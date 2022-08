Interview «Machen Sie doch die Teigwaren selber»: Der Mann hinter den «Bschüssig»-Nudeln ist begnadeter Koch, Fasnächtler und Autoliebhaber Beat Grüter ist seit 2006 Geschäftsführer der Pasta Premium AG, die unter anderem die «Bschüssig»-Nudeln in Frauenfeld produziert. Der 62-Jährige spricht über die Folgen des Kriegs, seine Einstellung zu Homeoffice und seine Kochkünste. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 06.08.2022, 11.30 Uhr

Beat Grüter ist bei der Pasta Premium in Frauenfeld Geschäftsführer, Verwaltungsratspräsident und Chef-Hausabwart in einem. Bild: Michel Canonica

Wie läuft das Geschäft nach Pandemie und Kriegsausbruch?

Beat Grüter: Weder gut noch schlecht, wir metzgen uns durch. Lustig ist es im Moment nicht, unsere Zahlen sind schlecht.

Eine Folge des Kriegs in der Ukraine?

Wir merken ihn schon, weil querbeet alles teurer wird. Die Griesspreise sind seit Kriegsbeginn erheblich gestiegen, das teurere Tierfutter hat den Eierpreis nach oben getrieben, Verpackungsmaterial und Energie schlagen höher zu Buche. Dazu kommt die Angst um die Verfügbarkeit der Rohstoffe. Was soll ich es schönreden? Es ist ein Seich, und das Ende ist nicht in Sicht.

Aus dem Ausland importieren Sie vor allem Griess für die Pastaproduktion. Befürchten Sie tatsächlich einen Engpass?

Den Hartweizengriess haben wir vor allem aus Kanada, aber im Moment müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Auch wenn die Preisspirale nach oben geht: Wir, die reiche Schweiz, werden eher kein Problem haben. Aber für Länder wie Marokko, Tunesien oder Ägypten kann es verheerend werden.

Und den Preisanstieg geben Sie via Grossverteiler an die Kundschaft weiter.

Die Detailhändler akzeptieren Preiserhöhungen nur sehr schwer. Wenn es hart auf hart kommt, kaufen sie unsere Nudeln nicht mehr – das ist heute üblich und das haben die grossen Ketten auch mit Markenprodukten grösserer Konzerne so gemacht.

Wie viel teurer sind Ihre Nudeln geworden?

Wegen der schlechten Ernte 2021 hatten wir vor dem Krieg schon einen Aufschlag von rund zehn Prozent. Seither sind unsere Produkte nochmals etwa fünf Prozent teurer geworden.

Trotz aller Schwierigkeiten behauptet sich die Pasta Premium als grösste unabhängige Teigwarenproduzentin des Landes. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Qualität. Eiernudeln bestehen aus Griess, Eiern und Wasser, da kann niemand viel falsch machen. Also brauchen wir den besten Griess, das ist derjenige aus Kanada. Dann verarbeiten wir für unsere Marken ausschliesslich Eier aus Schweizer Freilandhaltung. Und solange Sie das Frauenfelder Wasser direkt ab Hahn trinken können, ist dieses auch gut.

Blick auf die Pasta Premium AG von Westen – im Hintergrund der Business Tower. Bild Reto Martin (13.07.2016)

Was ist Ihnen in der privaten Küche wichtig?

Ich mache querbeet alles selber. Es würde mir nie in den Sinn kommen, eine Fertigsalatsauce zu kaufen.

Ein begnadeter Koch also.

Meine verstorbene Frau war eine hervorragende Köchin. Nach ihrem Tod habe ich 200 Kochbücher verschenkt – ich koche nach Auge, so, wie eben meine Frau früher gekocht hat.

Welches Gericht zaubern Sie am liebsten auf den Tisch?

Etwas ganz Feines ist Siedfleisch, aber auch Rindsfilet vom Grill oder ein rüüdig verreckter Hackbraten. Ich muss zugeben: Ich brauche ein bisschen viel Alkohol beim Kochen – einerseits für den Koch selber, andererseits für das Essen.

Mit wem würden Sie gerne einen Teller Teigwaren essen?

Mit Mike Müller und Viktor Giacobbo. Ich bin ein grosser Fan.

Welche Nudeln kämen auf dem Tisch?

Ich bin natürlich ein «Bschüssig»-Verkocher, mein Topfavorit sind Gletscherhüetli. Das sind die idealen Nudeln, sie nehmen die Sauce wunderschön auf und man kann sie auf die Gabel piksen. Wenn ich aber einen schönen Braten mit feiner Pilzsauce mache, setze ich auf Pappardelle.

Sind selbst gemachte Nudeln besser als Pasta-Premium-Ware?

Wir arbeiten im Unterdruckbereich, das ist zu Hause ja gar nicht möglich. Aber privat kann ich Herzblut reingeben, dann kommt es immer gut. Ich proklamiere deshalb: Machen Sie doch Ihre Teigwaren selber – das ist keine Hexerei, höchstens eine Sauerei. Und wenn Sie keine Zeit haben, kaufen Sie wenigstens gute Teigwaren, nicht einfach den billigsten Ramsch.

Der «Blick» hat sie einmal «Pasta-Papst» genannt, an Ihrer Bürotür steht «Teigwaren-Baron». Was halten Sie von den Übernamen?

Mir ist das egal. Ob Sie jetzt Papst sagen oder Baron, ich habe die Namen nicht ausgesucht. An und für sich ist so eine Titulierung ja eine Ehre. Einen positiven Aspekt drin zu haben, ist sicher mal gut.

