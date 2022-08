Hitzesommer: Tote Aale treiben vor Konstanz

MISSBRAUCH IN DER FREIKIRCHE, TEIL 2 Der Schokoladenkönig predigt noch immer: Ostschweizer Freikirche will sich nach Übergriffen transformieren – gelingt das?

In der Vorgängerorganisation der Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn kam es in der Vergangenheit zu schweren sexuellen Übergriffen und Missbrauch. Nachdem die alte Führungsriege um Schlüsselfigur Jürg Läderach zurückgetreten ist, sind nun die Kinder nachgerückt – und der «Schokoladenkönig» predigt immer noch.