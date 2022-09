Lagerung «Die Kühlzellen sind eine tödliche Zone»: Wo ein Mensch nach zwei Atemzügen umkippt, überleben Äpfel ein ganzes Jahr Jeder dritte Schweizer Apfel durchläuft die Sortieranlage der Tobi Seeobst AG in Bischofszell. Herzstück des Firmengeländes: die Kühlzellen, in denen Lagersorten frisch bleiben, bis die nächste Apfelgeneration erntereif ist. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 25.09.2022, 05.20 Uhr

Auf dem Weg in den Verkauf werden die Äpfel gewaschen, gewogen, ausgemessen und gescannt. Bild: Reto Martin

Fast wäre der heisse Sommer 2022 den Ostschweizer Äpfeln zu sonnig geworden. Doch dann kam am 19. August der langersehnte Niederschlag. «Es war, als würde es Fünfliber regnen», erinnert sich Hansruedi Gallmann. Der Verkaufsleiter der Tobi Seeobst AG sagt:

«Die Bäume waren voll mit Äpfeln, aber die Äpfel wuchsen nicht mehr.»

Der Regen habe sie kurz vor der Ernte doch noch auf die gewünschte Grösse gebracht. Zum Glück für Gallmann und seine Firma, denn: «Wir können nur Obst übernehmen, das auch zu vermarkten ist. Unsere Lager sind zu teuer für drittklassige Äpfel.»

Von den rund 30’000 Tonnen Äpfeln, die bei der Tobi Seeobst in Bischofszell jedes Jahr umgeschlagen werden, sind gut 80 Prozent einwandfrei, landen in der ersten Klasse und können problemlos im Supermarkt verkauft werden. Weitere 15 bis 18 Prozent weisen kleine optische Mängel auf, fallen in die zweite Klasse und werden zu M-Budget- oder Prix-Garantie-Produkten. Die restlichen fünf Prozent landen im besseren Fall in der Mosterei, im schlechteren Fall in der Biogasanlage.

Die Red-Bull-Generation steht auf süsse Äpfel Apfel ist nicht gleich Apfel: In einer Obstbaustatistik von 1861 waren im Thurgau 750 Sorten aufgelistet. Viele von ihnen kommen sehr lokal vor. Urs Müller, Leiter Obst Gemüse Beeren am Beratungszentrum Arenenberg, sagt: «Von den 80 Gemeinden im Thurgau haben etwa 50 einen Apfel oder eine Birne, die ihren Namen tragen.» Für den wirtschaftlichen Einsatz eignen sich längst nicht alle davon. Der Tobi-Seeobst-Verkaufsleiter Hansruedi Gallmann sagt: «Wir arbeiten mit rund 15 Hauptsorten.» Die Nummer eins sowohl in seiner Firma als auch schweizweit ist die Sorte Gala, gefolgt von Golden Delicious und Braeburn. 2020 wurden hierzulande über 30000 Tonnen Gala-Äpfel verkauft. Mit ein Grund für den hohen Absatz ist die lange Haltbarkeit der Sorte Gala: In den Supermärkten sind sie das ganze Jahr über erhältlich. Geschmacklich dominiert beim Gala die Süsse. Offenbar passe das allen Alterskategorien von Konsumenten, sagt Gallmann, aber: «Ich finde Gala-Äpfel geschmacklich nicht interessant.» Den Trend zu immer süsseren Äpfeln kennt auch Urs Müller. Er sagt: «Ältere Generationen sind mit säuerlichen Äpfeln aufgewachsen, heute ist man Saures nicht mehr gewohnt.» Den Grund dafür sieht Gallmann auch abseits der Obstregale: «Die Red-Bull-Generation ist auf Süsses eingestellt.» In jüngster Vergangenheit würden Äpfel deshalb auf zwei Merkmale hin gezüchtet: rot und süss. Für Obstbauberater Müller kommen zwei weitere wichtige Kriterien hinzu: «Die Konsumentinnen und Konsumenten wollen einen festen Biss, wir brauchen robuste, widerstandsfähige Sorten, die mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommen.» (ste)

Zwölf Monate Lagerung in der tödlichen Zone

Von den Obstgärten der rund 400 Produzenten der Tobi Seeobst AG kommen die Äpfel in grünen Kisten à 300 Kilogramm in Bischofszell an – und werden in einen künstlichen Winterschlaf versetzt. In haushohen Zellen kühlen die Äpfel innerhalb von wenigen Tagen auf 0,5 bis 1 Grad ab.

Hansruedi Gallmann, Leiter Marketing und Verkauf der Tobi Seeobst AG: Bild: Stefan Marolf

Dann verschliesst der Lagerchef die Zelle luftdicht, senkt den Sauerstoffgehalt auf eines und erhöht die Luftfeuchtigkeit auf über 90 Prozent. Gallmann sagt:

«Die Kühlzellen sind eine tödliche Zone – nach zwei Atemzügen liegst du am Boden.»

Für die Äpfel hingegen sind sie ein regelrechter Jungbrunnen. Gallmann sagt: «Sie kommen zur Ruhe, atmen kaum mehr und reifen nicht weiter. Lagersorten wie Gala können wir so problemlos zwölf Monate frisch halten.»

Die Software kennt jeden Apfel ganz genau

Aus der Kühlzelle rauskommen die Äpfel erst, wenn sie auf dem Markt gebraucht werden. Die Tobi Seeobst AG beliefert die grossen Detailhändler – fast jeder dritte Apfel des Landes durchläuft die Sortierung in Bischofszell.

Die schonendste Art, Äpfel zu transportieren, ist das Wasserbad. Bild: Reto Martin

Auf ihrem Weg in die Ladenregale rollen die Äpfel durch ein Gehäuse mit Kameras und werden von allen Seiten fotografiert. Dann werden sie gewogen und per Infrarot nach inneren Schäden durchleuchtet. «Unsere Software kennt den Durchmesser, das Gewicht, die Färbung und die Mängel jedes einzelnen Apfels», sagt Gallmann.

Aufgeteilt nach Sorten und weiteren Kriterien wie der Grösse gelangen die Früchte in die Abpackerei. «Eine Angestellte wirft hier einen letzten Blick auf die Ware, bevor wir sie an die Verteilzentren liefern», sagt Gallmann, denn:

«Keine Maschine funktioniert hundertprozentig.»

