Wenn Kindersoldaten mit Handgranaten spielen

KOMMENTAR Wenn Kindersoldaten mit Spielzeughandgranaten werfen Eine Analyse der Affäre um die Sonderschau der Armee an der Weinfelder Herbstmesse Wega. David Angst Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.30 Uhr

Das Corpus Delicti: HG85-Wurfkörper an der Wega-Sonderschau. Arthur Gamsa

Der bald abtretende Bundesrat Ueli Maurer (SVP) lässt sich von seinem Mediendienst nur diejenigen Artikel vorlegen, welche auch nach einer Woche noch aktuell sein würden. Vielleicht hätte das der abtretende Wega-Präsident Heinz Schadegg (ebenfalls SVP) auch so machen sollen. Dann hätte er sich weniger aufregen müssen.

Allerdings wäre ihm dann entgangen, dass seine Herbstmesse tatsächlich eine Woche lang in den nationalen Medien aufschlug, im «20 Minuten», im «Blick» in der «WOZ» und sogar im «Tages-Anzeiger». Was war passiert? Die Territorialdivision 4 der Schweizer Armee machte an der Weinfelder Wega eine Sonderschau. Einigen war dies schon ein Dorn im Auge, bevor die Messe überhaupt anfing.

Dann wurde sie am Donnerstag vor einer Woche eröffnet. Und die «Thurgauer Zeitung» wusste nichts Besseres, als am Freitag auf ihrer Frontseite ein Bild zu veröffentlichen mit einem Knaben, der sich anschickt, einen HG-Wurfkörper zu schleudern.

Debatte auf Social Media

Dieser Anblick schockierte einige Leserinnen und Leser dermassen, dass sie gleich einen Leserbrief schrieben. Da werde in Gegenwart von Kindern «der Krieg simuliert», schrieb jemand. «Kinder für Kampfhandlungen zu begeistern, scheint salonfähig geworden zu sein», jemand anderes. Und wenig überraschend wurde auch auf Social-Media-Plattformen über die «Kindersoldaten» debattiert, wie jemand sie nannte.

Etwa in der lokalen Facebook-Gruppe, wo jemand schreibt: «Du bisch vo Wiifelde, wenn, au findsch, dass das voll denebet isch, wenns Militär a de wega isch!» Es folgen 106 Kommentare, unter denen die grosse Mehrheit das aber nicht «denebet» findet, dass die Armee da ist.

Es folgte, was folgen musste. Das Gratismedium «20 Minuten» sprang auf und schrieb, in Weinfelden würden «Spielzeuggranaten» umhergeschleudert. «20 Minuten» fand zudem einen Jugendpsychologen, der sagte, wenn ein Kind mit einer Handgranate spiele, so finde eine «Verharmlosung beziehungsweise Verherrlichung solcher Gegenstände» statt. Ob es möglich ist, etwas gleichzeitig zu verharmlosen und zu verherrlichen, bleibe dahingestellt.

Im «Blick» und im «Tagi»

Am Dienstag titelte der «Blick» «Schweizer Armee lässt Kinder Handgranaten-Attrappen werfen». Und eine Woche nach der Wega-Eröffnung schrieb der «Tages-Anzeiger» an prominenter Stelle einen Kommentar. Grundtenor: Da werde aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Allerdings findet der «Tages-Anzeiger» es «sinnentleert», dass Kinder dazu eingeladen sind, «handgranatenähnliche Gummieier» zu werfen.

Nun hat auch die WOZ noch nachgezogen mit einem Bericht über die Wega-Sonderschau, wobei darin der fatale HG-Wurf nicht einmal erwähnt wird. Es fehlen noch die NZZ und die «Weltwoche», dann wäre die Wega bald in aller Munde.

Die Messeleitung der Wega war über die grosse Publicity nicht erfreut und rüffelte die «Thurgauer Zeitung», die mit ihrer Bildauswahl möglicherweise die Sache ins Rollen gebracht hatte.

Worum handelt es sich?

Bei der im «20 Minuten» erwähnten «Spielzeuggranate» handelt es sich um einen Trainings-Wurfkörper aus Hartgummi. Er ist weniger gefährlich als ein Leichtathletik-Speer. Es braucht auch einige Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Kinder einen bleibenden Schaden davontragen, wenn sie damit spielen.

Armee an der Messe

Die Sonderschau mag dem einen oder anderen Passanten etwas zu üppig erschienen sein. Im Grossen Ganzen war die Ausstellung aber seriös und informativ. Kampfpanzer, Radschützenpanzer, Restlichtverstärker, ein Helikopter und einiges mehr konnten aus der Nähe betrachtet werden. Berufssoldaten informierten sachlich über das Boden-Luft-Abwehrsystem Patriot, welches die Armee anschaffen will.

Dass es auf einem Schulhausareal Militär hat, ist in der Schweiz beileibe nichts Neues. Für die Oberstufenschüler sicher eine zumutbare Belastung. Wer von den Messebesuchern seine Kinder vom Kriegsgerät fernhalten wollte, der konnte das auch tun. Ob er ihnen damit einen Gefallen tat, ist eine andere Frage.

Sonderschau der Armee an der Weinfelder Herbstmesse Wega. Arthur Gamsa

Es gibt dazu ganz offensichtlich verschiedene Haltungen. Die eine beruht auf der Annahme, dass man Kinder so lange wie möglich von allem «Schlechten» fernhalten soll. Und «schlecht», das sind hier Panzer, Kanonen und Gewehre. Man kann diese Haltung auch auf Erwachsene ausweiten, so wie es das Schweizer Fernsehen tut. Es ist auffällig, wie selten es in seinen Nachrichtensendungen Bilder von der Front in der Ukraine zeigt. Diese Praxis kommt möglicherweise weniger aus Desinteresse als aus einer pazifistischen Grundhaltung heraus.

Pazifismus gestern und heute

Der Pazifismus geht vom edlen Weltbild aus, dass man Gewalt nicht mit Gewalt begegnen soll. In der Schweiz erreichte er seinen Höhepunkt am Ende des Kalten Kriegs, als über 35 Prozent der Stimmberechtigten für die Abschaffung der Armee stimmten.

Der Krieg in der Ukraine hat nicht allen, aber vielen, die Augen geöffnet. In Deutschland sorgen die Grünen dafür, dass der Ukraine schwere Waffen geliefert werden. Linke Intellektuelle, auch in der Schweiz, unterstützen dies. Der Journalist Philipp Loser schrieb im Magazin des «Tages-Anzeigers», die GsoA habe nur noch den Zweck, zu verhindern, dass der Bundesrat und das Parlament bei der Aufrüstung der Armee überbordeten. Und ein linker Zürcher sammelt Geld von Privaten, um der Ukraine einen Panzer zu kaufen. Die Gegner des Kampfjets F-35 haben ihre Initiative zurückgezogen, wohlwissend, dass sie keine Chance hätte. Eine Abstimmung über die Abschaffung der Armee wäre heute erst recht chancenlos.

Warum gerade jetzt?

Jemand sagte im Gespräch mit der «Thurgauer Zeitung», es sei für die ukrainischen Kinder, die hier leben, eine Zumutung, einen Panzer zu sehen. Vermutlich können aber auch diese Kinder sehr wohl beurteilen, dass ein Panzer nichts Schlechtes ist, wenn er auf der richtigen Seite steht. Andere empfinden es als pietätlos, dass man den Krieg verherrliche, jetzt, wo in Europa Krieg sei.

Man kann das aber auch genau andersherum sehen. Es ist richtig, dass die Schweizer Milizarmee auf die Zivilbevölkerung zugeht und mit ihr einen Dialog führt. Und es ist wichtig, dass sie transparent ist und zeigt, was sie kann und wo sie noch Defizite hat. Wenn nicht jetzt, wann dann?

