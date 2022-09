Für den Krisenfall: Alle Gemeinden haben einen Notfalltreffpunkt

Krisenfall Falls eine Katastrophe eintritt: Kanton Thurgau schafft in jeder Gemeinde einen Notfalltreffpunkt Ein Krisenfall tritt meist unerwartet ein und erfordert sofortiges Handeln. Um der Bevölkerung unkompliziert Hilfe zu bieten und sie mit Informationen zu versorgen, wurde in jeder Thurgauer Gemeinde mindestens ein Notfalltreffpunkt geschaffen. In den nächsten Tagen wird dazu jedem Haushalt eine Informationsschrift zugestellt. Hans Suter 12.09.2022, 17.30 Uhr

Der Märstetter Werkhofleiter Willi Lutz schraubt mit Hilfe von Regierungspräsidentin Cornelia Komposch das Schild an die Aussenwand des Feuerwehrdepots. Rechts von ihr Gemeinderat Fritz Hefti und Hans Peter Schmid, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz. Hans Suter

«Die aktuelle Lage zeigt, wie fragil die Situation ist», sagte Regierungspräsidentin Cornelia Komposch am Montagmorgen an einer Medienkonferenz im Feuerwehrdepot und Notfalltreffpunkt Märstetten. «Ukraine, Energiemangel, Trockenheit, Hochwasser, Cyberangriffe: All dies zeigt, wie verletzlich wir sind», führte die Chefin des Departements für Justiz und Sicherheit vor Augen.