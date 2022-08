Thurgau: Schwere Vorwürfe an das Bundesasylzentrum

Thurgau Nach Diphtheriefällen: Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe gegen das Bundesasylzentrum Kreuzlingen – Kanton beschwichtigt Nach mehreren Diphtheriefällen im Bundesasylzentrum Kreuzlingen erhebt ein anonymer Mitarbeiter schwere Vorwürfe an die Adresse der Zentrumsleitung. Mehrere Verfehlungen soll es beim Umgang mit dem Ausbruch der Krankheit gegeben haben. Der Kanton Thurgau und das Staatssekretariat für Migration beschwichtigen. Sandro Zulian/FM1 Today 30.08.2022, 11.56 Uhr

Nicht erreichbare Zentrumsleitung und zu spät ergriffene Massnahmen: Die Vorwürfe des Mitarbeiters gegen das Bundesasylzentrum sind heftig. Bild: Nana Do Carmo

«Ich arbeite am BAZ Kreuzlingen und habe die Krise vom Anfang an miterlebt! Es ist eine Krise, die zum Teil durch schlechte Management (sic) der Führungsetage und der medizinischen Abteilung [herbeigeführt wurde]», schreibt eine anonyme Person in einer E-Mail gegenüber FM1Today.