Zur Person Beat Grüter ist im luzernischen Reussbühl aufgewachsen, hat mehrere Jahre in Zug gelebt und wohnt heute in Ebikon. Der 62-Jährige ist nach einer Lehre als Automechaniker Konstrukteur geworden und dadurch in den Lebensmittelbereich gelangt. Seit 2006 ist er Geschäftsführer der Pasta Premium AG in Frauenfeld. Grüter ist verwitwet und hat eine 34-jährige Tochter. Heute hat er eine Freundin, wohnt aber allein und lässt ausrichten: «Ich bin noch zu haben.»

Etwas weniger positiv ist ihr Fasnachtsname «Forz». Woher kommt er?

Ich spielte lange in einer Guggenmusik, da werden die Herren irgendwann einmal getauft. Dann spricht man nicht mehr darüber, warum der Name ist, wie er ist, das ist Tradition. Ich könnte es Ihnen schon sagen, aber das mache ich nicht.

Wie lange haben Sie den Namen schon?

Seit rund 40 Jahren. Ich war 28 Jahre lang Major an der Lozärner Fasnacht, ich bin der Dienstälteste der ganzen Stadt.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn nicht gerade Fasnacht ist?

Ich habe ein Haus mit Pool und Garten und ich lese viel. Ich habe bewusst keinen Fernseher, weil mir die Zeit dafür fehlt.

Kein Wunder, wenn Sie über zwei Stunden pro Tag dafür aufwenden, von Ebikon nach Frauenfeld und wieder zurück zu fahren.

Eigentlich wollte ich nie hier arbeiten. Mit meinem Partner hat es aber nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin seit 2006 Interims-Geschäftsführer.

War es für Sie nie eine Option, nach Frauenfeld zu ziehen?

Doch, meine verstorbene Frau hat das oft vorgeschlagen. Es ist eine wunderschöne Gegend, infrastrukturmässig top, ich fühle mich hier pudelwohl. Wenn ich nicht so engagiert wäre an der Luzerner Fasnacht und in Ebikon mein Haus hätte, dann wäre es eine sehr grosse Option, nach Frauenfeld zu ziehen.

Jetzt fahren Sie 200 Kilometer pro Tag und über 50'000 Kilometer im Jahr. In welchem Auto?

Ich habe die Lehre als Automechaniker bei BMW gemacht. Kein anständiger BMW-Mech fährt einen Mercedes, aber ich habe jetzt einen, Occasion, weil meine Freundin und ihr Vater bei Mercedes arbeiteten.

Es gäbe doch genug andere Marken.

Die Franzosen haben heute wunderschöne Autos, aber die liegen mir nicht so am Herzen. Einen italienischen Wagen kann ich nicht fahren, weil ich immer über italienische Pasta moniere, und asiatische Autos kommen auch nicht in Frage. Mein Massstab wären eigentlich die Briten, aber es macht sich nicht so gut, wenn ich mit dem Rolls-Royce zur Arbeit fahre. Daher fahre ich für den Alltag einen zwölf Jahre alten Land Rover.

Warum begnügen Sie sich mit einem Gebrauchtwagen?

Ich habe ein Flair für alte Autos. Ich kaufe sie immer mit 100'000 Kilometern oder mehr und rattere sie dann zu Tode. Ich kaufe nie Leasing-Autos, ich zahle sie, schliesse nur eine Haftpflichtversicherung ab, mache fast nie einen Service und fahre, bis es chlöpft.

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten würden, könnten Sie viel Zeit und Geld sparen.

Ist die Katze aus dem Haus, dann tanzt die Maus! Ich bin kein Fan von Homeoffice. Ich kenne das Problem von früher mit den Vertretern: Wenn man sie nicht kontrolliert hat, dann sind sie in den Beizen rumgehangen.

Ihre Büroangestellten würden ja wohl nicht in der Beiz rumhängen.

Es kann sein, dass man für eine Abhandlung effizienter arbeitet zu Hause. Aber eine Diskussion ist immer konstruktiver, wenn man gemeinsam am selben Tisch sitzt. Ausserdem: Der Mensch nutzt seine Freiheiten aus, wenn er kann.

Sind Sie ein Workaholic?

Schon immer. Ich bin keiner, der vier Wochen Ferien im Jahr macht. Ich habe meine Fasnachtsferien von Mittwoch bis Mittwoch und dann das eine oder andere verlängerte Wochenende.

Sie verzichten freiwillig auf Ihre Ferien?

Ferien sagen mir nicht mehr so viel. Ich habe in meiner Jugendzeit genug Ferien gemacht, jetzt arbeite ich. Meine Leute erschrecken fast, wenn ich einmal ein paar Tage nicht da bin.

Warum arbeiten Sie so viel?

Für einen Selbstständigen, der aus dem eigenen Hosensack eine Firma führt, ist es anders als für einen Angestellten. Ich bin Verwaltungsratspräsident, CEO, Finanzchef, Einkaufschef und Chef-Hausabwart in einem. Sie müssen zuerst einmal einen CEO finden, der macht, was ich mache. Ich bin von unten hochgekommen und habe mich in alles reingewürgt, reinwürgen müssen.

Was machen Sie, wenn Sie einmal pensioniert sind?

Keine Ahnung. Aber zuerst muss ich eine Nachfolgelösung finden, und wenn ich in meinem Büro 70 werde. Das wäre nicht tragisch.

