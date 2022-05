Thurgau: Menschen mit Beeinträchtigung gutes Leben ermöglichen

Interview «Menschen mit Beeinträchtigung können weitaus mehr als man denkt, wenn man sie teilhaben lässt»: Thurgauer Kantonsrätin sieht viel Nachholbedarf im Thurgau Nicole Zeitner leitet seit dem 1. Januar 2022 die neu geschaffene Geschäftsstelle bei Insos Thurgau, dem Branchenverband der Institutionen für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Sie sieht ihre Aufgabe als eine Win-win-Situation. Judith Schuck Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.05 Uhr

Nicole Zeitner: «Man kann sich kaum vorstellen, was es bedeutet, mit einer psychischen, kognitiven und/oder körperlichen Einschränkungen zu leben.»

(17. Mai 2025)

Insos hat Sie als Wunschkandidatin für die neu geschaffene Stelle bezeichnet. Würden Sie das nach den ersten viereinhalb Monaten von Ihrer Seite so unterstreichen?

Nicole Zeitner: Ich denke, dass ich für den Verband viel bewirken kann. Alle meine bisherigen Erfahrungen im sozialen Bereich, mein vielseitiges Engagement, das Fachwissen in dieser spezifischen und auch sensiblen Branche, in der es um Betreuung von beeinträchtigten Menschen geht, tragen dazu bei. Ausserdem ist die Schnittstelle zur Politik sicherlich ein Vorteil.

Zur Person Nicole Zeitner, 53 Jahre und Mutter von zwei erwachsenen Kindern, stammt aus Lenzburg im Aargau und lebt seit 25 Jahren in Stettfurt. Sie ist Kantonsrätin für die GLP. Bevor sie die Geschäftsstellenleitung übernahm, war sie bei der Murg-Stiftung in Littenheid angestellt, einer Institution von Insos Thurgau. Dort arbeitete sie fünf Jahre im Kader. Vorher hatte sie ihre eigene Praxis als Coachin in Frauenfeld. Insos ist der kantonale Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigung. An Insos Thurgau sind 36 Institutionen angeschlossen, in denen rund 2000 Menschen betreut werden.

Sie sind Kantonsrätin und in Stettfurt ehemalige Gemeinderätin. Wo sehen Sie die Schnittstellen von Ihrer Arbeit und der Politik?

Die sozialpolitischen Themen sind mir ein Anliegen, damit Menschen mit einer Beeinträchtigung ein würdevolles Leben führen können, Teil der Gesellschaft sind und auch die fachlich notwendige Unterstützung erhalten. Die öffentliche Positionierung von behindertenspezifischen Themen ist mir dabei wichtig.

Wie sieht Ihr Tagesgeschäft als Geschäftsstellenleiterin aus?

In meiner Funktion bin ich Ansprechpartnerin für branchenbezogene Themen und vertrete die Interessen der Mitglieder. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit anderen Regionalverbänden wie der Pro Infirmis und Curaviva, das Fördern des Fachaustausches der Mitglieder sowie die Zusammenarbeit mit kantonalen und kommunalen Behörden. Ich setze mich vor allem für gute Rahmenbedingungen für die Institutionen ein, in denen die Menschen mit Behinderung leben und arbeiten. Hier verändert sich gerade viel. Ein UNO-Ausschuss hat die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in der Schweiz überprüft. Dieser stellt unter anderem eine fehlende Harmonisierung der Gesetzgebung mit der Behindertenrechtskonvention fest.

Wie steht es um den emotionalen Teil? Sie sind zwar mehr verwaltend und in der Kommunikation tätig, aber dennoch geht es im Inhalt um Menschen.

Man kann sich kaum vorstellen, was es bedeutet, mit einer psychischen, kognitiven und/oder körperlichen Einschränkungen zu leben. Hier zählen die kleinen Erfolge im Alltag, Geduld, Rahmenbedingungen und Perspektiven, aber auch Rückschritte gehören dazu. Die Institutionen leisten hier für die Gesellschaft enorm viel, um diese Menschen zu fördern und zu integrieren. Diese sinnstiftenden Tätigkeiten geben mir Energie und spornen mich an.

Nicole Zeitner ist auch GLP-Kantonsrätin und wirkt zudem bei der 2020 gegründeten Gruppe der GLP-Frauen Thurgau mit.

(19. Oktober 2020)

Sie haben bereits erwähnt, dass sich im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung gerade viel ändert. Was passiert da genau?

Mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) im Jahr 2014 hat sich die Schweiz verpflichtet, Hindernisse zu beseitigen, mit denen Menschen mit Behinderung konfrontiert werden sowie ihre Teilhabe und Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern. Dies führte auch zu einem Paradigmenwechsel bei den Institutionen; weg, von einem vorgegebenen Dienstleistungsangebot hin zu mehr Selbstbestimmung und Wahlfreiheit – zu bedarfsgerechten Angeboten für Wohnen und Arbeiten. Allerdings hinken die gesetzlichen Rahmenbedingungen der neuen Entwicklung noch hinterher.

Inwiefern?

Die Kantone sind gefordert, die Finanzierung stärker an den betroffenen Menschen auszurichten.

Wir sitzen für unser Gespräch in einem Zimmer von Dialogos, einer Einrichtung für betreutes Wohnen für Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen. Sie erwähnten, dass die Menschen inzwischen selbstständig, dezentral in Stettfurt wohnen und zum Essen hierherkommen können. Ein Beispiel für diesen Paradigmenwechsel?

Ja – tatsächlich ein Paradebeispiel. Dieses Haus war früher ein Wohnheim, heute leben die Menschen in Wohngemeinschaften oder in Einzelwohnungen in Stettfurt und Frauenfeld und werden vor Ort betreut. Hier im Haus können Mahlzeiten eingenommen werden. Die Tagesstrukturangebote finden in den Bereichen Küche, Hauswirtschaft, Gartenunterhalt und in einem Atelier statt.

Was gibt es für konkrete Massnahmen, um bei den Arbeitsbedingungen mehr Diversität und Durchlässigkeit zu schaffen, wie Insos dies fordert?

Integrationsbetriebe ermöglichen die berufliche Teilhabe für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf, der allgemeine Arbeitsmarkt hat diesbezüglich noch grossen Nachholbedarf. Es braucht dafür Arbeitsmodelle wie Nischenarbeitsplätze im 1. Arbeitsmarkt, in Einsatzteams in Firmen des 1. Arbeitsmarktes und Jobcoaching.

Im Juni 2021 hat der Regierungsrat das neue Gesetz über die Finanzierung für erwachsene Menschen mit Behinderung in die Vernehmlassung gegeben. Insos Thurgau hat dazu Stellung genommen. Wo sollte nachgebessert werden?

Der Verband begrüsst die Absicht der Regierung, die wesentlichen Mängel des heutigen Finanzierungsmodells zu beseitigen und Anreize für eine kosteneffiziente Ressourcenverwendung zu setzen sowie die Versorgungssicherheit zu stärken. Insos bemängelte allerdings die Systematik bei der Umsetzung eines so relevanten und komplexen Finanzierungsprojektes ohne vorherige Grundlagenarbeit. Im Entwurf fehlte eine umfassende Auseinandersetzung mit der nationalen Entwicklung (UN-BRK) und den wesentlichen Rahmenbedingungen. Auch deswegen wurde im Grossen Rat ein Antrag zur Erstellung eines Rahmenkonzepts zur Behindertenpolitik in den Bereichen Wohnen und Arbeiten eingereicht.

Gab es schon Reaktionen von Seiten Kanton?

Der Regierungsrat hat kürzlich bekannt gegeben, dass er eine Arbeitsgruppe UN-Behindertenrechtskonvention eingesetzt hat, mit dem Auftrag, einen Grundlagenbericht zum Stand der Umsetzung im Kanton Thurgau zu erarbeiten. Im zweiten Halbjahr wird eine initiale Tagung zur Behindertenrechtskonvention durchgeführt. Insos Thurgau schätzt die umfassende Aufnahme dieses Themas.

Was müssen wir als Gesellschaft lernen, um im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung mehr Gleichberechtigung zu erzielen?

Ein aktuelles Beispiel: Eine Selbsthilfegruppe für erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung hat die Medienmitteilung der Regierung zur Einsetzung der Arbeitsgruppe UN-BRK in leichte Sprache übersetzt. Auch gehören sie auf jeden Fall an den Tisch, wenn es darum geht, den Bericht über ihre Rechte zu erarbeiten. Menschen mit Behinderung können weitaus mehr als man denkt, wenn man sie teilhaben lässt und ihnen die Türen für mehr Selbstbestimmung und Wahlfreiheit öffnet.

Für Nicole Zeitner gehören Menschen mit Beeinträchtigung auf jeden Fall an den Tisch, wenn es darum geht, den Bericht über ihre Rechte zu erarbeiten.

(17. Februar 2021)

