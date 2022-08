Interview Seit zehn Jahren ist der Thurgauer Patrik Eigenmann Rektor am Kollegium Stans – er schaut zurück auf eine bewegte Zeit Vor zehn Jahren begann der Thurgauer Patrik Eigenmann als Prorektor am Kollegium Stans. Im Interview blickt er zurück auf umstrittene Änderungen im Unterricht, abgeschaffte Schwerpunktfächer und unordentliche Aufenthaltsräume. Rafael Schneuwly * Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 1. August 2012 haben Sie in Stans als Prorektor begonnen. Vier Monate später wurde bekannt, dass Sie nach der Pensionierung von Christoph Schuler ab dem Schuljahr 2013/14 die Schule als Rektor leiten würden. Wie haben Sie dieses Jahr, das man als «Dual Imperium» bezeichnet könnte, erlebt?

Patrik Eigenmann: Ich war schon in Urdorf an meiner früheren Schule als Prorektor tätig. In Stans bewarb ich mich um die frei werdende Rektorenstelle, und die Regierung wählte mich zum Schulleiter. Ab diesem Moment war die Situation tatsächlich speziell, denn häufig wollten Lehrpersonen mit mir über die Zukunft sprechen. Das war heikel, denn ich hatte das Amt des Rektors ja noch nicht angetreten. Auch für Christoph Schuler war es nicht einfach. Trotzdem verhielt er sich sehr professionell und führte mich gut in die Geschäfte ein. Ich benützte das Jahr, um die Schule zu beobachten und die Menschen kennen zu lernen.

Patrik Eigenmann in seinem Büro im Kollegium. Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 11. August 2022)

In den letzten zehn Jahren gab es am Kollegium einige tiefgreifende Änderungen. Die umstrittenste war die Umstellung vom Klassenzimmer- zum Fachzimmersystem auf den Beginn des Schuljahrs 2017/18. Besonders die Schüler haben die Idee stark kritisiert und gingen sogar an die Öffentlichkeit.

In der Tat verlief die Umstellung nicht geräuschlos. Bei einer Konsultativabstimmung waren zwei Drittel der Schüler dagegen. Ebenso lehnten viele Lehrpersonen die Änderungspläne ab und erhielten Sukkurs von aussen, vor allem von Eltern, die früher am Kollegium zur Schule gingen. Die Gegner befürchteten, eine lange Tradition und ein Identifikationsmerkmal des Kollegiums gingen verloren und der Klassengeist könnte darunter leiden. Zudem wurde argumentiert, ein Stück Heimat sei in Gefahr, wenn sich die Jugendlichen nicht mehr den ganzen Tag im Klassenzimmer aufhalten könnten. Bei einem Systemwechsel mussten den Schülern neue Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt werden. Ein anderes Thema war die Pünktlichkeit, denn im Kollegium haben wir kurze Pausen zwischen den Lektionen und die Gänge sind zum Kreuzen von grösseren Gruppen recht eng. So war nicht auszuschliessen, dass die Klassen zu spät zur nächsten Unterrichtsstunde kommen könnten.

Am Ende stimmte die Lehrerkonferenz im Frühling 2017, gegen den geschlossenen Widerstand der Schülerkommission, für das neue System. Hatten die Befürworter die besseren Argumente?

Eines unserer Hauptargumente war das Bestreben, das Schulgebäude besser auszulasten, denn wenn die Schüler in den Fachzimmern waren – zum Beispiel im Musikunterricht –, waren die Klassenzimmer leer, und umgekehrt. Zudem förderten wir in dieser Phase die technische Aufrüstung aller Räume und wollten diesen Prozess mit dem Systemwechsel verbinden. Und die Lehrpersonen, die in den Klassenzimmern unterrichteten, wissen es heute zu schätzen, dass sie die Schüler in einer guten Lernatmosphäre empfangen können.

Wie sieht die Bilanz fünf Jahre nach dem Systemwechsel aus?

Heute ist es kein Thema mehr. Zu den positiven Überraschungen gehört, dass die Klassen den Zimmerwechsel meist pünktlich schaffen. Weil nun die Lehrpersonen für die Ordnung verantwortlich sind, sieht es viel sauberer aus. Um den Jugendlichen eine Bleibe in der Freizeit zu ermöglichen, haben wir sechs Stufenzimmer geschaffen, welche die Schüler selbst einrichteten und in denen sie sich in der Freizeit aufhalten konnten. Leider war die Ordnung in diesen Räumen immer wieder schlecht und wir mussten sie von Zeit zu Zeit schliessen. Als jüngste Massnahme und als Reaktion auf neue Bedürfnisse hat die Schulleitung beschlossen, die Zahl der Stufenzimmer von sechs auf vier zu reduzieren.

Auch beim Fächerangebot gab es viel diskutierte Veränderungen. Bei den Schwerpunktfächern hat der Mittelschulrat Latein sowie Wirtschaft und Recht gestrichen, und bei den Ergänzungsfächern können Philosophie, Sport und Informatik nicht mehr gewählt werden.

Die Reduktion der beiden Fächerkataloge wurde 2018 vom Mittelschulrat beschlossen und auf das Schuljahr 2018/19 eingeführt. In der Vergangenheit waren praktisch nie alle angebotenen Fächer gewählt worden. So konnte beispielsweise Latein zweimal nicht durchgeführt werden, obwohl es an einigen Universitäten für bestimmte Studiengänge immer noch vorausgesetzt wird. Auch Italienisch hatte es bei den Schülern schwer, doch der Mittelschulrat wollte die Landessprachen stärken. Ein wichtiges Ziel war, dass keines der gestrichenen Schwerpunktfächer aus der Stundentafel verschwinden dürfe. So führte man neu Latein ab der zweiten Klasse als Fakultativfach ein mit der Erwartung, dass es für Schüler, die es bis zur sechsten Klasse belegen würden, an der Universität als kleines Latinum anerkannt würde.

