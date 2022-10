Interview «Wir haben zum Glück einen Diesel»: Einem Weinfelder wäre im französischen Tank-Chaos fast der Sprit ausgegangen Seit Ende September streikt in Frankreich das Raffineriepersonal. Die Folgen davon sind Treibstoffknappheit und Staus an Tankstellen im ganzen Land. Mitten im Chaos war Anfang Woche der Weinfelder Fabian Bächi. Der 32-Jährige erzählt von seiner Zapfsäulen-Odyssee. Stefan Marolf 19.10.2022, 19.00 Uhr

Bleifrei 98 ist aus, von allen anderen Treibstoffen gibt es an dieser Zapfsäule nur noch 25 Liter pro Person. Bild: Fabian Bächi

In den letzten Tagen häuften sich die Medienberichte über Streiks in den französischen Raffinerien und Tumulte an Tankstellen: Weshalb sind Sie trotzdem mit dem Auto durch Frankreich?

Fabian Bächi: Ich bin am Sonntag vor einer Woche mit Frau und Kind nach Valencia gefahren. Als wir aufgebrochen sind, wusste ich noch gar nichts von den Streiks. Dann sah ich die Megaschlangen an den französischen Tankstellen.

Wie haben Sie es bis nach Spanien geschafft?

Schon auf der Hinfahrt gab es praktisch nirgends mehr Benzin. Wir haben zum Glück einen Diesel, deshalb konnten wir noch tanken. Auf der Rückfahrt am Dienstag war es dann noch viel schlimmer.

Fabian Bächi brauchte mehrere Anläufe, um an Diesel zu gelangen. Bild: Donato Caspari

Weshalb?

Weil in Frankreich jede Person nur noch 25 Liter tanken durfte – wenn überhaupt Treibstoff da war. Zum guten Glück haben wir unser Auto in Spanien noch gefüllt, allerdings war unser Verbrauch mit Dachbox und Veloständer deutlich höher als sonst.

Zwei Stunden nach der Grenze fuhren Sie mit noch 100 Kilometern Reichweite eine Tankstelle an und gingen leer aus. Wie war das für Sie?

Meine Frau und unser Sohn haben zum Glück geschlafen – sie wäre sonst sicher nervöser geworden als ich. Ich wusste, dass es bis zur nächsten Tankstelle 80 Kilometer sind, bin auf Risiko gegangen und losgefahren.

Ging der Plan auf?

Mit nur noch 18 Kilometern Reichweite konnte ich an der nächsten Tankstelle 25 Liter tanken. Das reichte bis nach Aix-les-Bains kurz vor Genf. Dort war noch eine einzige Tankstelle in Betrieb. Benzin gab es zwar auch da keines mehr und wir mussten eine halbe Stunde anstehen, aber wir kamen noch einmal zu Diesel und so zurück in die Schweiz.

Stau an der Tankstelle: in Frankreich derzeit eine Art Normalzustand. Bild: Fabian Bächi

In Frankreich gibt es nach wie vor einen Tankrabatt. Hat das Tank-Chaos trotzdem die Spritpreise erhöht?

Die Preise waren komisch und sehr unterschiedlich. Auf der Hin- und auf der Rückfahrt lag der Liter Diesel irgendwo zwischen 1.80 und 2.20 Euro – ganz egal, von welcher Marke der Sprit kam oder ob die Tankstelle eher im Norden oder im Süden Frankreichs lag.

Im Internet kursieren Videos von Schlägereien und von Leuten, die sogar Abfallsäcke mit Treibstoff füllen. Haben Sie ähnliches erlebt?

Wir haben auf der Rückfahrt einen Mann beobachtet, der seine Frau vor der Tankstelle mit dem Kanister aussteigen liess. So konnten beide je 25 Liter tanken und insgesamt 50 Liter mit nach Hause nehmen. Brenzlig wurde es nie, aber einmal hat mich einer angehupt, als ich für die Thurgauer Zeitung ein Foto machen wollte.

Haben sich die Streiks auch abseits der Tankstellen bemerkbar gemacht?

Auf der Rückfahrt gingen wir in Montpellier essen. Der ganze Bahnhofplatz war von Streikenden blockiert, es fuhren keine Züge mehr, die Strassenbahn kam nicht mehr vorwärts und die meisten Läden waren geschlossen. Das öffentliche Leben stand praktisch still. Ich habe in Paris gelebt und einige Demonstrationen mitbekommen, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.