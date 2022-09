Klima Altes Frittieröl und Sonne im Tank: Der Thurgauer Autopionier Markus Hotz zeigt, dass sauberer Sprit möglich ist Markus Hotz aus Sulgen hat Rennautos gebaut und unzählige Autorennen gewonnen. Gemeinsam mit Freunden hat er einen zu 85 Prozent CO 2 -freien Treibstoff herstellen und testen lassen. Auf eigene Rechnung und aus Überzeugung. Auch ein Ölmulti half mit. Ida Sandl Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.30 Uhr

Markus Hotz mit einem der Horag Hotz Racing Boliden, die beim Bergrennen in Oberhallau mit dem synthetischen Sprit gefahren sind. Bild: Ralph Ribi

Ein Liter Zukunft, glasklar und in eine Grappaflasche gefüllt, steht in der Halle der Firma Horag in Sulgen: synthetischer Sprit, hergestellt aus belgischem Frittierölabfall, praktisch CO 2 -neutral. 800 Liter besitzt das Team um Markus Hotz davon. Er sagt: «Wir wollten zeigen, was möglich ist, nicht nur reden.» Hotz hat – wenn man so will – selber Benzin im Blut. Er ist der Gründer des Rennstalls Horag Hotz Racing, hat nicht nur Rennwagen gebaut, sondern ist selber Hunderte von Rennen gefahren. Die Wände der Firmenhalle sind voll mit goldenen Kränzen.

Der Pflock ist eingeschlagen

Über seine Rennerfolge will Markus Hotz aber nicht sprechen, sondern über die Innovation: Treibstoff, der das Klima schont. Damit könnten alle Autos fahren, nicht nur Rennwagen. Vor gut einer Woche hat das Horag-Team mit dem Bündner Motorenpapst Mario Illien den Beweis angetreten, dass es funktioniert. Drei Boliden schickten sie beim Bergrennen im schaffhausischen Oberhallau auf die Strecke. 220 Stundenkilometer schnell waren sie. Am Steuer sassen die Le-Mans-Sieger Marcel Fässler und Neel Jani sowie Sohn Benjamin Hotz.

SVP-Ständerat Jakob Stark und Markus Hotz am Bergrennen in Oberhallau. Bild: PD

Das Spektakuläre dabei: An den Rennautos musste nichts verändert werden. Der synthetische Sprit wurde in den Tank gefüllt und die Geschosse düsten los. Einen besseren Zeitpunkt hätte Hotz nicht finden können, um das Projekt zu präsentieren: nach einem heissen Sommer, der den Klimawandel angezeigt hat, und vor einem womöglich kalten Winter ohne Putins Gas. Entsprechend gross war das Echo. Anwesend in Oberhallau waren Politiker verschiedener Couleur, darunter der Thurgauer SVP Ständerat Jakob Stark. Er sagt:

«Hut ab vor diesem privaten Engagement, ich finde das toll.»

Das Thema ist auch in Bern aktuell. Kürzlich haben die Umweltkommissionen von National- und Ständerat eine parlamentarische Initiative genehmigt. Dabei geht es um die Förderung von biogenen und erneuerbaren, synthetischen Treibstoffen. Vorgesehen sei unter anderem eine Pflicht zur Beimischung von erneuerbaren Kraftstoffen zu herkömmlichem Benzin, angedacht seien auch befristete Steuererleichterungen. Er werde sich weiter dafür einsetzen, sagt Stark. «Es ist sinnvoll, ergänzende Alternativen zur Elektromobilität zu schaffen.»

Der Rütlischwur vor drei Jahren

Doch wie kommen ausgerechnet Autosportenthusiasten dazu, ein Projekt mit ökologischem Treibstoff aufzugleisen? Markus Hotz zuckt mit den Schultern. Die 81 Jahre sieht man ihm nicht an, vor allem nicht, wenn er sich in fast jugendliche Begeisterung redet. Angefangen hat es vor drei Jahren. Im Oktober 2019 präsentierte Audi bei einem DTM-Rennen in Hockenheim einen Sprit, der zu 50 Prozent aus erneuerbaren Energien hergestellt war. Hotz war beeindruckt. Zu seinem Freund, dem Unternehmer und Autobau-Gründer Fredy Lienhard, habe er damals gesagt:

«Jetzt waren wir ein Leben lang im Motorsport. Wenn es möglich ist, Treibstoff aus erneuerbaren Energien herzustellen, dann müssen wir das pushen.»

