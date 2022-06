Der Klimawandel war 2020 das grösste Problem, heute nicht mehr

KOMMENTAR Die Halbzeitbilanz der Thurgauer Regierung ist zu stark auf die Prioritäten des Jahres 2020 fokussiert Als die Thurgauer Regierung ihre Legislaturziele definierte, hatte der Kampf gegen den Klimawandel oberste Priorität. Aber mittlerweile sind ein paar neue Probleme aufgetaucht. David Angst 28.06.2022, 18.09 Uhr

Das Regierungsgebäude in Frauenfeld. Susann Basler

Die Thurgauer Regierung ist nach eigenen Angaben auf gutem Weg, die Ziele zu erreichen, die sie sich vor zwei Jahren gesteckt hat. Dies die Halbzeitbilanz der Legislaturperiode 2022 bis 2024, die heute in Steckborn präsentiert wurde. Die «Regierungsrichtlinien» sind im Grunde ein Vierjahresplan mit 146 Massnahmen. Und von denen sind bereits 136 entweder umgesetzt oder auf gutem Weg. Lediglich zehn sind noch «rot», also noch nicht in Angriff genommen worden.