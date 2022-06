2. Weltkrieg: Zeitzeuge verteidigt Thurgauer Flüchtingspolitik

Kriegserinnerung Zeitzeuge nimmt Thurgauer Behörden in Schutz: Die strikte Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkriegs sei im Sinne der Bevölkerung gewesen Spätestens seit dem Bergier-Bericht 2002 ist der Thurgau mit Kritik wegen seines Umgangs mit jüdischen Flüchtlingen während des Zweiten Weltkriegs konfrontiert. Ein Kantonsrat verlangt von der heutigen Regierung eine Entschuldigung. Nun nimmt ein Zeitzeuge die damalige Behörde in Schutz. Silvan Meile Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.10 Uhr

Hans Ulrich Böhi, Jahrgang 1924, zeigt in seiner Wohnung in Bürglen sein Dienstbüchlein. Belinda Schmid

Hans Ulrich Böhi hat schon viel erlebt. Übernächstes Jahr wird er 100 Jahre alt. Mit 40 habe ihm der Arzt gesagt, dass er nun altersbedingt zunehmen werde. «Das passiert mir nicht», hat sich Hans Ulrich Böhi daraufhin gesagt. Er habe sich eine Waage gekauft, angefangen auf die Ernährung zu achten und seither jeden Tag Turnübungen gemacht. Schlank und trainiert sitzt er rund 58 Jahre später am Küchentisch seiner Wohnung in Bürglen und springt vom Stuhl auf, weil der Geschirrspühler zu piepsen beginnt.

Jeden Tag liesst Böhi die Zeitung. «Hast du das gesehen», fragte er seine Tochter, als er einen Artikel über den Umgang des Thurgaus mit Flüchtlingen während des Zweiten Weltkriegs las. Historiker attestieren dem Kanton, eine besonders harte Linie in der damaligen Flüchtlingspolitik verfolgt zu haben. «Der Thurgau, das weiss man, gehörte zu den besonders repressiven Kantonen», sagte Gregor Spuhler bereits 2006 gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Spuhler gehörte der Bergier-Kommission an, die um die Jahrhundertwende die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg untersuchte.

Vor wenigen Tagen verlangte EDU-Kantonsrat Daniel Frischknecht von der Thurgauer Regierung eine Entschuldigung für die damaligen Zurückweisungen von jüdischen Flüchtlingen, die damit in den sicheren Tod geschickt worden seien. Das ist nie historisch aufgearbeitet worden. Fremdenpolizeiliche Akten jener Zeit fehlen.

Wenig Essen, immer in Alarmbereitschaft

«Das damalige Vorgehen hat der Haltung der Bevölkerung entsprochen», sagt Böhi. «Zu hundert Prozent.» Polizeikommandant Ernst Haudenschild, Justizdirektor Paul Altwegg und Kreuzlingens Bezirksstatthalter Otto Raggenbass, die heute für die damalige Thurgauer kompromisslose Flüchtlingspolitik stehen, würden es nicht verdienen, jetzt angeschwärzt zu werden, sagt Böhi an seinem Wohnzimmertisch. Ihre damalige Haltung sei von den Thurgauerinnen und Thurgauern geteilt worden. Denn diese hätten sich permanent bedroht gefühlt. Immer in Alarmbereitschaft wegen eines möglichen Angriffs.

«Es gab eine negative Haltung gegen alles, das auch Deutschland kam.»

Freundschaften, die über die Grenze hinweg bestanden, seien erloschen. Ausländer galten während des Kriegs grundsätzlich als Gefahr. Die Menschen seien zurückgeschickt worden, weil man nicht wusste, ob es sogar Spione oder Saboteure seien, sagt Böhi. An der Landesgrenze sah man in den Flüchtlingen immer auch ein Sicherheitsrisiko. Und das Essen sei knapp gewesen.

Dennoch lernte Böhi während des Krieges auch Juden kennen. Etwa solche, die aus Ungarn über Basel in den Thurgau kamen und hier arbeiteten, wie er erzählt. Er schloss Freundschaften, besuchte einige von ihnen auch später in Israel, einen sogar während seiner Hochzeitsreise in England.

Die USA ist seine zweite Heimat

Er rückte 1944, ein Jahr nach der Matura, in die Rekrutenschule in Thun ein. Kanonier, Panzerabwehr. Im Anschluss sei er direkt in den Aktivdienst einberufen worden, zuerst nach Horgen, später in den Kanton Solothurn. Alles festgehalten in seinem Dienstbüchlein. Dass Nazi-Deutschland systematisch jüdische Menschen tötete, hat die Bevölkerung gemäss Böhis Erinnerung aber erst nach dem Krieg erfahren.

Hans Ulrich Böhi spricht über die Situation während des Zweiten Weltkriegs. Belinda Schmid

Hans Ulrich Böhi gehört zur Dynastie der Bürgler Mühlen- und Elektrizitätswerkbetreiber. Der Unternehmer mit Jahrgang 1924 sagt, er gehe noch heute jeden Tag ins Büro. So hakt er auch gleich den täglichen Spaziergang ab. Er mache seine Sachen, den Grossteil der Geschäfte habe er aber längst seinen Söhnen übergeben.

Auf seinem Küchentisch liegt ein Maiskolben. Der sei aus dem US-Bundesstaat Kansas, sagt er. Auch dort ist Hans Ulrich Böhi zu Hause. Nach dem Krieg ging er in die USA, besuchte eine Müllereischule. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sollte zu seiner zweiten Heimat werden. «Ich war sehr viel in Amerika», sagt er. Meist etwa 100 Tage im Jahr. Er wäre noch heute bereit, ein Flugzeug zu besteigen und über den Atlantik zu fliegen. Seine Kinder hätten nun aber gesagt, dass er aufgrund seines Alters nur noch in Begleitung in die USA reisen soll. Das mache die Planung schwierig, bedauert er.

«Ich denke, ich käme schon alleine zurecht. Aber ich sehe auch ein, dass es nicht ganz einfach wäre.»

