Interview «St.Gallen ist Heimat, Frauenfeld etwas Einmaliges»: Warum drei Freunde ihr Zelt vom Sittertobel auf die grosse Allmend gezügelt haben Joel Gutmann (22) aus Zuzwil, Levin Medici (22) aus Sirnach und Severin Moser (20) aus Herisau reichen vier Tage Party im Sittertobel nicht. Nachdem sie am Open Air St.Gallen ihr Lager am Sonntagabend abgebrochen hatten, ging es für die drei jungen Männer schon am Mittwochmorgen in Frauenfeld weiter. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 08.07.2022, 17.30 Uhr

Joel Gutmann war am Mittwochmorgen einer der ersten auf dem OAF-Zeltplatz. Bild: Andrea Tina Stalder

Wie geht es Ihnen an Tag drei des Open Air Frauenfeld?

Joel Gutmann: Gut, danke. Wir spielen gerade Bierpong, das Wetter ist perfekt, und ich bin in Partystimmung.

Erzählen Sie vom Open Air St.Gallen.

Gutmann: Wir waren schon am Mittwochabend da und sind am Sonntagabend erst um Mitternacht nach Hause – es war huere geil. Dann haben wir zwei Tage Pause gemacht und Wäsche gewaschen. Seit Mittwochmorgen um sechs sind wir in Frauenfeld.

Gutmann und seine Freunde gehörten zu den ersten, die es auf das OASG-Gelände schafften. Bild: Michel Canonica

Waren Sie nach St.Gallen nicht müde?

Gutmann: Am meisten gelitten hat meine Stimme. Ansonsten war der Bruch nach den vier Nächten im Sittertobel weniger schlimm als erwartet – es geht mir erstaunlich gut.

Mit wem sind Sie jetzt unterwegs?

Gutmann: Im Moment sind wir etwa 15 Leute, alles Freunde aus der Umgebung. Wir haben ein Camping-Upgrade für den Sektor C und hier vier Felder gemietet. Ein paar von uns waren schon in St.Gallen mit dabei.

Kommen Sie zum Schlafen?

Gutmann: Schlafen wird überbewertet. Wenn ich müde bin, lege ich mich kurz hin, sonst bin ich unterwegs. Die erste Nacht in Frauenfeld war kalt, die zweite trotz Loch im Maträtzli besser als erwartet.

Levin Medici: Nur wach kann man etwas machen. Deshalb wollen wir Schlaf vermeiden.

Möglichst wenig schlafen: So lautet Levin Medicis Devise am Open Air Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Waren Sie seit letztem Mittwoch jemals nüchtern?

Gutmann: Ja, am Montag und am Dienstag zwischen den beiden Festivals. Ich musste an beiden Tagen im Homeoffice arbeiten.

Klingt, als wäre alles ziemlich gut durchgeplant.

Gutmann: Wir gehen schon seit 2016 immer an beide Open Airs, wobei wir in manchen Jahren eine Woche Pause dazwischen hatten. Unsere Planung geht immer sehr gut auf.

Wie viel Geld geben Sie für die beiden Festivals aus?

Gutmann: Alles in allem, mit Anreise und Camping, sind es mindestens 1000 Stutz pro Person.

Das Sittertobel und die Grosse Allmend sind zwei völlig verschiedene Festivalwelten. Wo sind Sie eher zuhause?

Gutmann: Das ist die Frage der Fragen, ich habe sie schon oft gehört. Schon als Kind durfte ich mit meinen Eltern ans Open Air St.Gallen, deshalb habe ich zum Sittertobel einen persönlichen Bezug. Vergleichen kann man die beiden Festivals nicht, da treffen unterschiedliche Völker aufeinander – das macht es für mich aus.

Severin Moser: Die Festivals kann man nicht vergleichen. St.Gallen ist Heimat, da trifft man Freunde. Frauenfeld ist etwas Einmaliges im Jahr. Das sind zwei Paar Schuhe.

Im Sittertobel sind vereinzelt auch Familien anzutreffen. Bild: Michel Canonica

Wo kommen Sie musiktechnisch auf Ihre Kosten?

Gutmann: Meine Musik ist Techno, deshalb an beiden Festivals ein bisschen, aber an keinem richtig.

Was hat St.Gallen, was Frauenfeld nicht hat?

Gutmann: Am Open Air St.Gallen ist alles ein Gelände. Du hast ein Ticket, eine Eingangskontrolle. Nur schon deswegen ist es viel familiärer. Alle kennen das Gelände, man kennt die Leute und trifft sich immer wieder. Frauenfeld ist viel anonymer und geregelter.

Und wo hat Frauenfeld die Nase vorn?

Gutmann: Die Energie, die sich auf kleinem Raum vor der Bühne entlädt, ist faszinierend. Die Konzerte gehen anders ab als in St.Gallen. Körperlich ist das Open Air Frauenfeld viel intensiver.

Die Stimmung an den Konzerten sei in Frauenfeld besser als in St.Gallen, findet Joel Gutmann. Bild: Andrea Tina Stalder

Worauf freuen Sie sich, wenn das Open Air Frauenfeld vorbei ist?

Gutmann: Ich freue mich ganz simpel auf Dusche und Bett. Eine Dusche zu Hause nach vier Tagen ist unschlagbar. Und noch etwas: Ich freue mich schon wieder auf das nächste Open Air.

