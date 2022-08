Konflikt Kündigungswelle und Mobbing am Arbeitsplatz: Harte Vorwürfe gegen die Leitung der Raiffeisenbank Bichelsee Innert eines Jahres haben laut Angaben einer Involvierten 20 von ehemals 35 Mitarbeitenden die Raiffeisenbank Bichelsee verlassen. Betroffene erzählen, sie hätten Mobbing am Arbeitsplatz erlebt. Die Raiffeisenbank prüft die Vorwürfe. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 12.08.2022, 16.35 Uhr

Die Raiffeisenbank am Bichelsee erlebt momentan unruhige Zeiten. Bild: Olaf Kühne

Unruhige Zeiten. Diese durchlebt die Raiffeisenbank am Bichelsee momentan. Die Vorwürfe: Entlassungswellen und Mobbing am Arbeitsplatz. Gegenüber den Wiler Nachrichten sagt Ruedi Bleichenbacher, ehemaliger Leiter der Raiffeisenbank am Bichelsee, dass die Unruhe in der Bank aber nicht von ungefähr komme und bereits im Frühsommer 2021 angefangen habe. Nämlich dann, als der Verwaltungsrat die neue Bankleiterin einstellte. Bleichenbacher ergänzt:

«Die neue Bankleiterin war zuvor als Leiterin der Raiffeisenbank Basel tätig und wurde dort nach einem Mitarbeiteraufstand freigestellt.»

Gemäss einem Insider, der sich gegenüber dem Branchenportal Inside Paradeplatz äussert, habe die Bankleiterin bereits in Basel zu einem Hauen und Stechen in der Belegschaft geführt. Das Ziel dabei gemäss der Auskunftsperson: «langjährige Mitarbeiter» rauszuekeln. Weiter sei es zu vielen Kündigungen gekommen.

Im Herbst 2020 hätte dann Guy Lachappelle, der damalige Präsident der Raiffeisen Schweiz, dafür gesorgt, dass es bei der Leitung in Basel zu einem Wechsel kam. Kurz darauf wurde die Ex-Chefin in Basel Vorsitzende der Bankleitung in Bichelsee. Pia Rubitschon, Leiterin der Raiffeisenbank in Bichelsee, sagt diesbezüglich zu Inside Paradeplatz: «Nach etwas mehr als vier Jahren Tätigkeit bei Raiffeisen Schweiz habe ich mich dazu entschieden, die Leitung der Niederlassung Basel abzugeben und eine Herausforderung in der Nähe meines Wohnortes anzutreten.»

Beim Auswahlverfahren hätte sich gemäss Thomas Mayer, Präsident der Raiffeisenbank Bichelsee, die beste Person durchgesetzt. Gegenüber Inside Paradeplatz sagt er: «Im Rahmen dieser Neubesetzung durchlief die Vorsitzende der Bankleitung gemeinsam mit anderen Kandidaten ein externes, standardisiertes Auswahlverfahren für Vorsitzende der Bankleitung mit mehreren Interviews und einem eintägigen Assessment.»

Anfeindungen und Schikane

Doch auch in Bichelsee zeichnete sich gemäss Bleichenbacher ein ähnliches Bild wie in Basel. Er sagt gegenüber den Wiler Nachrichten: «Innerhalb kürzester Zeit wurde der ganzen Bankleitung und dem oberen Kader gekündigt. Diese Mitarbeiter mussten den Arbeitsplatz räumen und wurden freigestellt.»

Eine ehemalige Privatkundenberaterin der Bank sagt: «Angefangen hat es schon zu Beginn mit einer mangelhaften Einarbeitung. Ich hatte viele Fragen, die mir weder von meiner neuen Vorgesetzten noch von der Bankleiterin beantwortet werden konnten. Ich bekam so gut wie keine Unterstützung und wurde regelmässig angefeindet von meinen Vorgesetzten. Jetzt im Nachhinein ist mir klar, dass ich Mobbing ausgesetzt war.» Sie arbeitete zwischen April 2021 und März 2022 bei der Bank, heute sei sie um jeden Tag froh, an dem sie nicht mehr dort sei. Auch eine ehemalige Servicemitarbeiterin sagte:

«Ich fühlte mich unter der neuen Bankleiterin überhaupt nicht wohl.»

Ihr Verhältnis mit der Bankleiterin sei von Anfeindungen und Schikanen überschattet gewesen.

Bis Sommer 2022 hätten dabei 20 von ehemals 35 Mitarbeitern die Bank verlassen. Dabei habe Bleichenbacher vielen Mitarbeitenden geholfen, eine neue Stelle zu finden. Für ihn steht fest: «Eine über 20-jährige Aufbauarbeit wird auf diese Art und Weise zerstört. Mir tun die langjährigen Mitarbeiter und die Kunden am meisten leid.» Gegenüber Inside Paradeplatz sagt Rubitschon: «Ich kann festhalten, dass sich die Personalfluktuation der Raiffeisenbank am Bichelsee seit meinem Amtsantritt auf dem Niveau der Vorjahre bewegt.»

Vorwürfe werden überprüft

Erste kritische Stimmen am Führungsstil seien bereits anfang dieses Jahres gesprochen worden. Damals wollte sich die Raiffeisen Schweiz-Pressestelle nicht äussern. Aktuell heisse es jedoch, dass man solche Vorwürfe ernst nehme und diesen nachgehe. Jedoch:

«Zu solchen gruppeninternen Vorgängen nimmt Raiffeisen Schweiz keine Stellung.»

