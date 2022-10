Thurgau: Katholische Kirche im Wandel durch die Kraft der Frauen

Kirche Urs Brosi: «Es war nicht die Grossherzigkeit der Männer, die den Frauen die Gleichstellung brachte» Seit 2008 ist Urs Brosi Generalsekretär und Geschäftsführer der Katholischen Landeskirche des Kantons Thurgau. In dieser Eigenschaft vertrat er diese auch in der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ). Genau hier liegt seine berufliche Zukunft. Am 1. Dezember wird der 57-jährige Philosoph, Theologe und Kirchenrechtler sein Amt als neuer Generalsekretär der RKZ antreten und den Thurgau verlassen. Ein Rück- und Ausblick. Hans Suter Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.10 Uhr

Urs Brosi bricht nach 14 Jahren als Generalsekretär der Katholischen Landeskirche Thurgau zu neuen Ufern auf. Arthur Gamsa

Warum sind Sie nicht Pfarrer geworden?

Als Jugendlicher wollte ich tatsächlich Priester werden. Am Ende des Studiums habe ich aber entschieden, mich nicht zum Priester weihen zu lassen. So bin ich Seelsorger geworden, also Theologe ohne Ordination.

Deshalb auch der Weg in die kirchliche Verwaltung?

Dass ich in die Verwaltung gekommen bin, ist von einigen Zufälligkeiten begleitet. Zum einen hat mich die Verknüpfung von administrativen und inhaltlichen Prozessen und Abläufen immer interessiert. Zum anderen wurde ich bereits als junger Pastoralassistent in Bern schnell in Leitungsaufgaben hineingeschoben. Dabei ist mir aufgefallen, dass viele Bedienstete in der Kirche administrative Aufgaben mit wenig Freude erledigen. Mir traute man diese immer zu. Das war der Beginn einer Entwicklung ohne bewusste Planung.

Sie stehen vor einer grossen Herausforderung. Was reizt Sie an der Aufgabe des Generalsekretärs der RKZ?

Dieser Schritt erfolgte nicht mehr zufällig (lacht). Eigentlich ist es eine Fortsetzung meiner bisherigen Aufgaben, einfach auf nationaler statt kantonaler Ebene. Der Reiz liegt für mich darin, dass die nationalen Themen nochmals vielfältiger sind, allein schon durch die verschiedenen Kulturkreise, die für mich mit der Romandie und dem Tessin nun hinzukommen. Es ist auch eine stärker kirchenpolitische Arbeit als im Thurgau.

Was meinen Sie damit?

Eine wichtige kirchenpolitische Frage ist aktuell: Wie geht die katholische Kirche mit der leidvollen Geschichte mit der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen um? Dazu wurde eine Pilotstudie in Auftrag gegeben, die in der zweiten Hälfte 2023 fertig sein wird. Was daraus folgt, ist eine kirchenpolitische Frage. Wie stellt sich die Kirche der Vergangenheit? Welche strukturellen Massnahmen und Vorkehrungen werden getroffen zur Minimierung des Gefahrenpotenzials? Welche kirchlichen Strukturen haben die sexuelle Gewalt begünstigt? Wie kann ein entsprechender synodaler Prozess vernünftig aussehen?

Das hört sich nach einem politischen Pulverfass an.

Das hat Politik so an sich. Die Bewahrer und die vorwärtsdrängenden Kräfte reiben sich. Im Thurgau befinden sich Letztere deutlich in der Mehrzahl. So wollte die Synode, das ist das Parlament der Thurgauer Katholiken, entgegen dem Antrag des Kirchenrats folgenden Satz in der neuen Kirchenverfassung haben: «... setzt sich für die Gleichstellung von Frau und Mann in allen Ämtern und Aufgaben in der katholischen Kirche ein.»

Sie haben viel bewirkt im Thurgau. Sie waren an der Entwicklung des neuen Finanzausgleichs, an der Erarbeitung der neuen Landeskirchenverfassung und am Bau des landeskirchlichen Zentrums in Weinfelden beteiligt. Was ist für Sie das Prägendste?

Wenn ich einen Punkt herausziehen muss: Die Erarbeitung der neuen Rechtsgrundlage mit der Landeskirchenverfassung und den beiden Gesetzen. Das hat mich mehr als die Hälfte meiner 14 Jahre im Thurgau beschäftig. Ein zweites Element sind Projekte zur Unterstützung der Kirchgemeinden. Stichworte sind die Einführung einer gemeinsamen Internetplattform und Buchhaltungssoftware, ein Versicherungspool für Sach- und Personenversicherungen sowie Beratungen in Recht, Finanzen und Kommunikation.

Das klingt nach 14 intensiven Jahren. Was werden Sie am meisten vermissen?

Das ausserordentlich gute Arbeitsklima mit freundlichen und zuvorkommenden Menschen hier im Zentrum Franziskus in Weinfelden. Das habe ich immer sehr geschätzt. In der Coronakrise zeigte sich, was man daran hat. Die Mitarbeitenden sind sehr verantwortungsbewusst damit umgegangen, haben sich aber nicht zurückgezogen, sondern ihre Arbeit gemacht.

Seit 20 Jahren sind Sie nebenberuflich als Dozent für Kirchenrecht am Studiengang Theologie aktiv. Ferner wirken Sie als Diözesanrichter im Bistum Basel. Werden Sie dies aufgeben müssen?

Es ist nicht vorgesehen, dass ich dies aufgeben muss. Es gibt auch keine Interessenskonflikte. Vieles kann ich weitgehend in der Freizeit machen. Das Amt als Diözesanrichter ist ohnehin eine Wochenendaufgabe.

Können Sie Beispiele von Gerichtsfällen nennen?

Es ist viel harmloser, als es das Wort erwarten lässt. Es geht fast ausschliesslich um Ehenichtigkeitsprozesse. Um Verfahren also, in denen die Kirche prüft, ob die kirchenrechtliche Eheschliessung im Nachhinein als gültig anerkannt werden muss oder sich als ungültig erweisen kann. Das geschieht, wenn ein Ehepartner nach einer Scheidung möchte, dass auch die katholische Ehe nicht mehr wirksam ist. Die katholische Kirche kennt aber keine Scheidung. Deshalb muss sie das Zustandekommen der Ehe gegebenenfalls für ungültig erklären.

Urs Brosi: «In der Religion ist es heute vielfach ein innerliches, individuelles Suchen, wie jemand mit den sogenannt letzten Fragen umgeht.» Arthur Gamsa

Was ist heute anders in der katholischen Kirche als zur Zeit Ihrer Basler Kindheit und Jugend?

Ich bin in der Pfarrei St.Clara im Kleinbasel aufgewachsen. In die ursprünglich protestantischen Städte wie Basel haben die Bischöfe stets sehr starke Pfarrpersönlichkeiten geschickt. Kräftige, intellektuelle Persönlichkeiten. Das hat mich geprägt. In meiner Heimatpfarrei hatte übrigens auch der Thurgauer Franziskus von Streng einst als Pfarrer gewirkt, bevor er 1936 zum Bischof von Basel gewählt wurde.

Was ist heute anders?

Um beim Beispiel von Basel-Stadt zu bleiben: Es war ein anregendes Klima in einer liberalen Stadt mit weltoffenem Geist. Dennoch hat sich die Zahl der Katholikinnen und Katholiken von damals 90'000 auf noch 25'000 reduziert. Geistig war ich in einer Zeit, in der die Kirche aufgebrochen ist, aber einen Relevanzverlust erlitten hat. Die Gesellschaft hat sich von Institutionen spürbar zurückgenommen, das betrifft auch Parteien oder Gewerkschaften. In der Religion ist es heute vielfach ein innerliches, individuelles Suchen, wie jemand mit den sogenannt letzten Fragen umgeht. Ich frage mich: Haben wir noch eine gemeinsame Sprache im Umgang mit diesen letzten Fragen?

Haben wir das?

Unsere Gesellschaft hat trotz der Entinstitutionalisierung viele Werte aus der christlichen Soziallehre mitgenommen, etwa wie Würde des Individuums, Solidarität und Ausrichtung auf das Gemeinwohl usw. Aber unser Sprechen über Vorstellungen von Gott und religiöse Erfahrungen verstummt zunehmend.

Wie erklären Sie einem unvoreingenommenen Kind, warum im katholischen und orthodoxen Teil des Christentums nur Männer Priester werden können, im evangelischen Teil aber auch Frauen?

Ich würde wohl sagen: Vor 100 Jahren ist es in dieser Gesellschaft üblich gewesen, dass viele wichtige Funktionen wie Ärzte, Regierungsrat oder Polizist nur von Männern wahrgenommen werden konnten. Die beiden Weltkriege führten dazu, dass sich Frauen in Männerpositionen bewähren mussten. Danach sind sie nicht mehr in ihre ursprünglichen Rollen zurückgekehrt. In der Schweiz lief dieser Prozess viel langsamer ab als in anderen Ländern. Und in der katholischen Kirche läuft er nochmals viel langsamer ab. Irgendwann wird er die katholische Kirche aber erreichen. Im Gegensatz zur evangelischen Kirche ist in der katholischen Kirche der Entscheid, dass Frauen Priesterinnen sein können, an einen weltweiten Entscheid gebunden. Deshalb ist das schwierig und langwierig. Der Blick in die Geschichte lehrt uns: Es brauchte einerseits Ereignisse wie Kriege und der Kampf der Frauen und anderseits den beharrlichen Kampf der Frauen. Es war nicht die Grossherzigkeit der Männer, die den Frauen die Gleichstellung brachte. Ich bin aber zuversichtlich, dass das eingangs erwähnte Kind diese Veränderung erleben wird.

