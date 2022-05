Kirchenratspräsident Wilfried Bührer sagt nach 19 Jahren adieu

Interview «Konflikte gehören halt zum Leben, das habe ich lernen müssen»: Wilfried Bührer sagt nach 19 Jahren in der evangelischen Landeskirche Thurgau adieu Ende Mai tritt Wilfried Bührer als evangelischer Kirchenratspräsident ab. Er war so lange im Amt wie zuvor niemand in der Schweiz. Am 1. Juni wird er von einer Frau abgelöst. Ein Rück- und Ausblick in einem Gespräch über Gott und Bührers Welt. Interview: Hans Suter Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.10 Uhr

Wilfried Bührer: «Jemand sagte einmal zu mir: Wenn alles nur friedlich und höflich ist, ist es vielleicht friedhöflich.» Trotzdem hat er sein Amt schweizweit am längsten ausgeübt. Bild: Andrea Tina Stalder

Fast 20 Jahre prägte Wilfried Bührer die Evangelische Landeskirche Thurgau als Kirchenratspräsident. Am 31. Mai geht er in Pension. Auf ihn folgt mit der Frauenfelder Theologin Christina Aus der Au eine Frau.

Was machen Sie am Mittwoch, 1. Juni 2022?

Ich habe mir diesen Tag dick durchgestrichen: Ich mache frei mit meiner Frau Hanny. Aber nur am 1. Juni (lacht). Die Übergabe geht nicht von einem Tag auf den anderen. Mai und Juni habe ich deshalb als Übergabemonate eingeplant.

Zur Person Wilfried Bührer ist in Sulgen aufgewachsen. Nach der Matura studierte er Theologie und wurde 1981 als 25-Jähriger zum Pfarrer ordiniert. Er blickt heute auf 41 Dienstjahre als Pfarrer zurück. 1991 wurde er als 35-Jähriger in den Kirchenrat der Evangelischen Landeskirche Thurgau gewählt; seit dem 1. Juni 2003 präsidiert er diesen. Wilfried Bührer wohnt in Frauenfeld, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder und fünf Enkel. (hs)

Sie waren 40 Jahre Pfarrer, die letzten 19 Jahre auch Kirchenratspräsident. Ist es möglich, von einem Tag auf den anderen nicht mehr Pfarrer sein?

Ich habe tatsächlich Respekt vor diesem Übergang. Ich bin die letzten 20 Jahre im Hauptamt Kirchenratspräsident gewesen. Ich habe aber immer auch Aushilfen gemacht; das werde ich weiterhin tun.

Wie werden der Glaube und die evangelische Gemeinschaft Ihren künftigen Lebensweg beeinflussen?

Sowohl meine Frau als auch ich sind sehr verwurzelt im Glauben und in der Kirche. Das wird so bleiben, auch wenn ich keine amtliche Funktion mehr habe. Wir leben den Glauben.

Wilfried Bührer blickt aus dem Fenster seines Büros in der Frauenfelder Altstadt. Bild: Andrea Tina Stalder

Zu welchen neuen Ufern möchten Sie in der gewonnenen Freizeit aufbrechen?

Es fragt sich, ob es wirklich neue Ufer sind. Ich werde wohl Gewisses intensiver tun, zum Beispiel Zeit mit den Enkeln verbringen. Aber das sagen die meisten in dieser Situation. Ein Hobby von mir ist die Musik. Ich habe in meiner Kindheit Violine gelernt, vielleicht nehme ich sie wieder hervor. Ich singe auch gerne und bin in einem Chor. Ausserdem spiele ich etwas Klavier und Orgel. Und ich höre sehr gerne Musik. Als Kantischüler habe ich für 3 Franken 50 pro Stunde in der Milchpulverfabrik in Sulgen gearbeitet und das ganze verdiente Geld in Langspielplatten mit klassischer Musik investiert. Nun habe ich von meinen Kindern einen Retro-Plattenspieler erhalten, um sie wieder zu hören.

Wenn Sie zurückblicken: Was hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten am meisten verändert?

Mit einem Satz gesagt: Viele Selbstverständlichkeiten sind am Schrumpfen. Die Selbstverständlichkeit, überhaupt einer Kirche anzugehören, die Selbstverständlichkeit, die Kinder taufen zu lassen, die Selbstverständlichkeit der Heirat und der Abdankung in der Kirche. Das heisst nicht, dass sie ganz verschwinden, aber die Selbstverständlichkeit ist nicht mehr gegeben. Vieles ist individueller geworden.

Welche Entwicklungen bedauern Sie besonders?

Was ich sagte, hat immer zwei Seiten. Ich bedauere die kleineren «Einschaltquoten» und dass es weniger kirchliche Trauungen gibt. In den 1980er-Jahren habe ich in einem einzigen Sommer 28 Trauungen vornehmen dürfen. Diese sind seither deutlich weniger geworden. Auch die Konfirmandenklassen sind heute kleiner. Das hat aber auch das Positive, dass die Teilnehmenden viel engagierter sind und mitgestalten wollen. Das ist die schöne Seite.

Sie haben ein Leben lang gearbeitet. Worauf sind Sie am meisten stolz?