Auch Wirtschaft und Recht wurde gestrichen, obwohl es immer gut gewählt wurde.

Das ist korrekt. Doch Wirtschaft und Recht existierte schon vorher ab der 3. Klasse als Grundlagenfach und hat nun die Chance, als Ergänzungsfach belegt zu werden. Zudem wollte der Mittelschulrat das Angebot verkleinern in der Hoffnung, dass in Zukunft alle verbliebenen fünf Fächer – Italienisch, Spanisch, Physik und Anwendungen der Mathematik, Biologie und Chemie sowie Bildnerisches Gestalten – gewählt würden. Denn die Schüler sind darauf angewiesen, dass das Fach bei einer Jahresrepetition weiterhin angeboten wird. Seit der Reduktion des Angebots kamen stets alle Schwerpunktfächer zu Stande.

Wie sieht die Situation bei den Ergänzungsfächern aus?

Seit der Reduktion der Ergänzungsfächer können Geografie, Geschichte, Musik, Pädagogik/Psychologie sowie Wirtschaft und Recht gewählt werden. Auch hier wurde darauf geachtet, dass ein wegfallendes Ergänzungsfach – zum Beispiel Philosophie – durch das Grundlagenfach-Angebot abgedeckt ist. Die Diskussionen waren in diesem Bereich weniger heftig als bei den Schwerpunktfächern. Es ist verständlich, dass die Fachschaft Sport enttäuscht war. Dafür gibt es seit der Stundentafelrevision auch in der 6. Klasse nun drei Sportlektionen.

Sie haben die Stundentafelrevision erwähnt. Erfahrungsgemäss ist das bei der Lehrerschaft ein emotionales Thema.

Die Stundentafelrevision wurde 2019/2020 in Kraft gesetzt. Es war ein harter Brocken, denn das Kollegium gehört zu den drei Schweizer Gymnasien mit der höchsten obligatorischen Stundenzahl. Als obere Limite setzten wir 216 Jahreslektionen fest. Weil die Lehrpersonen nicht bereit waren, Abstriche bei ihren Fächern zu machen, verkürzte man die Zahl der Wahlpflichtfächer von zehn auf sechs. Auch der Pool der Wahlpflichtfächer wurde verkleinert. So sind wir weiterhin eine Schule mit sehr vielen Pflichtlektionen, die Wahlpflichtfächer waren das Bauernopfer und der Kampf um das Zustandekommen eines Wahlpflichtfachs hat sich verschärft.

Auch das Kollegium wurde von der Pandemie durchgeschüttelt. Wie haben Sie diese Zeit als Schulleiter erlebt?

Das erste Stichwort ist Planungsunsicherheit. Die Maturitätsprüfungen 2020 sind ein gutes Beispiel dafür. Einige Kantone entschieden schon sehr früh, keine Prüfungen zu verlangen. In Nidwalden wurde hingegen am 11. und 12. Mai die schriftliche Matura angesetzt. Die Schüler wandten sich in der Folge direkt an den Regierungsrat und verlangten mit Erfolg, den Prüfungstermin um drei Wochen nach hinten zu verschieben. Wir dürfen heute sagen, dass es eine seriöse Matura war, bei der niemand durchgefallen ist.

Während der Pandemie standen wir stark in der Öffentlichkeit, denn zu Hause konnten die Eltern viel besser beobachten, was ihre Kinder lernten. Corona hat den noch nicht abgeschlossenen Prozess der Digitalisierung enorm beschleunigt. Wir rüsten beispielsweise auf das neue Schuljahr hin den zweiten Jahrgang von Neueintretenden mit Laptops aus. Dafür dürfen diese Klassen das Handy im Kollegium nicht mehr benützen.

Das Homeschooling war für die Mehrheit der Schüler intellektuell kein Problem, doch vermissten die meisten den persönlichen Kontakt. Trotz Maskenpflicht kehrten Schüler und Lehrer gern wieder ins Schulzimmer zurück. Bei den Impfungen fehlen die genauen Zahlen, denn wir haben niemanden gezwungen, sich impfen zu lassen. Dank der Informationen des Kantonsarztes wissen wir, dass die Impfquote der älteren Schüler etwa bei 90 Prozent lag. Bei den Jüngeren nimmt die Zahl ab.

Das letzte Stichwort ist Polarisierung. Überall und jederzeit wurde teils heftig diskutiert. Das kostete enorm viel Zeit und Energie. Auch für mich persönlich waren die letzten zwei Jahre belastend, denn man wird viel häufiger kritisiert und man muss viel mehr aushalten.

Wie geht es weiter?

Ende August beginnen wir den Schulalltag eine halbe Stunde später. In einem Jahr soll die revidierte Maturitätsanerkennungsverordnung respektive das revidierte Maturitätsreglement in Kraft treten. Die Gesundheitsförderung soll neu das ganze Jahr abdecken und sich vermehrt der psychischen Probleme bei den Schülern annehmen. Dann werde ich mich weiterhin für gute Lehrerlöhne einsetzen. Ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre, denn ich habe eine unglaublich interessante Aufgabe. Zudem stehen mir mit Gaby Wermelinger und Christoph Gyr zwei motivierte Prorektoren zur Seite.

* Rafael Schneuwly arbeitete von 1989 bis 2016 als Lehrer am Kollegium Stans. Von 2012 bis 2016 tat er das unter dem Rektorat von Patrik Eigenmann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen