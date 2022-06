Thurgauer Kantonsregierung hat die Coronakrise gut gemeistert

Kommentar Halbzeitbilanz in der Legislatur: Der Thurgauer Regierungsrat ist krisenfest, aber arm an Visionen Die Halbzeitbilanz in der Legislatur 2020 – 2024 fällt ziemlich exakt zusammen mit der Coronapandemie. Fazit: Der Thurgau hat die Krise gut überstanden. Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst der Regierung. David Angst Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.45 Uhr

Blick auf das Regierungsgebäude des Kantons Thurgau in Frauenfeld. Reto Martin

Dem Thurgau geht es gut. Die Arbeitslosigkeit ist so tief wie vor der Pandemie. Die Gesundheitsversorgung ist eine der wirtschaftlichsten der Schweiz. Das Ausbildungsniveau ist gut. Die Kantonsfinanzen sind im Lot. Die Steuern sinken. Einiges von diesem Glück ist höhere Gewalt.

Die Regierung kann nicht alles beeinflussen. Aber sie kann mit guten Voraussetzungen ein schlechtes Resultat erzielen, wenn sie gröbere Fehler macht. Nimmt man die Volksabstimmungen als Zeugnis, scheint das Volk die Arbeit der Regierung zu honorieren. So jedenfalls kann man das solide Ja zur Erweiterung des Regierungsgebäudes interpretieren. Solche Vorlagen sind im Thurgau nie ein Selbstläufer.

Krisenmanagement

Um ein Thema kommt man nicht herum, wenn man eine Halbzeitbilanz machen will: Krisenmanagement. Corona hat vieles in den Hintergrund gedrängt, womit sich die Politik sonst befasst. Krisenmanagement beginnt eigentlich schon vor der Krise.

Und wenn man zu Beginn der Pandemie merkt, dass man keinen Pandemieplan hat, wird man auf dem falschen Fuss erwischt. Dies wurde allerdings schon früher verschlampt. Und andere Kantone standen auch nicht besser da. Nach einigen Startschwierigkeiten hat die Regierung mit ihrem Krisenstab die Notlage aber gut gemeistert.

Schon vor dem Impfstart gab es einen Skandal wegen eines südafrikanischen Milliardärs – der Gesundheitsdirektor wusste von nichts und konnte seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Dann hatten wir zu wenig Impfstoff – das war nicht der Fehler der Regierung. Schon eher die Unzufriedenheit der Hausärzte – weil sie sich in der Impfstrategie übergangen fühlten.

In der Homeschooling-Phase der ersten Coronawelle wurde den Eltern viel zugemutet – in manchen Schulgemeinden zu viel. In der zweiten Coronawelle hat sich das DEK darum bemüht, den Kindern und Lehrpersonen einen möglichst normalen Unterricht zu ermöglichen. Die Teststrategie wurde pragmatisch umgesetzt – zum Teil gegen den Widerstand von Eltern.

Impfstrategie und Härtefallgelder

Wenn man die ganze Coronazeit im Rückblick betrachtet, waren dies aber alles marginale Probleme. Die grossen Gefahren konnten abgewehrt werden. Die Spitäler waren zwar eine Zeit lang am Anschlag, aber nie überlastet. Und der Privatwirtschaft blieb der grosse Absturz erspart.

Die Impfung der Bevölkerung hat funktioniert – wenigstens bei denen, die sich impfen liessen. Es war richtig, die Impfkampagne an eine private Firma zu delegieren. Die beiden grossen Impfzentren in Frauenfeld und Weinfelden waren gut organisiert.

Bei der Verteilung der Härtefallgelder glaubte das Volkswirtschaftsdepartement zunächst, dass man das Gewerbe vorerst mit Darlehen unterstützen könne – musste dann aber zu A-fonds-perdu-Beiträgen übergehen. Das Gewerbe wurde durch das Amt für Wirtschaft pragmatisch, grosszügig und unbürokratisch unterstützt.

Fragt man in den Wirtschaftsverbänden nach, wird dem Kanton ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen ist dank der Krise verbessert worden. Möglicherweise hat also Corona sogar noch einen positiven Nebeneffekt ausgelöst.

Toleranz gegenüber Andersdenkenden

Zusammenfassend gesagt, hat der Thurgauer Regierungsrat diese Krise gut gemeistert. Der kantonale Krisenstab hat zu Gunsten der Bevölkerung monatelang im Überstundenmodus geschuftet – das verdient Anerkennung.

Wenn man bedenkt, welche Gräben Covid-19 durch die Gesellschaft gezogen hat, so hat der Thurgau den inneren Frieden relativ gut bewahrt. Der Regierungsrat war eher zurückhaltend mit Belehrungen der Bevölkerung. Man könnte auch böse sagen, er ist denjenigen mit grosser Toleranz begegnet, die sich dem Common Sense (Impfen, zu Hause bleiben, keine Partys schmeissen) widersetzten. Rückblickend muss man eingestehen, dass diese grosse Toleranz dem Zusammenhalt vielleicht geholfen hat.

Einige kritische Beobachter lassen allerdings hinter vorgehaltener Hand verlauten, sie vermissten bei den Regierungsmitgliedern die Führungsstärke. Diese liessen sich zu sehr vom Grossen Rat den Takt vorgeben, statt selber voranzuschreiten. Oder einzelne Mitglieder des Regierungsrates würden durch ihre Amtschefs oder Generalsekretäre geführt, statt umgekehrt.

Wie sagte schon Helmut Schmidt?

Was der Thurgauer Regierung wirklich fast vollständig fehlt, sind die Visionen. Man nehme mal wieder die Strategie 2040 zur Hand. Schon davon gehört? Aus welchem Jahr stammt sie gleich wieder? Jedenfalls war das noch vor der Pandemie. Man muss tatsächlich bis zur letzten Seite blättern, bis man eine Jahreszahl findet: 2019.

Ein paar wenige strategische Themen sind darin immerhin skizziert. Unter anderem ist darin die Rede vom Bau zweier neuer Strassen, der BTS und der OLS. Aber wie all diese Visionen zur Realität werden sollen, darüber steht in der Strategie nichts Konkretes. Der Titel des letzten Kapitels weckt zwar Erwartungen. Aber dann kommt nur noch warme Luft. Aber wie sagte schon Helmut Schmidt? «Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.»

Und deshalb lassen wir es dabei bewenden: Der Thurgau muss sich vor niemandem verstecken – und auch die Thurgauer Regierung kann im Vergleich mithalten. Und mehr verlangen wir ja gar nicht, oder?

