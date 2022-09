Erziehungsfähigkeit: Thurgauerin reagiert auf Zweifel der Kesb

Justiz Drogen, Tarotkarten, schräge Fantasien: Thurgauerin wehrt sich vor Bundesgericht gegen Kesb-Untersuchung – vergebens Es braucht nicht eine Gefährdung des Kindeswohls, um Eltern zu ihren Erziehungsfähigkeiten begutachten zu lassen. Anhaltspunkte reichen aus für eine Abklärung, hält das Bundesgericht im Fall einer Hinterthurgauer Mutter fest. Silvan Meile Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.20 Uhr

Ein Tisch mit Stofftiere im Warteraum einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Bild: Ennio Leanza / Key

Eine knapp 18-jährige Frau macht sich Sorgen, weil ihre Mutter nochmals ein Kind bekommen hat. Diese konsumiere Drogen, habe sich damals nicht richtig um sie gekümmert, sei ihr gegenüber oft desinteressiert gewesen. Bei jedem Entscheid lege die Mutter Tarotkarten und habe schräge Fantasien.

Die junge Frau wurde dereinst fremdplatziert und hat eine Beiständin. Heute macht sie sich Sorgen um ihren 2021 geborenen Halbbruder. Auch die Kesb Münchwilen will genau hinschauen. Weil sich die Eltern aber dagegen wehrten, kam der Fall schliesslich ans Bundesgericht.

Die Eltern wehren sich

Nachdem die Kesb von der besagten Geburt erfahren habe, eröffnete sie ein Verfahren zur Prüfung von Kindesschutzmassnahmen, heisst es im kürzlich veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts. Die Eltern waren nicht einverstanden, sich von einer Fachstelle des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Thurgau zu ihrer Erziehungsfähigkeiten begutachten zu lassen. Sie reichten Beschwerde gegen den Entscheid der Kesb Münchwilen ein. Nachdem das Thurgauer Obergericht diese abwies, gelangten die Eltern ans Bundesgericht.

Doch auch die Richter am höchsten Schweizer Gericht wiesen die Beschwerde ab. Es bestünden «eine ganze Anzahl von Sachverhaltselementen, welche in objektiver Weise an der uneingeschränkten Erziehungsfähigkeiten der Mutter zweifeln lassen», heisst es im Urteil. Dabei sei unklar, ob das Kindeswohl in Gefahr sei.

«Ebendies gilt es abzuklären und hierfür ist ein Erziehungsfähigkeitsgutachten das geeignete Mittel.»

Risikofaktoren für eine Abklärung lägen genügend vor.

Polizei stellt realitätsfremde Aussagen fest

Das Urteil hält weiter fest: Aus einem Bericht der Kantonspolizei Thurgau sei zu entnehmen, «dass gewisse Wahrnehmungen und Aussagen der Mutter realitätsfremd seien und sie sich in einer der Wirklichkeit entrückten Gedankenwelt bewege». Seit Ende Juni 2020 habe sie der Polizei rund 60 E-Mails mit Notizen, Screenshots und weiteren Dateien übermittelt, «die ein sehr undurchsichtiges Gedankenmuster» eröffnen würden. Die Frau befinde sich in psychiatrischer Behandlung.

Noch düsterer zeigt sich das Bild aufgrund der Aussagen der Tochter über ihre Erfahrungen mit der Mutter. Im Bundesgerichtsurteil heisst es: «Diese sei ihr gegenüber oft desinteressiert gewesen, habe ihr keine Mahlzeiten zubereitet und einen Mann zu ihr ins Bett gelassen, der sie berührt habe; ihre Mutter habe sie verschiedentlich manipuliert und belogen und teilweise habe es auch an Hygiene gemangelt, beispielsweise habe sie nicht gelernt, wie man die Zähne putze.»

Bereits das Thurgauer Obergericht hielt jedoch fest, dass die Stellungnahme der Tochter aufgrund ihrer Differenzen mit der Mutter «mit Vorsicht zu würdigen» sei. Es ergebe sich aber das Gesamtbild, dass die Mutter in ihrer psychischen Gesundheit beeinträchtigt sein könnte. Eine solche führe zwar nicht zwangsläufig zu einer herabgesetzten Erziehungsfähigkeit, aber es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Beeinträchtigung negative Auswirkungen auf die Entwicklung und das Wohl des Kindes haben könnte.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab

Die Mutter führt ins Feld, dass die Kesb auf irrelevante Tatsachen abstellen würde. Wenigstens anerkenne das Obergericht, dass die Aussagen ihrer Tochter keine Bedeutung haben könne. Drogen nehme sie nur sporadisch zum Spannungsabbau. Als Lastwagenfahrerin wäre angesichts der Nulltoleranz auch gar nichts anderes möglich.

Das Obergericht sei grundlos von Rechtsgrundsätzen abgerückt. Ihrer Meinung nach sei die Eingriffsschwelle für die Anordnung eines Gutachtens klar nicht erreicht. Diese Meinung teilen die Richter am Bundesgericht jedoch nicht. Sie weisen die Beschwerde ab und auferlegen der Mutter Gerichtskosten von 3000 Franken.

