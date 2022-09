Interview: Christoph Möhl über die Cider-Kultur in der Schweiz

Interview «Mein Vater war alles andere als begeistert»: Christoph Möhl über Cider-Innovationen im Familienbetrieb, französische Äpfel und englische Pub-Kultur Während Cider in England Alltagsgetränk ist, ist der vergorene Apfelsaft in der Schweiz noch ein Nischenprodukt. Vor vier Jahren hat sich der Möhl Cider Clan aufgemacht, das zu ändern – und nebenbei ein neues Marktsegment zu erschliessen. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 25.09.2022, 05.10 Uhr

Schmecken je nach Abfüllung unterschiedlich: die Cider-Getränke von Möhl. Bild: Donato Caspari

Um Apfelwein und Co. besteht ein regelrechtes Begriffswirrwarr. Was ist Cider eigentlich?

Christoph Möhl: Alles, was vergorener Apfelsaft ist. In der Ostschweiz sagen wir Saft, in der Zentralschweiz Most, in Frankreich Cidre und in England Cider, aber am Ende des Tages steckt hinter allen Produkten der gleiche Prozess.

Erklären Sie.

Man nimmt einen Apfelsaft und vergärt ihn mit einer Hefe. Dabei wird der Zucker zu Alkohol, Kohlensäure und Energie umgebaut. Wenn der Saft durchgegoren ist, liegt sein Alkoholgehalt je nach Zuckergehalt des Apfelsafts bei sechs bis sieben Volumenprozent. Wir zuckern unsere modernen Cider dann mit Kristallzucker an und senken den Alkoholgehalt mit Quellwasser oder Apfelsaft auf die gewünschten Werte.

Dann wäre der klassische Saft vom Fass also auch ein Cider?

Korrekterweise schon. In der Cider-Branche weltweit wird zwischen vier Kategorien unterschieden: Flavoured Ciders wie das Swizly, traditionelle Apfelweine wie der Saft vom Fass, Modern Ciders und vinifizierte Produkte.

Ins Segment der Modern Ciders sind Sie 2018 mit dem Cider Clan vorgestossen. Wie kam es dazu?

Mit dem Saft vom Fass hatten wir zwar Erfolg bei den Beizen auf dem Land und bei den jungen Menschen, die es in der Freizeit vermehrt in die Berge zieht. In den Städten, zum Beispiel an Streetfoodfestivals, hat uns aber etwas gefehlt, um die junge Generation für unsere Marke zu gewinnen. Wir haben das immer wieder zu hören bekommen und so ist der Cider Clan entstanden.

Ein Jahr später verglichen Sie den Schweizer Cider-Markt mit einem kleinen Teich, in dem Möhl der einzige grosse Fisch ist. Stimmt dieses Bild noch?

Vom Volumen her schon. Was uns aber freut, sind die vielen kleinen Anbieter. Wir brauchen eine grösstmögliche Vielfalt, um den Konsumentinnen und Konsumenten den vergorenen Apfel näherzubringen.

Und um Ideen abzukupfern?

Inhaltlich profitieren wir kaum von den Mitbewerbern. Wir schauen uns nichts von ihnen ab – teilweise ist es vielleicht sogar umgekehrt. Wir finden das voll okay, solange wir möglichst viele Leute von Cider überzeugen können.

Christoph Möhl ist im Familienbetrieb in Stachen bei Arbon für Marketing und Produktinnovationen zuständig. Bild: Donato Caspari (21. August 2019)

Wie beurteilen Sie die Nachfrage nach modernen Cider-Getränken?

Ich will keine Zahl nennen, aber: Der Cider Clan ist jetzt schon grösser, als es Swizly je war.

Kein Wunder: Das Angebot ist viel breiter.

Wir brauchen die verschiedenen Produkte, um die Leute auf den Geschmack zu bringen. Mit den Köpfen auf unseren Flaschen erzählen wir Geschichten; die Leute mögen das.

Sind Sie auch auf Skepsis gestossen?

Als mein Vater die farbigen Etiketten zum ersten Mal gesehen hat, war er alles andere als begeistert. Mittlerweile haben wir aber viele Konsumentinnen und Konsumenten vom Apfeltrinken und von der Innovation überzeugt.

Trotzdem ist die Cider-Kultur in England und Frankreich viel populärer als hierzulande.

Ja, aber das Potenzial ist vorhanden. In England liegt der Cider-Konsum pro Kopf und Jahr bei über 12 Litern. In der Schweiz ist er in den letzten 20 Jahren von 3,2 auf 1,6 Liter gesunken. Vergleichen wir diese Zahl mit dem Bierabsatz, ist da noch vieles möglich.

Worin unterscheiden sich die verschiedenen Cider-Kulturen?

Vor allem in der Art der Äpfel, die für die Cider-Produktion verwendet werden. In England und Frankreich enthalten sie viel mehr Gerb- und Bitterstoffe. Ostschweizer Äpfel hingegen sind immer irgendwo zwischen süss und sauer.

Wie konnte es passieren, dass die Schweiz derart in den Rückstand geriet?

Früher hat man in fast jedem Keller Most vergoren, das ist unsere Herkunft des Apfelweins. In England ist das Ganze viel früher industriell geworden, nicht zuletzt dank der Pub-Kultur. Cider hatte in England einen ganz anderen Nährboden, um in der Bevölkerung anzukommen. Ausserdem gibt es in der Schweiz Strafzölle auf den Import von ausländischen Cidern.

Umso besser für Sie, das hält ihnen die Konkurrenz vom Hals.

Wir haben zu einem gewissen Mass profitiert. Dafür müssen wir jetzt eine Cider-Kategorie entwickeln, weil es sie in der Schweiz schlicht noch nicht gibt. Das ist die andere Seite der Medaille.

