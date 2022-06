Seeburgtheater Kreuzlingen: Regisseur Giuseppe Spina im Interview

Interview «Ich habe es mir selbst nicht immer einfach gemacht»: Der Romanshorner Theaterregisseur Giuseppe Spina über Existenzängste und Umwege Giuseppe Spina hat die Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld mitgegründet und führt diesen Sommer Regie beim See-Burgtheater in Kreuzlingen. Im Interview spricht er über Existenzängste, Feminismus und Umwege, die er heute bereut. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 18.06.2022, 12.00 Uhr

Giuseppe Spina im Kult-X in Kreuzlingen, wo seit einigen Wochen die Proben zum Stück «Lysistrata – Streik der Frauen» laufen. Bild: Ralph Ribi

Sie führen Regie beim Stück «Lysistrata – Streik der Frauen», das diesen Sommer vom See-Burgtheater in Kreuzlingen aufgeführt wird. In der fast 2500 Jahre alten griechischen Komödie geht es um Frauen, die ihren Männern Sex vorenthalten, bis diese den Krieg beenden. Was sehen Sie als wichtigste Botschaft dieses Stücks?

Giuseppe Spina: Ich denke, es geht vor allem um Frauen, die die Nase voll von Krieg haben und beschliessen, zu handeln. Die Hauptperson Lysistrata wird aktiv und handelt zum Wohle der Allgemeinheit.

Bereits im Dezember 2021 war klar, dass das Seeburgtheater dieses Stück inszeniert. Beurteilen Sie es noch einmal neu angesichts des Kriegs in der Ukraine?

Ja, auf jeden Fall. Ich begann im Herbst, mich mit dem Stück auseinanderzusetzen und wollte die Frauenrechte in den Mittelpunkt rücken. Es sollte um Themen wie Lohngleichheit, Teilzeitstellen für Väter oder fehlende Mittagstische für Kinder gehen – dann kam der Ukraine-Krieg. In diesem Kontext sind Arbeit und die damit einhergehenden, vorhin erwähnten Probleme in den Hintergrund gerückt. Jetzt geht es mehr darum, dass Frauen im Krieg nicht nur die Rolle der passiven, trauernden Opfer einnehmen, sondern sich selbst ermächtigen. Das Stück soll die Stärke der Frauen im Krieg betonen.

Sind Sie ein Feminist?

Ich würde es mir nicht anmassen, mich so zu nennen, aber ich unterstütze die Anliegen des Feminismus. Ich muss noch viel lernen, habe aber seit langem ein Bewusstsein dafür, dass Männer und Frauen im Theater unterschiedlich dargestellt werden. So gibt es etwa für Schauspielerinnen ab 35 selten grosse Rollen. Erst, wenn sie Mütter spielen können, werden sie wieder engagiert. Deshalb versuche ich, wenn es geht, Männerrollen in klassischen Stücken mit Frauen zu besetzen.

Wie kommt das beim Publikum an?

Ich habe bei der Operette Sirnach im Stück «Im Weissen Rössl» die Rolle des Fabrikanten mit einer Frau besetzt und das kam sehr gut an. Eigentlich vermisste niemand den Mann.

Beim Stück «Lysistrata» ist die Mehrheit des Ensembles weiblich.

Ja, und wir haben da auch Glück mit Schauspielerin Sophie Arbeiter, die die Hauptrolle spielt. Sie ist sehr grosszügig und gibt auch Teile ihres Texts an andere ab. Durch diesen Gemeinschaftsgedanken wächst die Frauengruppe im Stück als auch im realen Leben ganz stark zusammen. Hier fühle ich mich ertappt, denn ich als Mann würde das wahrscheinlich nicht so machen, sondern als Titelfigur jede noch so kleine Textzeile auskosten.

Sind Sie lieber Schauspieler oder Regisseur?

Jede Funktion hat ihre Herausforderungen. Als Regisseur bin ich wehmütig, wenn die Premiere kommt, denn dann fängt das Stück erst an zu leben, ich bin aber nicht mehr involviert. Diese Wehmut hat man als Schauspieler nicht. Unabhängig davon umgebe ich mich gerne mit Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite.

Wenn Ihr Leben ein Theaterstück wäre, wie würde es heissen?

Vielleicht «Auf Umwegen». Ich habe nicht immer den direktesten Weg gewählt. Nach der Matura habe ich drei Wochen lang Biologie studiert, danach zwei Semester Geschichte. Das hat mich zwar interessiert, aber eigentlich hatte ich einfach Schiss vor der Aufnahmeprüfung der Schauspielschule. Dabei lag das Formular schon ausgefüllt zu Hause.