Einen Verbündeten fanden sie in Mario Illien, dem legendären Motorenentwickler: «Es war eine Art Rütlischwur», sagt Hotz. Wichtig sei ihnen gewesen, von niemandem abhängig zu sein.

«Diese Spinnerei machen wir auf eigene Rechnung, haben wir uns gesagt. Einfach aus Überzeugung.»

Die Technologie ist nicht neu. Hergestellt wird der Sprit der Zukunft zu 100 Prozent aus Abfall aus der Landwirtschaft, den Kommunen, etwa Speisefettresten. Der Strom für die Verarbeitung stammt aus Sonnenenergie. Mario Illien hat in seiner Firma, der Ilmor Engineering in England, den Treibstoff getestet und für erstaunlich gut befunden. Die Forschungsanstalt Empa in Dübendorf bestätigt die gute Eignung als Ersatz für fossiles Benzin und den hohen Anteil an erneuerbarer Energie. Auf offene Türen traf das Team dennoch nicht. «Wir haben fast nur Gegenwind gespürt», sagt Autobau-Kurator Fredy Alexander Lienhard. Markus Hotz ist überzeugt: «Ohne Mario Illien und seine Kontakte hätten wir es nicht geschafft.»

Tankstellen und Raffinerien sind schon da

Hotz sieht den synthetischen Sprit nicht als Kampfansage gegen die Elektromobilität. Er gibt aber zu bedenken, dass man die weltweit 1,4 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht alle verschrotten könne. Ein weiterer Vorteil sei, dass es für den synthetischen Treibstoff keine neue Infrastruktur brauche. Tankstellen, Tanklaster, Raffinerien und Pipelines könnten weiter genutzt werden. Und: «Brennstoff aus Abfall wäre in kleineren Mengen schon jetzt verfügbar.»

Ein Ölmulti ist involviert

Ein Thema sind die Kosten: Die Produktion von synthetischem Kraftstoff kostet derzeit etwa dreimal soviel wie die von Sprit aus Erdöl. Lienhard sagt dazu: «Wenn es gelingt, Anreize zu schaffen und die Prozesse wirtschaftlicher zu gestalten, dann kommt man längerfristig durchaus auf ein vertretbares Mass.» Immerhin konnte das Team das Interesse eines Ölmultis wecken, der noch nicht genannt werden will. Er hat auch die Startmenge von 800 Litern geliefert.

Das Projekt der Empa Dübendorf Die Forschungsanstalt Empa in Dübendorf forscht selber an der Produktion von synthetischem Methan und hat ein neuartiges Verfahren entwickelt. Statt auf Bioabfall, der begrenzt ist, setzt sie auf Wasserstoff, der mittels Sonnenenergie und Wasser erzeugt wird. Christian Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssysteme, erklärt: «Der Wasserstoff wird in einem technischen Verfahren mit CO 2 , das der Atmosphäre entnommen wird, in Methan umgewandelt.» Methan könne kostengünstig über grosse Distanzen transportiert werden, wenn man dafür die bestehende Infrastruktur nutze. Mit ähnlichen Verfahren könnten auch benzin-, diesel- oder kerosinähnliche Kohlenwasserstoffgemische hergestellt werden. Damit liessen sich die CO 2 -Emissionen des Langstrecken-Strassengüterverkehrs, der internationalen Schifffahrt und des Luftverkehrs senken. Herausfordernd sind die Kosten. Bach sagt dazu: «Mit einem Umlageaufschlag von 8 bis 10 Rappen auf den Liter Treibstoff liesse sich der vollständige Wechsel von fossilen auf erneuerbare, synthetische Treibstoffe bis 2050 allerdings finanzieren.»

Zur Person Bild: Alessandro Della Valle Mario Illien In der Rennsportszene nennt man ihn ehrfürchtig Motorenpapst oder Motorenzauberer. Mario Illien entwickelte den Ilmor Formel-1-Motor, der unter anderem von Sauber eingesetzt wurde. 1993 stieg Mercedes bei seiner Firma Ilmor ein. Zwei Jahre später kamen die Motoren im Heck der McLaren-Rennwagen von Mario Illien, sie konnten etliche Grand-Prix-Siege einfahren. Mika Häkkinen holte damit 1998 und 1999 jeweils den Weltmeistertitel. Illien ist 73 Jahre alt, geboren in Chur und lebt in England.