Wie stellen Sie sich die katholische Kirche der Zukunft und die Rolle der Frauen vor?

Ich bin überzeugt, dass die katholische Kirche die Frauen irgendwann gleichberechtigt zu allen Ämtern zulassen wird. Das bedeutet aber auch eine Veränderung der bisherigen Kultur. Die männerdominierte klerikale Struktur wird sich verändern müssen. Mit Blick auf die Zukunft der katholischen Kirche gehe ich davon aus, dass wir zahlenmässig kleiner werden. Wir müssen eine Form finden, wie wir diesen Abbauprozess in einer Art gestalten können, dass wir sowohl die Menschen im christlichen Leben begleiten als auch die Verantwortung für unsere Kulturgüter wahrnehmen können. Wir müssen uns auch anders aufstellen, weil sich der Fachkräftemangel in der Kirche schnell und markant verschärft. In der katholischen wie in der evangelischen Kirche kommt es vermehrt zu Kirchenaustritten.

Worin vermuten Sie die Hauptgründe für diese Entwicklung?

Der Hauptgrund dürfte sein, dass zunehmend mehr Menschen ausserhalb der kirchlichen Institution ihre Basis und Unterstützung finden. Dazu zählt auch die Frage, was ihnen diese kostenpflichtige Mitgliedschaft bringt. Bei einer Gratismitgliedschaft gäbe es wohl weniger Austritte. Man darf dabei nicht vergessen: Das Verlieren der Kräfte, die uns binden, kann eine Gesellschaft schwächen. Die Kirche trägt aktiv zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Pflegen von Grundwerten der Werteorientierung bei.

Wie sehen Sie die Forderung nach einer völligen Trennung von Kirche und Staat?

Ich bin grundsätzlich froh, dass wir heute eine Form haben, die uns eine sichere Finanzierung bietet. Für die Kirche hat es auch den Vorteil, dass sie nicht abhängig ist von einzelnen Grossspendern, die ihre Spende möglicherweise mit Erwartungen verknüpfen. Wir sehen kurzfristig keine andere Lösung.

Viele Kirchen sind Baudenkmäler mit teils unwiederbringlichen Kunstschätzen. Ist der Erhalt dieses Kulturerbes durch die sinkenden Einnahmen gefährdet?

Zurzeit besteht keine unmittelbare Gefährdung. Geht der Steuerertrag aber zurück, wird das Konsequenzen bei der Mittelverwendung haben. Um nicht nur bei den Personalkosten zu sparen, wäre wohl eine Umnutzung oder Stilllegung von Kirchen nicht auszuschliessen. Das ist am Ende aber eine politische Entscheidung.

Die Kirche birgt so manches Kuriosum. So heisst die Thurgauer Landeskirche katholisch, aber nicht römisch-katholisch. Warum?

Weil die katholische Landeskirche 1870 gebildet worden ist und erst fünf Jahre später mit der Spaltung der katholischen Kirche in eine christkatholische und römisch-katholische Kirche eine entsprechende Differenzierung erforderlich geworden ist. Im Thurgau ist es aber nicht zur Spaltung gekommen. Deshalb gab es kein Erfordernis, sich neu als römisch-katholisch zu bezeichnen. Zu jenem Zeitpunkt gab es im Thurgau bereits eine Landeskirche mit demokratischen Strukturen. Ich vermute, dies hat mitgeholfen, eine Spaltung zu verhindern.

Was nehmen Sie mit vom Thurgau nach Zürich?

Die Erkenntnis, dass der Thurgau nicht dem Image entspricht, das ich als Basler hatte. Der Thurgau ist zwar ländlich, aber nicht in konservativer Art verharrend. Ich erlebe die Thurgauer als Menschen, die bodenständig, aber nicht hochtrabend oder ideologisch, dafür interessiert an einer wirkungsvollen Entwicklung der Kirche sind. Das Bild, das Aussenstehende vom Thurgau haben, ist mehrheitlich falsch. Der Thurgauer, die Thurgauerin ist konkret, pragmatisch und bereit zur Auseinandersetzung im Vorwärtsgehen.