Was hat Ihnen schliesslich den Mut gegeben, trotzdem zur Prüfung anzutreten?

Mein Freund Simon Engeli, den ich seit der Kantizeit kenne, ging direkt nach der Matura an die Schauspielschule von Clown Dimitri im Tessin. An einem Weihnachtsfest spielten wir mit unserer Band dort und es war einfach so schön. Deshalb schrieb ich einen Brief an meinen Professor an der Universität Zürich, dass es mir leidtue, aber dass ich wirklich das Gefühl hätte, auf die Bühne zu gehören.

Danach ging es direkt ins Tessin?

Nein, zuerst machte ich die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule in Bern. Dort schaffte ich es aber nicht einmal über die erste Vorrunde hinaus –, weil ich damals auch einfach nicht gut war. Beim dreitägigen Aufnahmeprozess an der Dimitri-Schauspielschule konnte ich dann mein Können zeigen und wurde angenommen. Im Tessin kam ich auch der Sprache, die ich als Erstes gelernt habe, dem Italienisch, wieder näher. Das war schön.

Wie haben Sie den Clown Dimitri erlebt?

Er war einer der ganz Grossen und hatte ein sicheres Gespür für Lacher. Ich kann mich erinnern, wie er bei einem seiner Stücke jeweils bereits voll in der Rolle und mit einem breiten Lächeln im Gesicht aus der Garderobe kam. Man merkte, dass er immer extreme Freude daran hatte, auf die Bühne zu gehen.

«Bei Bedarf kann ich jederzeit ein Rad schlagen», sagt Giuseppe Spina – und stellt das gleich unter Beweis. Bild: Ralph Ribi

Bereuen Sie, dass Sie selbst den Weg auf die Bühne erst nach einigen Umwegen gefunden haben?

Ja, ich habe es mir selbst nicht immer einfach gemacht. Und für meinen Beruf habe ich viel geopfert. Manchmal hätte ich schon gerne geregelte Arbeitszeiten und eine feste Routine. Aber man will wohl immer das, was man nicht hat.

Haben Sie während der Coronapandemie über einen Jobwechsel nachgedacht?

Ja, für kurze Zeit schon. Nach dem zweiten Lockdown spielte ich mit dem Gedanken, Kindergärtner zu werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einfach einen grossen Frust. Da fragte ich mich schon, ob ich weiterhin aufs Theater setzen soll.

Warum sind Sie beim Theater geblieben?

Wir entwickelten für die Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld einen Masterplan für die Pandemie. Und ich dachte, ok, dieser Idee gebe ich noch eine Chance. Irgendwie kamen dann doch wieder Projekte rein und ich hatte gar keine Zeit, Kindergarten-Luft zu schnuppern.

Hatten Sie Existenzängste?

Bis zu einem gewissen Grad schon, aber früher war das extremer. Ich habe jeweils am zweiten Weihnachtstag in einer Excel-Tabelle aufgelistet, wie viel Geld ich im kommenden Jahr verdienen und ausgeben werde. Das war jeweils schon ein ungutes Gefühl, wenn du merkst, das reicht nicht oder nur knapp.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Mit Ruhe. In Stresssituationen werde ich ruhig und gehe das Problem rational an. In diesem Fall denke ich mir immer: Im Notfall stehe ich mit meiner Gitarre auf die Strasse und verdiene so mein Geld.

War das schon einmal nötig?

Nein. Wir sind aber vor etwa 20 Jahren mit unserer Band nach Lecce in Süditalien gefahren und haben uns mit Strassenmusik das Geld für Benzin und Essen verdient. Noch heute haben wir im Bandbus in einer Kiste einen Sack voller Münzen dabei – unsere letzten Einnahmen dieser Tournee – und sagen seit zwanzig Jahren: Dieses Geld müssten wir einmal ausgeben.

Über den Regisseur Giuseppe Spina ist in Romanshorn aufgewachsen und hat dort an der Kantonsschule die Matura gemacht. Nach zwei Semestern Geschichtsstudium in Zürich besuchte er die Scuola Teatro Dimitri in Verscio TI. Diese schloss er 2005 ab, seither ist er als Schauspieler, Regisseur und Musiker tätig, seit 2012 unter anderem in der von ihm mitgegründeten Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Zuletzt trat er bei der Operette Sirnach als Schauspieler und Regisseur in Erscheinung. Momentan laufen die Proben für das Stück «Lysistrata – Streik der Frauen», das vom 14. Juli bis 10. August im Seeburgpark Kreuzlingen aufgeführt wird und bei dem Spina Regie führt. Der 42-Jährige lebt in Küsnacht und hat einen 10-jährigen Sohn.

