.

Vor dem Landgericht Konstanz fand die Verhandlung statt. Bild: Claudia Wagner

Auch mit dem «Kollegen», der in diesem Prozess als Zeuge geladen ist, hat der Vorsitzende Richter seine Mühe. Da er bereits verurteilt ist, ist er zur Auskunft verpflichtet, weicht aber jeder Frage aus. Er wurde wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Ersichtlich wird, dass dieser Zeuge den Angeklagten belasten will, um seine eigene Rolle kleinzureden – sich aber nicht traut, ihn direkt zu beschuldigen. «Ob aus Ehrgefühl oder aus Angst», lässt der Richter in der Urteilsbegründung offen.

Drogenfund und Personenkontrolle hängen zusammen

Für mehr Klarheit sorgen die Aussagen der Polizeibeamtin, die die Kontrolle in der Nacht vom 4. auf den 5. April vorgenommen hat. Es sei zu Zeiten des ersten Corona-Lockdowns gewesen, die Grenze zur Schweiz war geschlossen. Ein Mann habe sich hinter einem Baum versteckt, er hatte keine Papiere bei sich. Es handelte sich hierbei um den «Kollegen» des Angeklagten.

Dieser führt die Polizisten zum in der Schulthaissstrasse geparkten Auto, wo die Beamten die gefälschten Papiere des «Kollegen», die seiner Frau und jene des Angeklagten kontrollieren. Da nichts Auffälliges vorliegt, dürfen sie weiterreisen.

Am nächsten Morgen wird die Konstanzer Polizei über einen Fund der Thurgauer Kantonspolizei informiert: Drei Kilogramm reinsten Kokains seien im Grenzland an der Grenzbachstrasse in einem Kinderrucksack gefunden worden. Die Vermutung, dass es einen Zusammenhang zwischen der nächtlichen Kontrolle und dem Kokainfund gibt, bestätigt sich später.

Milderes Strafmass als Angebot für ein Geständnis

Nach etwa einer Stunde Verhandlung sieht der Richter keine Chance, den Fall in Gänze aufzuklären. Er schlägt Folgendes vor: Sofern der Angeklagte seine Beteiligung am Drogenhandel gesteht, kann er im Gegenzug mit einem Strafmass zwischen zwei Jahren und acht Monaten und drei Jahren und drei Monaten rechnen. Die Verständigung gelingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch wenn der Richter von einem «holprigen Geständnis» spricht.

Der Richter legt ein Strafmass von zwei Jahren und acht Monaten fest. Handel mit drei Kilogramm Kokain sei kein Kavaliersdelikt, der Marktwert beträgt etwa 90'000 Euro. Vergleichsweise milde ist die Strafe deshalb, weil der Angeklagte nur wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt wird.

Nach dem Urteil und der Begründung hört der Angeklagte auf, mit den Füssen zu wippen. Seine nahe Zukunft liegt in einer deutschen Justizvollzugsanstalt – die Nacht vom 4. auf den 5. April 2020 wird er dort wohl nicht so schnell vergessen.

