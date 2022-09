Kontroverse Sex auf der Klosterinsel Werd: «Exhibitionistisch und respektlos», findet die Eschenzer Gemeindepräsidentin Wildes Treiben auf dem «Inseli Werd»: Ein Eschenzer Ehepaar hat eine Inselbesucherin und einen Inselbesucher beim Geschlechtsverkehr beobachtet und seinem Unmut per Leserbrief Luft gemacht. Mit einer Strafe müssen die zwei Unverfrorenen kaum rechnen, meint der Staatsanwalt. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.30 Uhr

Die Klosterinsel Werd von oben: Am Strand links des Stegs haben sich am Sonntag, 04. September zwei Nackte vergnügt. Bild: Tobias Garcia, (11. August 2022)

«Dies ist ein Ort der Stille, des Gebets, der Begegnung mit Gott», steht auf einem Schild an der Fussgängerbrücke zur Klosterinsel Werd. Umso befremdlicher, was eine Eschenzerin in einem Leserbrief, abgedruckt am 9. September im «Bote vom Untersee und Rhein», schreibt:

«Nach einer kurzen Siesta ging man hemmungslos zu sexuellen Handlungen über, ohne Scham, geschweige denn Anstand und Respekt.»

Die Autorin beschreibt, wie es sich ein älterer Mann und eine jüngere Frau am Sonntag, 4. September am Ufer der Insel Werd gemütlich machten, sich auszogen und Geschlechtsverkehr hatten. Ihren Leserbrief beendet sie mit einer Drohung: «Sollte sich dieses schamlose Paar noch einmal aufs Inseli wagen, werde ich die Fotos ungepixelt ins Internet stellen.»

Die «Schaffhauser Nachrichten» greifen die Geschichte auf, der «Blick» ebenfalls. In letzterem beschreibt der Ehemann der Leserbriefschreiberin, wie er das freizügige Paar von seinem Balkon aus durch ein Zielfernrohr beobachtet und so Fotos geschossen hat.

Vom Eschenzer Rheinufer aus ist der Blick auf den Strand der Insel Werd frei. Bild: Stefan Marolf

Einen heiligen Ort ausgenutzt

Linda Signer, Gemeindepräsidentin von Eschenz, hat durch die Medienberichte vom Vorfall erfahren. Für sexuelle Handlungen an einem «heiligen Ort» wie der Klosterinsel fehlt ihr das Verständnis:

«Die Klosterbrüder öffnen ihre Insel für Besucherinnen und Besucher. Es ist wahnsinnig schade, dass diese Offenheit so ausgenutzt wird.»

Linda Signer, Gemeindepräsidentin von Eschenz. Bild: Andrea Stalder

Zwar habe sie auch schon von Personen gehört, die sich nicht an die Regeln des Naturschutzgebietes gehalten hätten, aber der vorliegende Fall sei eine Ausnahme: «Es ist extrem, an einem gut frequentierten Ort so weit zu gehen. Ich wundere mich, dass niemand etwas gesagt hat.»

Der Akt fand in einer Schutzzone statt

Stossend sowohl für Signer als auch für die Leserbriefschreiberin: Das freizügige Paar vergnügte sich an einer Stelle, die vom Rhiweg am gegenüberliegenden Ufer aus zu sehen ist. Signer sagt: «Da sind auch Kinder unterwegs. Ich finde das sehr exhibitionistisch und respektlos.»

Der Rhiweg von Eschenz nach Stein am Rhein ist vor allem an Wochenenden gut frequentiert. Bild: Stefan Marolf

Dazu kommt: Dort, wo sich die zwei Nackten aufhielten, hätten sie gar nicht sein dürfen. Wegen des tiefen Wasserstands sind auf der Insel Werd Schutzzonen für Wasservögel ausgeschieden, markiert mit Schildern und abgesperrt mit Seilen.

Trotzdem: Wer will, kommt problemlos um die Absperrung herum. Müsste die Gemeinde das Naturschutzgebiet besser schützen? Linda Signer sagt: «Würden wir mehr machen, würden die Leute reklamieren, dass wir das Gebiet zu stark verbauen. Es ist eine Gratwanderung.»

Eine Aufsichtsperson könnte helfen

Dass immer noch mehr Tafeln die Lösung seien, bezweifelt auch Bruder Hans. Der für Organisatorisches zuständige Guardian der Franziskanergemeinschaft auf der Insel Werd sagt:

«Man kann so viele Tafeln aufstellen, wie man will – manche Leute können offenbar nicht lesen.»

Das freizügige Paar hat die Absperrungen auf der Klosterinsel ignoriert. Bild: Stefan Marolf

Seine Idee: mit der Gemeinde zusammen eine Aufsichtsperson definieren. Dass Eltern nicht auf ihre Kinder aufpassten, wie im Leserbrief beschrieben, beobachte nämlich auch er. «Niemand traut sich mehr, etwas zu sagen.»

Obwohl unanständige Besucherinnen und Besucher «die Nerven strapazieren», wie er sagt, solle die Klosterinsel für alle zugänglich bleiben. «Wir sind ein Wallfahrtsort und wollen, dass die Leute hier die Natur geniessen und beten können.» Einen Fall wie denjenigen des nackten Pärchens hat Bruder Hans in seinen acht Jahren auf dem «Inseli Werd» noch nicht erlebt. Er sagt: «So etwas gehört in den privaten Raum.»

Die Polizei unternimmt nichts

Gemeindepräsidentin Linda Signer ist mit ihm einig. Sie findet: «Direkt melden wäre gut.» Mittlerweile hat sie bezüglich des Leserbriefs mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Kantonspolizei-Mediensprecherin Claudia Brunner bestätigt:

«Wir haben keine Reklamationen erhalten, aber die Gemeinde hat uns per E-Mail informiert.»

Eine Anzeige gegen das freizügige Paar sei durchaus denkbar, sagt Brunner. Dafür müsste sich allerdings jemand durch dessen Verhalten gestört fühlen und die Nummer 117 wählen. «Dann kann die Polizei eine Kontrolle machen, und es kann eine Anzeige erfolgen.» Weil das bisher nicht passiert ist, hat die Kantonspolizei keine weiteren Schritte eingeleitet.

Vom Balkon seines Hauses aus hat der Ehemann der Leserbriefschreiberin die beiden Nackten beobachtet. Bild: Stefan Marolf

Exhibitionismus, Ruhestörung oder sexuelle Belästigung

Eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft zeigt: Für den Fall von Eschenz kämen grundsätzlich drei Straftatbestände in Frage, nämlich Ruhestörung, Exhibitionismus und sexuelle Belästigung. Mediensprecher Marco Breu sagt: «Am ehesten liegt eine sexuelle Belästigung vor.»

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Die Ruhestörung, theoretisch ein Offizialdelikt und mit Busse bestraft, passe nicht hundertprozentig und die Beweislage sei dürftig. Beim Antragsdelikt der sexuellen Belästigung bedürfe es zur Strafverfolgung eines Strafantrages der Person, welche unerwartet durch eine sexuelle Handlung belästigt wurde. Breu sagt:

«Ob eine solche Belästigung vorliegt, wenn jemand aktiv unter Zuhilfenahme eines Fernglases die Handlung beobachtet, ist jedoch fraglich.»

Richtig happig würde es für das Paar auf der Insel ohnehin nicht. Breu sagt: «Es droht maximal Busse im dreistelligen Bereich, sofern unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzip überhaupt eine Täterschaft überführt werden könnte.»