Das ist eine schwierige Frage. Spontan kommt in den Sinn: Wir hatten zu meinem Abschied eine Feier mit vielen Personen aus Kirche und Behörden. Diese fand in einer so wunderbaren Stimmung statt, wie es sie nur in einer gegenseitig von Vertrauen und Anerkennung geprägten Übereinstimmung gibt. Dies spüren zu dürfen, hatte mich sehr gefreut. Was ich auch immer sehr gerne machte und weiterhin tun werde, ist das Mitwirken im spirituellen Zentrum Tecum in der Kartause Ittingen. Mit Freude blicke ich auch auf den alle vier Jahre stattfindenden Kirchensonntag zurück, den ich initiiert habe. An Kirchensonntag kommen alle Teilnehmenden an einem Ort zusammen. Das sind jeweils 2000 bis 2500 Personen. In diesem Jahr findet er wieder statt, am 4. September in Affeltrangen.

Was wurmt Sie bis heute?

Es ist mir nicht gleich, dass die Austrittszahlen gestiegen sind. Jahr für Jahr müssen wir in der Statistik sinkende Zahlen zur Kenntnis nehmen. Schwierig war auch, dass es immer wieder Konflikte in Gemeinden gab. Es hat mir jeweils sehr leidgetan, wenn sich danach Einzelne frustriert zurückgezogen haben. Oft waren gar beide Seiten enttäuscht. Das ist immer sehr schade.

Was hätten Sie mit der Erfahrung von heute anders gemacht?

Ich wäre von Anfang an mit grösserer Gelassenheit ans Werk gegangen. Jemand sagte einmal zu mir: Wenn alles nur friedlich und höflich ist, ist es vielleicht friedhöflich. Mit anderen Worten: Konflikte gehören halt zum Leben, das habe ich lernen müssen. Trotzdem habe ich dieses Amt schweizweit mit Abstand am längsten ausgeübt. Nicht zuletzt dank unserem Kirchenratsaktuar Ernst Ritzi; wir waren ein gutes Team.

Religionen vereinen, sie grenzen aber auch aus: Wie sehen Sie das Verhältnis der Evangelischen zur Katholischen Kirche? Wie hat es sich verändert?

Die eigentlichen Aufbrüche in die Ökumene sind schon etwas älter als 40 Jahre. Ich habe den Eindruck, dass das Verhältnis auf lokaler Ebene gut und sogar immer besser geworden ist. In meiner Wahrnehmung ist auch das Verhältnis mit den Freikirchen besser geworden. Die weltweite Betrachtung mag da und dort etwas anders aussehen.

Wie nehmen Sie das Verhältnis zu Angehörigen des islamischen Glaubens wahr?

Wir haben auf kantonaler Ebene nicht so viele Kontakte gehabt, weil der Islam nicht kantonal organisiert ist. Auf Gemeindeebene ist vor allem Kreuzlingen führend. Insgesamt funktioniert es recht gut, wenn man sich kennt und ein vertrauensvolles Gegenüber da ist.

Wilfried Bührer: «Viele Probleme sind kulturell und nicht religiös begründet.» Bild: Andrea Tina Stalder

Viele Gläubige sind kritisch gegenüber anderen Religionen und Glaubensrichtungen. Liegen die Ansichten der Landeskirche und ihren Mitgliedern hier nicht ziemlich weit auseinander?

Meine Wahrnehmung ist, dass es kompliziert ist. Die engagierten Christen machen sich ihre Gedanken und können durchaus wertschätzen, wenn sie sehen, dass zum Beispiel in der Nachbarschaft ein Moslem wohnt, der seinen Gottesglauben genauso ernst nimmt. Etwas anders ist es auf der politischen Ebene. Ich glaube, es ist nicht alles problemlos, da dürfen Kirchenleitungen und das «Fussvolk» sehr wohl kritisch hinschauen. Gerade wenn man nicht will, dass irgendwelche Situationen eskalieren, weil man Probleme lange nicht wahrhaben wollte. Es wäre ein grosses Problem, wenn eine Ghettobildung entstünde, wie wir sie in Teilen Deutschlands sehen. Wenn dort plötzlich anderes Recht gilt, Stichwort Scharia, oder wenn Kinder christlicher Eltern in den Schulklassen plötzlich in der Minderheit sind und nicht mehr fair mit ihnen umgegangen wird. Solche Situationen kann es geben, das wäre aber nicht gut. Wir sollten uns dabei stets bewusst sein: Viele dieser Probleme sind kulturell und nicht religiös begründet.

Was würden Sie einem Christen, einem Juden, einem Moslem sagen, der behauptet, sein Gott sei der einzig wahre Gott?

Dass wir uns in dem Punkt einig sind, dass es nur einen Gott gibt. Die Art, wie wir von Gott reden, ist aber nicht dieselbe. Für uns steht die Person von Jesus Christus im Zentrum.

Die Evangelische Kirche ist weiblicher als die Katholische – und wird im Thurgau nun noch weiblicher: Mit Christina Aus der Au wird ab 1. Juni erstmals eine Frau die Landeskirche präsidieren. Was löst das in Ihnen aus?

Wir hatten eine Zeit, in der drei von fünf Kirchenratsmitglieder Frauen waren. In meiner Wahrnehmung macht es keinen Riesenunterschied. Was einen Unterschied macht, ist, dass wir mehr Frauen als Pfarrerinnen haben. Unter den Studierenden dürfte es heute gar leicht mehr Frauen als Männer haben.

Wenn Ihnen bei Ihrem Abschied ein einziges Wort zur Verfügung stünde: Welches Wort würden Sie wählen?

Ich schwanke zwischen den zwei Wörtern Dankbarkeit und Gnade. Sie sind nahe beieinander. Da nach meiner Auffassung Gnade in Dankbarkeit enthalten ist, wähle ich: Dankbarkeit.

