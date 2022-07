Interview «Ich hätte Pfarrer werden sollen»: Hausi Leutenegger über die 1.-August-Feier in Pfyn, einen alten Freund und sein Talent als Redner Die Pfyner Turnerinnen und Turner feiern dieses Jahr ihr 50- beziehungsweise 100-jähriges Bestehen mit zwölf Anlässen. Einer davon: die 1.-August-Feier. Als Gastredner konnte das Organisationskomitee Hausi Leutenegger gewinnen. Die Verbindung zum Turnsport gab für ihn den Ausschlag, in Pfyn zuzusagen. Stefan Marolf 29.07.2022, 08.00 Uhr

Ein gefragter 1.-August-Redner: Hausi Leutenegger 2019 in Tobel. Bild: Olaf Kühne

Sie werden am 1. August in Pfyn eine Rede halten. Warum?

Hausi Leutenegger: Ich gehe nur nach Pfyn, weil mich der Turnverein angefragt hat. Die Frauen feiern ihr 50-jähriges Bestehen, die Männer sogar das 100-Jahr-Jubiläum.

Wie kam der Kontakt zu den Pfyner Turnerinnen und Turnern zu Stande?

Es ist immer das Gleiche, die Frauen melden sich bei mir. Eine Turnerin hat mir einen ganz schönen Brief geschrieben.

«Ich hatte Angst vor einer Absage» Die Turnerin, die Hausi Leutenegger einen Brief geschrieben hat, ist Pamela Michel. Sie ist Mitorganisatorin der Pfyner 1.-August-Feier und sagt: «Wir haben eine sympathische Thurgauer Persönlichkeit gesucht, die mit dem Turnsport verbunden ist und auch in anderen Bereichen Einfluss hat.» So sei die Idee entstanden, Hausi Leutenegger anzufragen. Via Jean-Claude Leutenegger sei ihr Brief dann zu dessen Vater gelangt, sagt Michel, und: «Dann hat mich Hausi einfach angerufen.» Sie sei anfangs schon etwas nervös gewesen, denn: «Ich hatte Angst vor einer Absage. Er war unsere erste Wahl und wir hatten den grossen Wunsch, ihn für uns zu gewinnen.» Schlussendlich gab Leuteneggers Verbindung zum Turnen den Ausschlag zu Gunsten von Pfyn. Die Feier im Römerdorf beginnt am 1. August um 18.30 Uhr mit gratis Wurst und Getränk für alle. Um 20 Uhr folgt der Festakt mit Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller, Hausi Leutenegger und einer Darbietung der turnenden Vereine.

Gab es noch andere Anfragen?

Ich hätte an mindestens fünf Orten auftreten können. Aber der Turnverein in Pfyn ist für mich eine schöne Erinnerung an früher, als ich Nationalturner war. Sie müssen wissen: Ich bin vierfacher eidgenössischer Kranzturner und habe zehn Kantonalturnfeste gewonnen.

Haben Sie einen Bezug zur Gemeinde Pfyn?

Ja, den Läderach Ernst. Er war Nationalturner wie ich, und ich habe mit ihm eine Freundschaft gepflegt. Er ist längst verstorben, aber er war ein feiner Sportkollege.

Was wissen Sie sonst über Pfyn?

Ich habe das Dorf noch nicht studiert und weiss nur, dass es einen ganz guten Turnverein hat. Sonst kenne ich Pfyn nur vom Durchfahren. Ich werde mich noch erkundigen.

Reisen Sie nur für die Rede von der Romandie in die Ostschweiz?

Ich wohne natürlich nicht nur in Genf, ich habe auch eine Wohnung in Wil und einen Wohnsitz in Freienbach. Für die Rede reise ich aber extra nach Pfyn. Dann bleibe ich grad in der Ostschweiz, denn am 5. August findet mein 30. und wohl letztes Leutenegger-Golfturnier mit 120 Gästen in Lipperswil statt.

Worüber werden Sie am 1. August sprechen?

Ich werde mit meiner Ansprache die Leute überraschen.

Was bedeutet Ihnen der Nationalfeiertag?

Ich erinnere gerne daran, was unsere Vorväter leisten mussten, damit wir so sorgenfrei leben können. Die Schweiz ist der schönste Ort der Welt! Wir haben Frieden, gute Leute in der Politik, und wer arbeitet, hat eine Zukunft. Ich bin viel in der Welt herumgekommen durch Sport, Beruf und Filmerei. Wenn ich sehe, was in anderen Ländern abgeht, bin ich jeden Tag dankbar. Am 1. August bleibe ich deshalb immer in der Schweiz, obwohl ich auch im Ausland wohne.

Sind Sie vor einer Rede noch nervös?

Nein, nein, nein, ich musste in meinem Leben schon so viel reden! Ich hätte Pfarrer werden sollen, wie mein Onkel. Ich bin ein guter Redner, das habe ich von ihm geerbt.

Aktuell gilt im Thurgau ein Feuerwerksverbot. Ärgert Sie das?

Ich finde das schade. Ein Feuerwerk gehört dazu, aber es muss ja nicht gerade eine Mondrakete sein.