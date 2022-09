Interview «Wir haben deutlich mehr aufgestockt als ersucht»: Der Kanton Thurgau will keine zusätzlichen Olma-Aktien Der Thurgauer Regierungsrat ist bereit, sein heutiges Anteilkapital an der Olma-Genossenschaft in Aktienkapital umzuwandeln. Er sieht aber davon ab, mehr Olma-Aktien zu zeichnen. Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer im Interview zu den Gründen. Hans Suter Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.30 Uhr

Regierungsrat Walter Schönholzer: «Es ist nicht geplant, weitere Aktien zu zeichnen.» Bild: Reto Martin

Um wie viele Franken auf wie viele Franken wurde der Anteil des Kantons Thurgau an der Noch-Genossenschaft Olma in der Pandemie erhöht?

Walter Schönholzer: Im Jahr 2020 hat der Regierungsrat beim Grossen Rat einen Nachtragskredit über 180'000 Franken beantragt und genehmigt erhalten. Damit konnte das Anteilscheinkapital von 320'000 auf neu 500'000 Franken erhöht werden. Die Olma-Messen hatten damals um eine Erhöhung der Beteiligung von 70'000 Franken ersucht. Angesichts der Bedeutung der Olma-Messen für die Ostschweiz und den Thurgau haben wir das Anteilscheinkapital mit 180'000 Franken deutlich mehr aufgestockt als ersucht.

Mit wie viel Prozent ist der Thurgau an der Noch-Genossenschaft Olma beteiligt?

Die öffentliche Hand ist gesamthaft mit 11,39 Prozent am Anteilscheinkapital beteiligt. Der Thurgauer Anteil von 500'000 Franken entspricht 4,38 Prozent der Anteile in öffentlicher Hand. Ist der Kanton Thurgau auch an anderen Messen beteiligt? Der Thurgau ist auch Genossenschafter bei den Wega-Messen Weinfelden. Wir sind Inhaber von fünf Anteilscheinen im Gesamtwert von 5000 Franken.

Wie hoch ist die Finanzkompetenz des Regierungsrates, um später doch noch weitere Aktien erwerben zu können?

Die Finanzkompetenz des Regierungsrates liegt gemäss Kantonsverfassung bei 100'000 Franken. Es ist jedoch nicht geplant, nebst der Zustimmung zur Wandlung des Anteilscheinkapitals in Aktienkapital noch weitere Aktien zu zeichnen.

